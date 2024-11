L’accento posto dalla Scuola milanese sull’aspetto creativo del linguaggio coreutico ha fatto della Paolo Grassi, in questi 32 anni di vita del Corso Danza Contemporanea, uno dei pochi centri italiani in cui si formano davvero creatori in ambito contemporaneo, come attestano i nomi dei diplomati ora in attività come coreografi e danzatori-performer, in Italia ma anche all’estero.

Palcoscenico d’eccezione dei danzatori del prestigioso Corso Accademico saranno ora gli ambienti di Palazzo Maffei a Verona, che diventano il luogo ideale di un inedito scambio tra corpo, anima, arte, ispirazione letteraria e musica.

Lo spazio museale si pone come luogo di riscoperta di legami e connessioni tra linguaggi creativi, sede di contaminazioni, teatro di emozioni, e “ME TIME”, nelle diverse interpretazioni dei performer coinvolti, un viaggio sonoro sempre nuovo in dialogo con le opere della collezione e le azioni coreografiche; spinti dalla necessità -ispirati dalla Woolf – di avere spazi e opportunità per esprimere le propria arte e la propria individualità, senza condizionamenti.

Info e prevendite:

Consigliamo l’acquisto in prevendita presso:

Biglietteria del Teatro Nuovo dal lunedì al sabato 15.30-19.30 – Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, Tel.045 8006100

Box Office dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 e 15.30-19.00- Via Pallone 16,Verona 045 8011154

On line https://www.boxol.it/ BoxofficeLive/it

Biglietteria di Palazzo Maffei previa disponibilità, nei giorni dello spettacolo.