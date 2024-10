Su:ggestiva 2024, Musica pura per luoghi straordinari

Ultimi appuntamenti del mese venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre presso l'Ex Cartiera Latina – Appia Antica

Su:ggestiva, la rassegna di musica pura per luoghi straordinari con ospiti nazionali, internazionali e artisti emergenti, si conclude il primo weekend di novembre presso l’Ex Cartiera Latina, nello splendido scenario dell’Appia Antica.

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre, dodici i concerti in programma Cristiano Godano, Pierre Bastien, Gigi Masin, Ilaria Graziano e Francesco Forni, Valerio Vigliar, Vipera, Sara Parigi, Sofi Paez, Thomas Umbaca, Luca Montanari, Camera e Fisheye.

Il programma di venerdì 1 novembre prevede alle 18.15 il concerto della cantautrice toscana Sara Parigi, considerata tra le voci più promettenti del panorama musicale italiano. Segue, alle 19, Thomas Umbaca, giovane musicista e compositore, presente il suo ultimo progetto “UMBAKA”.

Si continua alle 20 con il concerto di Ilaria Graziano e Francesco Forni, noti per la miscela di folk, blues, country e influenze mediterranee. Infine, alle ore 21, uno degli ospiti più attesi dell’intera rassegna: Cristiano Godano. Frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre 30 anni di attività, Godano è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Nel 2020, pubblica “Mi ero perso il cuore”, il suo primo album in studio da solista. La peculiarità della sua scrittura, caratterizzata da una ricerca di significato e musicalità non banali, lo rende presto identificabile come uno dei pochi musicisti in grado di scrivere inni generazionali e programmatici fondendo il rock e le influenze d’oltreoceano con la melodia.

Il giorno successivo, sabato 2 novembre, la rassegna riparte alle 18.15 con il giovane cantautore Luca Montanari. Alle ore 19, è il turno della cantautrice di origine costaricane Sofi Paez. La serata prosegue con il compositore, pianista e produttore musicale Valerio Vigliar, alle ore 20. Noto per la sua versatilità e sensibilità artistica, spazia dalla musica classica contemporanea a produzioni di colonne sonore per cinema e teatro. Alle 21.00, l’ultimo appuntamento è con il compositore, musicista e produttore Gigi Masin, noto per il suo contributo alla musica ambient e sperimentale. Attivo sin dagli anni ’80, l’artista ha sviluppato un sound unico caratterizzato da paesaggi sonori eterei, melodie delicate e atmosfere sognanti, che lo hanno reso un’icona per gli appassionati del genere. La sua musica fonde elementi di elettronica, minimalismo e influenze jazz, creando una sensazione di intimità e nostalgia.

Domenica 3 novembre, ultima serata di Su:ggestiva 2024. Si apre alle 18.15 con il concerto di Camera; segue, alle ore 19, “Vipera”, il progetto musicale solista di Caterina Dufi; alle 20, il pianista, compositore, arrangiatore e produttore artistico Andrea Pesce, in arte Fisheye. A chiudere l’edizione 2024 di Su:ggestiva, alle 21, è il compositore e musicista francese Pierre Bastien. Noto per il suo lavoro innovativo nel campo della musica contemporanea, Bastien è particolarmente famoso per l’uso di strumenti meccanici e automi, creando affascinanti installazioni sonore che uniscono tecnologia e artigianato. La sua musica spazia dall’elettronica alla musica acustica, offrendo esperienze uniche e immersive.

Su:ggestiva è uno dei principali Progetti Speciali della Biennale MArteLive 2024, Festival multidisciplinare diffuso, ideato e diretto da Peppe Casa, dove le arti convergono per portare innovazione e vitalità creativa.

Biglietteria www.dice.fm

Sito www.suggestiva.eu

IG www.instagram.com/su.ggestiva

FB www.facebook.com/suggestiva