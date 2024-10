Trend, Il Guaritore di Brian Friel

Dal 18 al 20 ottobre al Teatro Belli di Roma

La Rassegna TREND nuove frontiere della scena britannica – XXIII edizione accoglie al Teatro Belli dal 18 al 20 ottobre FAITH HEALER Il Guaritore di Brian Friel con la regia di Riccardo De Torrebruna.

Frank Malone è un guaritore il cui dono è tanto volubile da rovinargli l’esistenza. Nove volte su dieci non succede nulla. Le domande sul suo potere divino lo perseguitano, sgretolano la sua identità fino a relegarlo in una degradante dipendenza dall’alcol. E se fosse solo un ciarlatano? In compagnia dei suoi complici, Teddy, il suo pirotecnico impresario e Grace, la sua sposa, o amante, torna in Irlanda dove è nato. Qui avviene la svolta che riesce a liberarlo dall’affanno, gettando una luce su ciò che lega profondamente questi personaggi, dato che ognuno racconta la verità a suo modo.

“Of all contemporary authors, there is no one I admire more highly than Brian Friel”. Peter Brook

Note di regia

Davanti a tre file di testimoni, come quelli che ogni sera rimanevano muti, sospesi, in attesa del miracolo, si presentano Frank, un guaritore dal potere volubile e intermittente, Grace, la sua tormentata compagna e Teddy, il suo funambolico impresario. Uniti da un disegno che ancora non riescono a comprendere, si prodigano, ognuno a suo modo, per offrire una versione degli anni in cui, a bordo di un furgone sgangherato, hanno percorso il limbo dei piccoli villaggi del Galles e della Scozia con la promessa di sollevare gli umiliati e gli offesi dalla sofferenza. Fino al ritorno in Irlanda, dove Frank è atteso dall’ultima prova del suo destino e gli altri sono chiamati a riempire il vuoto che egli ha lasciato.

Un thriller situato nella coscienza di tre personaggi scandagliata dalla magistrale scrittura di Brian Friel.

Restando assolutamente fedele ai tre monologhi del testo originale, la drammaturgia di questo nuovo, inedito adattamento, li tramuta in un dialogo a distanza, dove i tre protagonisti rivivono i conflitti e le dipendenze che li hanno tenuti insieme come un confronto dal ritmo serrato, impietoso e senza prova d’appello.

info e prenotazioni

065894875

info@teatrobelli.it

www.teatrobelli.it

Teatro Belli, Piazza Sant’Apollonia 11/A – 00153 Roma

Biglietto intero 18 € – ridotto 13 €(under 26 e over 65)