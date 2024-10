Teatro Ghione, Il Mistero del Calzino Bucato di Marco Zara

Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre 2024

Il Teatro Ghione, presenta, da giovedì 24 a domenica 27 ottobre, “Il Mistero del Calzino Bucato”, scritto diretto e interpretato da Marco Zadra, con la partecipazione di Antonella Salerno, Tiko Rossi Vairo, Giulia Zadra e al pianoforte il M° Emiliano Federici.

Il Mistero del Calzino bucato ormai è considerato un vero e proprio “cult” della comicità a Roma. Dopo più di 30 anni di repliche, con un testo di volta in volta aggiornato grazie al vasto repertorio comico di Marco Zadra, eccoci finalmente pronti per assistere ad una nuova versione esplosiva. Dopo il successo del Teatro Sette (record di incassi) ed il fortunato incontro con Gigi Proietti che ha voluto questo spettacolo per inaugurare la sala “Ridotto del Brancaccio” nel 2003 con due mesi di repliche, questa volta l’appuntamento sarà al Teatro Ghione. “Siamo in Inghilterra, fuori piove ed una nebbia malefica avvolge la mente dell’ispettore Joe Pendleton quando si trova a dover risolvere uno dei casi più complicati della sua lunga carriera di segugio presso Scotland Yard: il 25 dicembre, in circostanze misteriose, viene ucciso Lord Timothy Pinkerton, uno degli uomini più ricchi di Londra. Unico indizio: un sinistro calzino destro bucato in corrispondenza del ditone! Inizia così una serie di colpi di scena che renderanno ancor più misteriosa l’atmosfera di quello che ancora oggi viene considerato il più classico dei gialli. Da non perdere!”

Figlio d’arte, cresciuto in un ambiente musicale, Marco Zadra ha trovato nel teatro lo sbocco naturale di una passione derivata da una sensibilità estrema, frutto di quei valori che i suoi genitori hanno saputo trasmettergli attraverso la musica classica. Il papà era il noto pianista argentino Fausto Zadra, la mamma è Marie Louise Bastyns, belga, anche lei pianista di fama internazionale. I lunghi periodi trascorsi all’estero per seguire i genitori nelle loro tourneè, hanno permesso a questo attore eclettico e recettivo di conoscere ed assorbire forme d’arte e sfumature di carattere socioculturale così diverse dalla nostra, tanto da renderlo un artista completo ed originale.

In questo modo Zadra ha potuto affinare la tecnica recitativa, attraverso la ricerca di uno stile personale che gli ha permesso di realizzarsi non solo come interprete ma anche come regista di numerosi spettacoli comici che lo hanno portato a collaborare con Gigi Proietti il grande attore romano che lo ha scoperto e lo ha voluto come attore nei suoi ultimi successi teatrali:

“Serata d’Onore” e “Ma l’amor mio non muore”. Nel 2003 Gigi Proietti ha voluto Marco Zadra per inaugurare “Il Brancaccino” con lo spettacolo “Il mistero del calzino bucato”, un giallo anglo-italiano ormai considerato un vero e proprio cult della comicità romana.

Orario spettacoli:

24 ottobre ore 20:30

25 ottobre ore 20:30 SOLD OUT

26 ottobre ore 17:30 e 20:30 SOLD OUT

27 ottobre ore 15:45 e 18:30

NUOVA REPLICA SABATO 26 OTTOBRE ORE 15:00!

Biglietti a partire da 24 euro

Teatro Ghione,via delle Fornaci,37,Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it

