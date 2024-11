Teatro Solare

Il Sole d’Inverno

Da festival a stagione teatrale e una nuova casa: l’undicesima edizione al Circolo Le Lune, il nuovo spazio di Firenze. Casa è anche il fil rouge che collega tutti gli spettacoli in scena

Dal 7 novembre 2024 al 16 marzo 2025

Circolo Le Lune | Via Boccaccio 137 | Firenze

Da festival a stagione teatrale e una nuova casa: “Il Sole d’Inverno” di Teatro Solare, dopo dieci edizioni e dopo aver girovagato, animando spazi non teatrali, costruendo un teatro dove non c’era, ospitando artisti da tutta Italia, mette radici al Circolo le Lune, il nuovo spazio di Firenze, nella zona di San Domenico, realizzando così un desiderio di stabilità.

La casa, come simbolo e metafora della condizione umana, è anche il fil rouge che collega tutti gli spettacoli, in programma dal 7 novembre al 16 marzo. Già Società di Mutuo Soccorso, oggi circolo Arci, il Circolo Le Lune, grazie all’avvio di un nuovo progetto di riqualificazione, è uno spazio polifunzionale immerso nel verde delle colline tra Fiesole e Firenze (Via Boccaccio 137).



“Il Sole d’Inverno – spiega Erik Haglund di Teatro Solare – rimane l’occasione per riunire una comunità, quella dei grandi e dei piccoli partecipanti alle attività della nostra compagnia, e di tutti i cittadini di Fiesole e di quelli fiorentini. Adesso la comunità è anche quella di San Domenico, crocevia di scuole e istituzioni di altissimo livello, così il Sole d’Inverno si trasforma in una stagione per fare breccia nell’immaginario di tutti. Per questo i primi tre spettacoli sono di teatro non verbale e teatro di figura, per accogliere grandi e piccini, italiani e stranieri attorno ad un rituale aggregativo e culturale a cadenza mensile nella nostra nuova casa”.

Ed è di casa quindi che parla questa edizione: si parte giovedì 7 novembre (in scena fino a domenica 10) con “Cane Nero”, la nuova produzione di Teatro Solare, dove il pubblico è invitato a sedersi attorno ad una casa in miniatura e spiare dentro la vita della Famiglia Speranza. Si prosegue giovedì 5 e venerdì 6 dicembre con “Solitarium”, che ci mostra due personaggi chiusi nei loro piccoli spazi vitali che gradualmente sentono la curiosità di incontrarsi, e sabato 25 gennaio con “Piccoli Suicidi”, spettacolo cult di Teatro d’Oggetti che si articola sopra ad un tavolo da cucina. Con “Hansel e Gretel”, in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio, ci allontaneremo da casa insieme ai due celebri fratelli per poi rientrarci sabato 15 e domenica 16 marzo con “35040” dove, guidati dallo straordinario estro dell’attore e cantante Tano Mongelli e dall’intuizione del regista Alessandro Businaro, il pubblico parteciperà ad una riflessione sulla natura ideale e allo stesso tempo concreta della casa. Il titolo che da il nome alla performance è il codice di avviamento postale di Villa Estense (PD), luogo di nascita della famiglia in cui i genitori del regista Alessandro Businaro vivono da quasi 60 anni.

La stagione teatrale Il Sole d’Inverno è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Teatro Solare ha origine nel lavoro di Alfredo Puccianti attivo a Fiesole fino al 1999, oggi la compagnia riunisce un gruppo di educatori e artisti per offrire eventi culturali, produzioni teatrali, percorsi formativi e servizi educativi per le famiglie. Dal 2013 al 2016 cura la sezione teatro dell’Estate Fiesolana e dal 2013 realizza il festival di teatro “Il Sole d’Inverno”. Da quest’anno Teatro Solare è una compagnia di produzione teatrale riconosciuta dalla Regione Toscana e ha messo le radici impegnandosi nel rilancio del Circolo Le Lune, dove oggi ha sede e realizza corsi, residenze artistiche e una piccola stagione teatrale.

