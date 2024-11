2° edizione SPORT FESTIVAL

Venerdì 22 novembre 2024

Venerdì 22 novembre, nella sede di Spaghetti Digitali ( (ore 21.30-via Sante Vincenzi, 2/C) a Bologna, è un originale evento dal titolo Street Dance Battle, appositamente pensato per Sport Festival, che chiude questa seconda edizione del nuovo format di spettacolo e talk show ideato da Fondazione Entroterre e realizzato in collaborazione con Bologna FC 1909 e Musica Insieme, che vuole celebrare i valori universali dello sport accostati, in una prospettiva interdisciplinare, ai comuni valori espressi dal mondo dello spettacolo e della cultura. In Street Dance Battle il mondo della street dance, con le sue battle e a ritmo dell’hip hop riporta alla dimensione ludica della danza, aperta e inclusiva, capace di coinvolgere ed, anzi, in grado di valorizzare il contributo di danzatori e aspiranti tali a prescindere dall’età, dal genere, dalla provenienza. L'esibizione è una vera e propria gara che dà accesso a una wild card per la Finale del Premio Respect, premio contro la violenza sulle donne in programma il 7 dicembre a Grand Tour Italia a Bologna..

L’evento è realizzato in collaborazione con Fondazione Musica Insieme e Dance Plus con Spaghetti Digitali Sport Festival vuole essere un catalizzatore per il cambiamento che, attraverso un innovativo approccio in grado di unire le dimensioni dello sport, della musica e dello spettacolo, promuove il valore della sostenibilità e della rigenerazione sociale, intesa come capacità della comunità di garantire il benessere e

la partecipazione di tutti gli individui e le comunità, oggi come nel futuro, nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente..Nell’approccio proposto dal progetto Sport Festival, la musica e lo sport promuovono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, che mirano a creare un mondo più equo, pacifico e rispettoso dell'ambiente È realizzato da Fondazione Entroterre in collaborazione con Bologna FC 1909 e Musica Insieme, sponsor Hera, con il patrocinio del Comune di Bologna, con il supporto di Bologna for Community,

partner Emil Banca, Teatro del Baraccano, Dance Plus. Fondazione Entroterre è un ente del terzo settore che crede nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Incubatore di progetti e realtà culturali, realizza eventi e spettacoli che hanno come obiettivo lo sviluppo dei singoli territori attraverso la forza della cultura, utilizzando un approccio concreto e partecipativo. Ascoltare le comunità, capirne le esigenze, studiarne le possibilità di sviluppo: da qui Fondazione Entroterre parte per elaborare progetti che valorizzino il loro potenziale culturale e sociale. Il modello Entroterre favorisce lo sviluppo di reti e circoli virtuosi: creando connessioni, mettendo in contatto le persone, il pubblico e il privato, aziende, associazioni e istituzioni, avvicinando mondi diversi. In questo modo il festival, il concerto, l’evento sono il risultato finale di un processo che crea rigenerazione sociale, inclusione, partecipazione. E la cultura diventa un valore per tutti.

