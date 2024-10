Teatro Argentina, Principessa Cincillà e la torta di compleanno

Dal 27 ottobre al 17 novembre a Roma

Al pubblico dei più piccoli e delle famiglie il Teatro di Roma dedica una sezione della programmazione con proposte di spettacolo finalizzate a incoraggiare ed esplorare altri sguardi sul mondo, nuove occasioni di condivisione e di visione artistica per creare punti di contatto tra generazioni e immaginare il futuro.

Il primo appuntamento di stagione è programmato con una fiaba animata che unisce il teatro di figura e la lettura ad alta voce, La principessa Cincillà e la torta di compleanno, uno spettacolo destinato a grandi e piccoli spettatori, tratto dalle pagine del libro di Alessandro Portelli, per una narrazione animata con butai e sagome, in scena il 27 ottobre con repliche 1, 2, 15 e 17 novembre.

Nel libro La Principessa Cincillà e altre fiabe di famiglia, pubblicato da Donzelli Editore, lo scrittore ha raccolto le storie inventate per i figli prima, e i nipoti poi, dal 1980 ad oggi. Personaggi e mondi, storie fantasiose e bizzarre, per raccontare esperienze quotidiane, paure, sogni e passioni di generazione in generazione.

Lo spettacolo – da un’idea di Sabina de Tommasi, per la regia di Elisabetta Gustini, con Chiara Lombardo – porta in scena, invece, la fiaba impiegando insieme le tecniche del teatro di figura, della lettura ad alta voce e soprattutto rivisitando l’antica arte giapponese del kamishibai (traducibile come “spettacolo teatrale di carta”). Un teatro d’immagini di carta utilizzato dai cantastorie, contraddistinto da un narratore che si spostava da un villaggio all’altro con il suo teatrino/butai di legno.

Alessandro Portelli è uno dei principali studiosi della Storia orale. Ha fondato e presiede il Circolo Gianni Bosio per la conoscenza critica e la presenza alternativa delle culture popolari. Ha insegnato letteratura americana alla Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università la Sapienza di Roma e contribuito alla conoscenza e alla diffusione della cultura americana di Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Malcolm X, Martin Luther King, Cindy Sheehan, Mark Twain, Don DeLillo, Spike Lee, Woody Allen. Ha raccolto le canzoni popolari e politiche e la memoria storica orale di Roma e del Lazio, collaborando con il Canzoniere del Lazio, Giovanna Marini, Sara Modigliani, Piero Brega e Ascanio Celestini. Ha conosciuto i partigiani e le partigiane di Roma e i familiari degli uccisi delle Fosse Ardeatine, e ha messo insieme le loro testimonianze nel libro L’ordine è già stato eseguito, premio Viareggio 1999.

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria Teatro Argentina: tel. 06.684.000.311 _ e_mail biglietteria@teatrodiroma.net

Biglietti spettacolo: intero 10€ – bambini 6€ – scuole 6€ – voucher Sciroppo di Teatro € 3,00

TdR card Under14 €24: 4 ingressi a scelta tra Sala Squarzina (Teatro Argentina), Teatro India e Teatro Torlonia

valida per adulti e bambini, solo per gli spettacoli del Teatro Ragazzi

Orario spettacolo: domenica 27 ottobre e 17 novembre ore 11.00 I sabato 1 e domenica 2 novembre ore 16.00

venerdì 15 novembre ore 10.30 I dai 4 anni in su _ Durata spettacolo: 50 minuti

