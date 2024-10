Teatro Brancaccio, Peter Pan il musical

Luca Nencetti è Peter Pan nel mitico musical con le musiche di Edoardo Bennato, dal 18 ottobre al 3 novembre a Roma

Tutto pronto per Peter Pan – il musical che torna a grande richiesta al Teatro Brancaccio di Roma dal 18 ottobre al 3 novembre: per la ripresa dell’amatissimo spettacolo tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, spazio a un nuovo straordinario cast che sarà impegnato in lungo tour nei migliori teatri italiani.

Torna in scena per il tour 2024/2025 il Capitan Uncino originale, Claudio Castrogiovanni, attore di straordinario talento che già nel 2006 aveva affascinato il pubblico, mentre il ruolo della dolce Wendy sarà affidato ancora all’amatissima Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi e molto amata dal pubblico.

Fra le novità della nuova edizione, il giovane performer Luca Nencetti, attore, cantante, ballerino e acrobata di grande esperienza, che interpreterà il ruolo di Peter Pan, l’eterno bambino che non vuole crescere, un personaggio sfrontato e affascinante, ma ricco di sfaccettature. Un giovane talento della prosa, fuori dal circuito tradizionale dei musical, cui il Teatro Arcimboldi di Milano, decide di affidare il ruolo di Peter Pan alla ripresa del tour del celebre spettacolo. Classe 1998, Luca Nencetti compete come ginnasta artistico a livello internazionale, sognando l’oro e le Olimpiadi, ma a 17 anni decide di dedicarsi alla sua vera passione abbandonando la carriera sportiva e dedicandosi alla recitazione.

Si diploma all’Accademia di Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’amico nel 2021 e viene subito notato: lavora al Globe Theatre ne La commedia degli errori di Shakespeare, prende parte a Pippi Calzelunghe – il musical e Vlad Dracula- il musical, per tornare a dedicarsi al teatro di prosa e alla televisione dove appare nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2. Eclettico performer, Luca Nencetti lavora anche come stunt man, acrobata, cantante e viene premiato come come drammaturgo per Sogni d’oro, piccola narrazione che rilancia la sua vena autoriale votata all’assurdo.

Ora per Luca Nencetti comincia una nuova sfida che lo vede confrontarsi con uno dei ruoli più amati dal grande pubblico, Peter Pan l’eterno bambino che non vuole crescere mai e che fino a gennaio toccherà numerose città e teatri italiani, dal Brancaccio di Roma al Teatro Alfieri di Torino, da Brindisi ad Assisi, da Palermo a Genova.

“Lo spettacolo è molto difficile, ma ha richiesto di elevarmi tecnicamente. Il Peter Pan che stiamo creando è unico, a volte un vulcano di energie, altre volte delicato come un fiore. Non sarà uno spettacolo concettuale perché cercheremo di materializzare la magia della fiaba davanti agli occhi dei bambini – commenta Luca Nencetti – È una missione adatta al musical perché quando i ragazzi del nostro ensemble ballano e cantano creano una vera meraviglia. E lo stesso voglio fare io, con il mio Peter che ama i suoi Bambini Sperduti, ama Wendy, anche se non capisce bene in che modo, non vuole pensare, non ricorda, non vuole rimanere solo, ma vuole solo divertirsi in un mondo fantastico. Spero in un pubblico numeroso perché volerò, canterò, farò letteralmente i salti mortali: darò il massimo anche grazie alle bellissime musiche di Edoardi Bennato, irresistibili e storiche: sfido a restar fermi sulla sedia”.

In scena, anche Renato Converso, apprezzato attore e comico, nel ruolo del goffo e simpatico Spugna, compagno di Capitan Uncino, mentre Raffaella Alterio porterà sul palco la vivacità e la curiosità di Michael, il fratello minore di Wendy e Laura Fiorini interpreterà John, il fratello maggiore di Wendy, con il suo senso di responsabilità e il desiderio di crescere. In scena altri 9 strepitosi performer.

Peter Pan è un successo lungo 18 anni: dopo il debutto nel 2006, ha incantato oltre un milione di spettatori con oltre di 1000 repliche e ha ricevuto prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis.

Cuore dello spettacolo è l’irresistibile colonna sonora di Edoardo Bennato, straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni del cantautore, tratte dal mitico album del 1980 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma” e molte altre, fino alla celeberrima “L’isola che non c’è”. Tutti i brani sono stati riarrangiati dallo stesso Bennato per lo spettacolo teatrale che si arricchisce anche dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”.

Un musical senza tempo che appassiona il pubblico e lo trasporta in un sogno, grazie a strepitosi effetti speciali, dal volo di Peter Pan alle tecnologie laser per il personaggio di Trilly, fra le grandi scenografie che passano dalla camerata di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti con i colorati costumi in stile cartoon. Dal 18 ottobre al 3 novembre al Teatro Brancaccio di Roma, info su teatrobrancaccio.it.

Fabiana Raponi