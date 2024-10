26 ottobre ore 21

Samuele Gambino in

Io c’ero: come ogni domenica

TEATRO COMUNALE LA FENICE DI ARSOLI

Fratellanza, dialogo, unione sono le tematiche principali del testo Io c’ero: come ogni domenica scritto, diretto, interpretato da Samuele Gambino, in scena al Teatro La Fenice di Arsoli il 26 ottobre ore 21 nell’ambito della stagione presentata dal Comune di Arsoli e Settimo Cielo.

Un toccante monologo che si sviluppa sullo sfondo dell’avvincente partita di promozione del Catania in serie A giocata alla Stadio Olimpico a Roma nel 1983, che vede il giovane attore della scuola di perfezionamento del Teatro di Roma avvalersi del supporto come dramaturg di Lorenzo Fochesato e della collaborazione di Giacomo Sette.

Adriano cerca di riallacciare il rapporto con il fratello gemello Francesco, chiamato da tutti Ciccio, tifoso accanito del Calcio Catania, andando sulla sua tomba ogni domenica. Adriano gli racconta delle vicende sportive che hanno portato la sua squadra del cuore a ottenere la promozione in serie A. Così, avvicinandosi alla passione del fratello, riuscirà a riavvicinarsi al padre e a prendere decisioni importanti

per il suo futuro. «Oggi, viviamo in un'epoca in cui non si parla più, o meglio, oggi il dialogo tra le persone non è più un vis-à- vis ma è costantemente filtrato da mezzi di comunicazione esterni. ‘Io c’ero, come ogni domenica’; è un tentativo di riappropriarsi totalmente della possibilità di instaurare legami solo tramite la parola. È la mia personale visione contemporanea in cui in scena vi è un singolo attore che parla nel tentativo disperato di ricongiungersi con chi non c'è più. Adriano spera, in qualche modo, che Ciccio, da qualche parte dentro

quella tomba, sia testimone anche lui del suo racconto. La scelta di utilizzare come lingua del testo un dialetto siciliano italianizzato nasce anche dalla voglia di rendere il racconto trasversale e universale, dal desiderio di farlo resistere. La promozione in serie A del 1983 oggi è ricordata come una delle trasferte sportive più numerose di sempre: ben quarantamila tifosi catanesi erano presenti allo Stadio Olimpico di

Roma per l’ultima partita degli spareggi» racconta Samuele Gambino. Io c’ero: Come Ogni Domenica Scritto, diretto, interpretato da Samuele Gambino; Dramatur: Lorenzo Fochesato In collaborazione con Giacomo Sette; Si ringrazia la supervisione drammaturgia di Nicola Zavagli e il sostegno di Teatri d’Imbarco – Progetto

Artisti nei territori Art 43 FNSV/MiC

I prossimi appuntamenti della prima parte di stagione fino a dicembre 2024 8 novembre ore 21 Affogo scritto e diretto da Dino Lopardo, con Mario Russo ed Alfredo Tortorelli 30 novembre ore 21 Le verità di Medea della Compagnia Teatro del Carro, drammaturgia e spazio Anna

Maria De Luca (protagonista) e Luca Maria Michienzi che firma la regia, composizioni digitali e musica dal vivo di Remo De Vico.

14 dicembre ore 21 Rosso Natale con Gloria Sapio e Maurizio Repetto

20 dicembre ore 21 Cuoro Natalino di e con Gioia Salvatori con il supporto di ATCL Circuito

multidisciplinare del Lazio Nell’ambito delle attività di PERIFERIE ARTISTICHE – Centro di Residenza della Regione Lazio prova aperta

della residenza: In via del tutto eccezionale un progetto di Claudio Fidia anche in scena, scritto e diretto da Alessandro Paschitto il 14 novembre ore 21. Ingresso gratuito.

Inoltre stanno partendo i corsi di teatro Teatro a percussione laboratorio ritmico-teatrale per bambini (21 e 22 novembre) a cura di Opera Prima e PARATA condotto da Diesis Teatrango (9-11 dicembre). I laboratori sono gratuiti previa iscrizione di 5 euro.

Teatro Comunale La Fenice di Arsoli Piazza dei Martiri Antifascisti 1 – Arsoli (RM)

FB Teatro La Fenice Instagram @teatrolafenicediarsoli

BIGLIETTI: Intero: 10 euro – Ridotto under25 e over 65: 8 euro

INFO E PRENOTAZIONI: prenotazioni@settimocielo.net

oppure

chiamare/msg whatsapp dalle 9.00 alle 15.00: tel 392 043 3339

Numero alternativo: tel. 3318254599

www.settimocielo.net

Settimo Cielo è un organismo multidisciplinare che dal 2006 opera nell’ambito dello Spettacolo Dal Vivo occupandosi di

produzione, programmazione, formazione e scouting attraverso progetti realizzati in collaborazione di enti quali Ministero della

Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.) e dei Comuni della Valle

dell’Aniene, del Medaniene e del Giovenzano.

Dal 2014 ha in gestione esclusiva il Teatro Comunale La Fenice di Arsoli (RM), di cui organizza le stagioni e le attività per il

pubblico. Dal 2015 Settimo Cielo e Il Teatro La Fenice sono Residenza Artistica della Regione Lazio con il sostegno di MIBAC e

Regione Lazio. (Art. 45). Dal 2018 l’associazione diviene organismo associato di Periferie Artistiche – Centro di Residenza della

Regione Lazio (Art. 43) con Cie Twain, Ondadurtoteatro e Vera Stasi