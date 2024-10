Romaeuropa festival, Hors du monde di Taoufiq Izeddiou in prima nazionale

Al Mattatoio il 26 ottobre e il 27 ottobre

Con “Hors du monde”, una nuova creazione in prima nazionale al Mattatoio il 26 ottobre (ore 21.00) e il 27 ottobre (ore 17.00) approda al Romaeuropa festival il coreografo e danzatore Taoufiq Izeddiou.

Tra i punti di riferimento della danza contemporanea in Marocco, dove ha fondato il “Festival Internazionale di Danza Contemporanea On Marche”, Izeddiou unisce nelle sue creazioni tradizione e ricerca. Ne è un chiaro esempio questa pièce ispirata alla trance marocchina.

In scena un musicista e un danzatore, circondati dal pubblico, elaborano la tradizione, cercando nella musica e nel corpo uno stato di coscienza o di trance collettiva che si sviluppa in un crescendo verso l’elevazione spirituale. Sullo sfondo della scenografia caratterizzata da un universo digitale e pixelato, quasi postmoderno, nasce una coreografia ipnotica in cui si mescolano passi di danza, rock elettronico, musica classica per liberare la singolarità dei corpi senza uscire dal coro.

“Hors du monde” è un ritorno a sé stessi, una risposta all’autentico bisogno di trovare un’alternativa al mondo ordinario, un nuovo inizio nel vuoto.

Bio

Taoufiq Izeddiou è coreografo, danzatore, educatore e direttore artistico della compagnia Anania Danses e del Festival Internazionale di Danza Contemporanea On Marche. Ha scoperto la sua passione per la danza a Marrakech, sua città natale. Nel 1997 l’incontro con Bernardo Montet, direttore del Centro Coreografico Nazionale di Tours, segna il suo ingresso nella scena coreografica professionale. Crea la sua prima coreografia nel 2000 e nel 2002 si esibisce per la prima volta come solista in “Danse Nord” di Suzanne Buirge. Nel 2003, il successo della sua pièce di gruppo “Fina K’enti” lo incoraggia a fondare Anania, la prima compagnia di danza contemporanea in Marocco. Nel 2005 ha creato il Festival internazionale di danza contemporanea “On Marche” a Marrakech, che dirige tuttora. Da allora ha continuato a sviluppare altri programmi di formazione, tra cui Nafass (Respiro). A partire dal 2008, Taoufiq Izeddiou ha esteso la sua area d’azione alla Francia e ha continuato il suo lavoro coreografico con pièce come “Cœur sans corps”, “Clandestins CSC”, “Déserts désirs”, “Aataba”, “Aaléef”, “Rev’illusion”, “En Alerte”, “Botero en Orient”, “Border_Line” e “Hmadcha”. Questi spettacoli sono stati presentati in prestigiose sedi di danza contemporanea come Danse Afrique, Montpellier Danse, Charleroi Danse, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-St-Denis, il Centro Nazionale di Danza di Parigi, Tanzquartier Vienna, HAU Berlin e Transamériques in Canadai. Nel 2019, Taoufiq Izeddiou è stato insignito del titolo di Chevalier des Arts et des Lettres.

Coreografia: Taoufiq Izeddiou

Creazione sonora: Mathieu Gaborit aka aYaTo Création

Luci: Ivan Mathis

Regia: Marine Pourquié

Danzatore: Hassan Oumzili

Musicista: Mathieu Gaborit aka aYaTo

Produzione: Anania Danses / Compagnie Taoufiq Izeddiou

Coproduzioni: Festival de Marseille, Théâtre du Bois de l’Aune à Aix-en-Provence, Ballets du Nord CCN de Roubaix, Viadanse CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort, Festival On Marche à Marrakech, Saison Montpellier Danse 2022/2023 nell’ambito della residenza presso Agora cité internationale de la danse, Théâtre Joliette, Marsiglia.