IL PROGRAMMA

Gioved ì 7 n ovembre 2024 ore 19.00 e 21.00

Venerd ì 8 n ovembre 2024 ore 18.00, 19.30, 20.30 e 21.30

Sabato 9 n ovembre 2024 ore 17.00, 18.30, 20.00 e 21.30

Domenica 10 n ovembre 2024 ore 11.00, 16.00, 17.30 e 19.00

Cane Nero

una lettura abitata per 20 spettatori dall’album Black Dog di Levi Pinfold

regia Daniele Caini

traduzione di Erik Haglund

scenografia di Elena Martongelli

con Elena Martongelli e Erik Haglund

una produzione di Teatro Solare con il contributo della Regione Toscana

Una casa, calda e accogliente. Due genitori amorevoli. Tre figli: Adelina, Maurizio e Piccola. Una vita come tante. Fino a quando, una mattina d’inverno, un Cane Nero si presenta fuori dalla porta.

Il padre mette in moto la macchina della paura, basta un suo sguardo a scatenare gli eventi più funesti: il tran tran quotidiano di una famiglia qualunque si trasforma d’un colpo in un susseguirsi di visioni paurose che non lasciano scampo, che non fanno che aumentare di dimensioni, proprio come l’animale là fuori. Saranno il coraggio di Piccola e il suo stupore a trasformare il mostro in una creatura nuova, chiudendo con un abbraccio alla paura questo incontro con il diverso e l’inaspettato.

Giovedì 5 dicembre 2024 ore 21.00

Venerdì 6 dicembre 2024 ore 18.30

Solitarium

di Daniel Gol

con Sebastiano Bronzato e Alessandra Francolini

produzione Teatro Distinto

Due vicini di casa vivono separati, nella propria solitudine. Fianco a fianco sono immersi in una routine quotidiana che segna l’inesorabile passaggio del tempo. Li divide solo un muro sottile e presto, un viaggio fatto di piccoli gesti, sguardi fugaci, rumori, li avvicinerà. A poco a poco, superano la timidezza, lasciandosi andare al desiderio di incontrarsi e parlare.

Premio Eolo Award 2023 come miglior spettacolo italiano dedicato ai giovani.

Sabato 25 gennaio 2025 ore 16.00 e 18.30

Piccoli Suicidi

(Tre brevi esorcismi di uso quotidiano)

di Giulio Molnár

con Olivia Molnár

Le avventure di Alka Selzer (una tragedia frizzante), di Pita (la scottante metamorfosi di una chicca di caffè) e de Il Tempo (a proposito del tempo che passa), costituiscono brevi esorcismi di uso quotidiano, agiti sopra il tavolo di una cucina. Uno spettacolo di Teatro d’Oggetti nato più di quaranta anni fa, un linguaggio bizzarro dove l’oggetto non è camuffato per rappresentare ruoli o personaggi delle vicende umane, ma rappresenta se stesso, con l’aiuto dell’attore che lo aiuta a raccontarsi.

Sabato 22 febbraio 2025 ore 19.00 e 21.00

Domenica 23 febbraio 2025 ore 19.00

Hansel & Gretel

racconto da tavolo

di e con Angela Burico e Nicoletta Giberti

suono Francesco Toninelli

Le fiabe possono parlarci ad ogni stadio dell’esistenza, il loro tempo ideale è di notte, prima di dormire, con gli occhi già chiusi. Una partitura di suoni che apre un passaggio nella carne, un’immagine segreta e nascosta. Costruiamo la storia nell’intimità dell’udito, organo primario della comprensione profonda, la vista si sposta in secondo piano per poter percepire qualcosa di non manifesto.

Sabato 15 marzo 2025 ore 21.00

Domenica 16 marzo 2025 ore 16.00

35040

di Alessandro Businaro

con Tano Mongelli

35040 è il codice di avviamento postale di Villa Estense (PD), luogo di nascita della famiglia in cui i genitori del regista Alessandro Businaro vivono da quasi 60 anni. 35040 è una performance sulla memoria e sulla sua natura personale e condivisa, una riflessione collettiva sulla natura ideale e allo stesso tempo concreta della casa, resa possibile tramite un incrocio tra la propria esperienza, quella dell’attore e quella degli spettatori. 35040 è un percorso collettivo in un luogo ideale condiviso, la Casa, composto dalle memorie e le storie di tutti.

INFO

Circolo Le Lune (via Boccaccio 137, Firenze)

Biglietti: intero 12€, ridotto under 14 8€.

Prenotazione consigliata. Ingresso riservato ai soci Arci.

Bar e Cucina aperti nei giorni di spettacolo

www.teatrosolare/soledinverno | info@teatrosolare.it | 3889538836