Teatro dell’Opera di Roma, Aspettando Peter Grimes

Il 10 e l’11 ottobre sono in programma gli ultimi due appuntamenti del ciclo di incontri aperti al pubblico che anticipano l’opera di Benjamin Britten in scena al Teatro Costanzi

Proseguono gli appuntamenti di “Aspettando Peter Grimes”, il ciclo di quattro incontri aperti al pubblico nati per approfondire il capolavoro di Benjamin Britten in scena dall’11 al 19 ottobre all’Opera di Roma con la regia di Deborah Warner e la direzione di Michele Mariotti. Dopo la “Lezione di opera” di Giovanni Bietti del 5 ottobre, che ha fatto registrare il tutto esaurito, e “L’Opera in Sapienza” del 7 ottobre, sono ancora due gli appuntamenti, in programma giovedì 10 ottobre e venerdì 11 ottobre in Sala Grigia del Teatro Costanzi, in cui il pubblico potrà approfondire l’opera Peter Grimes e la vita del suo compositore da molteplici prospettive.

Giovedì 10 ottobre, alle ore 18.00, in Sala Grigia al Teatro Costanzi con ingresso libero, è prevista una presentazione dell’opera e del quarto numero della rivista “Calibano” dedicata a Peter Grimes e al tema dell’outsider. Lo spettacolo è raccontato da Michele Mariotti insieme al Sovrintendente dell’Opera di Roma Francesco Giambrone. A presentare il nuovo numero di “Calibano” sono invece il direttore della rivista Paolo Cairoli e Carmen Gallo, docente di letteratura inglese presso Sapienza e autrice di un contributo sul senso del male e della violenza nella poco conosciuta fonte poetica di Peter Grimes, The borough di George Crabbe.

Venerdì 11 ottobre, invece, alle ore 18.00, sempre in Sala Grigia al Teatro Costanzi e a ingresso libero, è in programma la presentazione di Benjamin Britten. L’uomo, il compositore, l’interprete (EDT, 2024), la prima monografia italiana dedicata al compositore inglese. Interviene Alessandro Macchia, autore del volume, storico della musica e tra i più autorevoli studiosi di Britten, in dialogo con Francesco Antonioni, compositore e conduttore di Radio3. La presentazione precede la prima rappresentazione dello spettacolo, in programma alle ore 20.00.

Info su www.operaroma.it