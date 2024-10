Una striscia di terra feconda, Italian Instabile Orchestra

Mercoledì 16 ottobre 2024 ore 21.00 alla Casa del Jazz

Il festival di jazz e musiche improvvisate. Una striscia di terra feconda, presenta, mercoledì 16 ottobre alla Casa del Jazz di Roma, la Italian Instabile Orchestra. In un concerto più unico che raro l’Instabile Orchestra si riunisce e si esibisce alla Casa del Jazz. L’ Orchestra è una big band jazz fondata dal trombettista Pino Minafra con Riccardo Bergerone e Vittorino Curci nel 1990. Nasce nell’ambito dell’Europa Jazz Festival di Noci, ha vinto per quattro volte il referendum della rivista Musica Jazz come migliore formazione. Un’orchestra senza leadership individuale che consente a tutti i propri componenti di essere al contempo solisti e compositori è cosa rara. E che questo sia accaduto in Italia, nascendo addirittura al sud, è cosa ancor più preziosa. Per chi ha creduto e continua a credere in quel progetto, il ritorno in scena dell’Instabile non potrà mai avere il sapore di una semplice celebrazione, di una “reunion” per dirla all’americana. È piuttosto la dimostrazione che, sotto la cenere, c’è ancora brace che arde. E ci fa ben sperare per il futuro della musica che amiamo, mai così necessaria in questo momento in cui assistiamo a processi di narcotizzazione collettiva cui l’arte non può e non deve sottostare.

Il Festival è una coproduzione di Teatro dell’Ascolto e Fondazione Musica per Roma. Membri EJN. Con il contributo di Mic, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Inps e Municipio I e Municipio II di Roma. Media partner Radio Radio3. Con il sostegno di Fondazione Nicola Bulgari, Nuovi Mecenati, Insulae Lab, Regione Puglia, Atcl. In collaborazione con Casa del Jazz, I-Jazz, Musica Jazz, Il Jazz va a Scuola, Saint Louis College of Music

INFO: 349 2643452

INGRESSO: 20 euro

UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA

FESTIVAL FRANCO-ITALIANO DI JAZZ E MUSICHE IMPROVVISATE

Autunno 2024, XXVII Edizione

direzione artistica Paolo Damiani, Armand Meignan

Mercoledì 16 ottobre 2024 ore 21.00

Casa del Jazz, Roma

ITALIAN INSTABILE ORCHESTRA

Gianluigi Trovesi, Eugenio Colombo, Roberto Ottaviano, Daniele Cavallanti, Vittorino Curci sassofoni, clarinetti,

Giancarlo Schiaffini, Lauro Rossi, Sebi Tramontana trombone,

Martin Mayes corno,

Alberto Mandarini, Luca Calabrese, tromba

Pino Minafra dijeridoo, megafono,

Emanuele Parrini violino,

Fabrizio Puglisi pianoforte,

Paolo Damiani violoncello,

Giovanni Maier contrabbasso,

Tiziano Tononi batteria