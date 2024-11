45esima edizione del Festival “Cinema e Donne

Giovanisì: voucher master in Italia 24/25 per under 35 La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove il bando Voucher per l’alta formazione in Italia per sostenere l’iscrizione di giovani laureati under 35, residenti in Toscana, (con un ISEE universitario non superiore a 36.000 euro) a Master annuali di I e II livello in Italia (di almeno 60 CFU) per l’a.a. 2024/2025.