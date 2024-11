Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Reinhard Goebel dirige la Messa in Si minore BWV 232 di Bach

Giovedì 14 novembre ore 19.30, venerdì 15 novembre ore 20.30, sabato 16 novembre ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Sala Santa Cecilia

Giovedì 14 novembre ore 19.30, venerdì 15 novembre ore 20.30, sabato 16 novembre ore 18

LA MESSA IN SI MINORE

DI BACH

Il concerto di venerdì 15 è trasmesso in diretta da Rai Radio Tre

“Se c’è qualcuno che deve tutto a Bach, quello è Dio” è uno dei celebri aforismi dello scrittore e filosofo rumeno Emil Cioran. Affermazione forse eccessivamente audace e dissacrante, ma che coglie il fascino che la musica del compositore sassone da sempre sprigiona. Giovedì 14 novembre alle ore 19.30 (con repliche venerdì 15 novembre alle ore 20.30 e sabato 16 novembre alle ore 18, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia), dopo poco più di 10 anni torna in cartellone, affidata alla bacchetta del direttore Reinhard Goebel, la Messa in Si minore BWV 232 – la Hohe Messe, un titolo che non compare nell’originale bachiano né nelle copie coeve – di Bach, “il più grande capolavoro musicale che il mondo abbia visto” come scrisse nel 1811 il compositore e scrittore Karl Friedrich Zelter.

Reinhard Goebel è una leggenda vivente della musica antica e fondatore del celebre ensemble Musica Antiqua Köln. Il direttore tedesco, classe 1952, salirà per la prima volta sul podio del Coro e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e verrà affiancato da un cast internazionale composto dal soprano Miriam Kutrowatz, dal mezzosoprano Catriona Morison, dal tenore Benjamin Bruns e dal basso Christian Immler.

La Messa in si minore è considerata il testamento spirituale di Bach. Iniziata nel 1725, è frutto dell’intera carriera del compositore, e in particolar modo dell’ultimo quarto di secolo quando Bach mise insieme parti di musica da chiesa scritte nel corso di un trentennio per costruire una sorta di Messa-Enciclopedia, un riepilogo degli stili della musica per la liturgia in uso nel suo tempo. Fra il 1747 e il 1749 infatti, Bach riunì pagine come il Sanctus, nato come brano autonomo nel 1724, o come il Kyrie e il Gloria, già pensate per una Messa del 1733.

Reinhard Goebel

Reinhard Goebel è una leggenda vivente della musica antica e un entusiasmante direttore d’orchestra. Da quando ha fondato il suo ensemble Musica Antiqua Köln, mezzo secolo fa, ha ridefinito la prassi esecutiva, applicando il suo approccio anche alle orchestre moderne. Per oltre 30 anni, Musica Antiqua Köln è stato l’ensemble barocco più virtuosistico e influente della Germania, e ha prodotto una quantità impressionante di registrazioni.

Goebel ha fatto rivivere la musica della Scuola di Mannheim, di Cannabich, di Johann Christian Bach e ha riscoperto compositori ormai dimenticati vissuti all’epoca di Mozart salendo sul podio di diverse orchestre sinfoniche della radio tedesca. Ha diretto, tra le altre, la Filarmonica da Camera Bavarese, l’Orchestra del Mozarteum, l’Accademia Karajan della Filarmonica di Berlino o l’Orchestra della Radio di Francoforte. Ha anche diretto spettacolari esibizioni in Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Italia. Tuttavia, la musica barocca continua a essere uno dei suoi cavalli di battaglia, ad esempio nel suo lavoro con i Berlin Baroque Soloists o con il Neues Bachisches Collegium Musicum di Lipsia.

Nella stagione 24/25 Goebel è Artista in Residenza della Staatskapelle Halle, dirigerà tre concerti con il Neues Bachisches Collegium e tornerà nella capitale belga con la Filarmonica di Bruxelles. Inoltre eseguirà l’Oratorio di Natale di Bach con l’Orchestra Filarmonica di Rotterdam. A Lubiana, si esibirà tre volte con la Filarmonica Nazionale Slovena nell’ambito dell’annuale Festival Barocco. Tornerà ad Ankara e debutterà a Tallinn con l’Orchestra Nazionale Estone e in Finlandia con l’Orchestra Sinfonica di Kuopio. A fine stagione, prenderà parte a una tournée del Münchner Rundfunkorchester, sarà ospite del Mozartfest di Würzburg, del Festival Händel di Halle e del Bachfest di Lipsia.

Reinhard Goebel è al suo debutto con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

giovedì 14 novembre ore 19.30, venerdì 15 novembre ore 20.30, sabato 16 novembre ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Reinhard Goebel

soprano Miriam Kutrowatz | mezzosoprano Catriona Morison

tenore Benjamin Bruns | basso Christian Immler

maestro del Coro Andrea Secchi

Bach Messa in si minore BWV 232

__________________

www.santacecilia.it

biglietti da € 19 a € 52

***

Spirito Classico – venerdì 15 novembre ore 19

Spazio Risonanze

Introduzioni all’ascolto con aperitivo

https://santacecilia.it/wp-content/uploads/2024/06/spirito-ic.pngSpirito Classico è una serie di otto appuntamenti con giornalisti e musicologi per approfondire i brani del programma eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Accademia. Un appuntamento imperdibile per avvicinarsi alla musica con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce. Le conferenze si svolgono in Spazio Risonanze e sono precedute da un aperitivo.

Venerdì 15 novembre alle ore 19 (Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze) sarà Paolo Gallarati a introdurre al concerto diretto da Reinhard Goebel.

________________

Biglietti Intero € 15; ridotto (under 35) € 13