24° edizione | Trieste, 29 ottobre - 3 novembre 2024

24° edizione | Trieste, 29 ottobre – 3 novembre 2024

Il programma di sabato 2 novembre:

AL TRIESTE SCIENCE + FICTION FESTIVAL

L’ATTORE FILIPPO NIGRO PER LA NUOVA SERIE AUDIO SCI-FI DI AUDIBLE “EFFETTO ECO”

Sabato 2 novembre l’attore Filippo Nigro e l’attrice Fatima Romina Alì presenteranno in anteprima a Trieste la nuova serie audio “Effetto Eco”, un’appassionante detective story che racconta la caccia contro un astuto serial killer, unendo il genere crime a quello della fantascienza.

Nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 novembre durante il Trieste Science+Fiction Festival si terrà un doppio appuntamento in collaborazione con Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità come audiolibri, podcast e serie audio. Questi due imperdibili appuntamenti saranno dedicati alla presentazione in anteprima di due serie audio inedite di Audible a tema fantascientifico.

Il primo evento si terrà sabato 2 novembre alle 16:00 con ospiti del festival gli attori Filippo Nigro e Fatima Romina Alì, che presenteranno in piazza della Borsa presso il Sci-Fi Dome la nuova serie audio “Effetto Eco”, un’appassionante detective story che unisce genere crime a quello della fantascienza. I due interpreti, insieme a Francesco Pannofino, danno voce a tre appassionati detective nella caccia contro un astuto serial killer, in un viaggio oscuro suddiviso in 8 episodi, nei quali si intrecciano casi efferati e misteriosi crimini. Traccia audio dopo traccia audio, viene delineandosi il profilo di un serial killer inquietante che potrebbe mettere in serio pericolo le vite dei protagonisti. Ogni elemento sonoro è il risultato di un sound design originale creato per amplificare il realismo scenico in un viaggio uditivo travolgente, intessuto di segnali provenienti da luoghi che non si trovano sulle mappe convenzionali, ma nei recessi più profondi della mente, dove si conservano, celandosi nell’ombra, verità inquietanti. “Effetto Eco” presenta anche una colonna sonora originale, eseguita da un’orchestra di diciotto elementi. La musica, unita al sound design, conferisce all’opera un’identità audio forte e perfettamente integrata con l’interpretazione dei protagonisti.

La giornata di sabato 2 novembre del festival inizia e si conclude con le proiezioni di due grandi classici rimasterizzati in alta definizione della sezione Sci-Fi Classix: un’occasione unica per rivedere film cult del passato sul grande schermo. Al Teatro Miela alle 11:00 sarà la volta di “La piccola bottega degli orrori” di Roger Corman, scatenata commedia horror del leggendario Re dei B-movies, Mentre a mezzanotte appuntamento con l’imperdibile proiezione di “Tetsuo – The Iron Man” di Shinya Tsukamoto, sconvolgente classico del genere cyberpunk.

Da non perdere anche gli altri appuntamenti cinematografici di sabato 2 novembre. Alle ore 15.00 al Rossetti verrà presentato, in anteprima italiana, “Párvulos” di Isaac Ezban (Messico, 2024), coinvolgente versione zombi de “Il signore delle mosche”, in cui tre ragazzi che vivono in un mondo post-apocalittico nascondono un inquietante segreto. Il programma si sposta poi al Teatro Miela, sempre alle 15.00, con la prima selezione dei corti in gara per il Méliès d’argent, European Fantastic Shorts Vol. 01, e alle ore 17.00 con l’anteprima nazionale di “Eternal You” di Hans Block e Moritz Riesewieck (Germania, USA, 2024), documentario della sezione Mondofuturo che indaga come una start up tecnologica utilizzi un sistema di intelligenze artificiali e Big Data per parlare con i propri cari dopo la morte. Alle 17.30 tutti al Politeama Rossetti per l’anteprima nazionale di “Escape From the 21st Century” di Yang Li (Cina, 2024), un wuxiapian contemporaneo dai toni fantascientifici nel quale tre amici scoprono di avere il potere di viaggiare dimensionalmente avanti e indietro di 20 anni con uno starnuto, finendo così sull’inospitale Pianeta K. Alle ore 20.00 sempre al Rossetti sarà la volta dell’anteprima italiana di “U Are the Universe” di Pavlo Ostrikov (Ucraina, 2024), scritto e girato durante l’attuale invasione russa dell’Ucraina, un’emozionante space opera su quanto sia importante il contatto con una persona che ci capisce durante i momenti più bui. La serata continua al Miela, sempre alle ore 20.00. con “Survive” di Frédéric Jardin (Francia, 2024), in cui l’improvvisa inversione dei poli magnetici scatena una violenta e improvvisa tempesta che fa risvegliare il mondo in un deserto post-apocalittico. Alle 22.00 anteprima al Miela di “Year 10” di Benjamin Goodger (UK, 2024), che racconta un mondo post-cataclisma tornato all’età della pietra in cui un padre cerca di sopravvivere insieme al proprio figlio. Ultima proiezione di sabato 2 novembre al Rosetti alle ore 22.15 con l’anteprima europea di “Orang Ikan” di Mike Wiluan (Singapore, Indonesia, Giappone, 2024), creature feature ambientato durante la seconda guerra mondiale nel Pacifico dove, su un’isola deserta, un soldato giapponese e un prigioniero di guerra britannico si imbatteranno nel mitologico Orang Ikan, spaventoso ibrido tra uomo e pesce.

Sabato 2 novembre alle 21:00 e alle 22.30 appuntamento al Sci-Fi Dome con Siderea, imperdibile performance live del musicista Luca Maria Baldini e dell’artista visivo Igor Imhoff coprodotta da Ibrida Festival e Trieste Science+Fiction Festival: un viaggio interattivo e generativo che utilizza input video e sonori in tempo reale dando vita a immagini uniche e irripetibili grazie ad algoritmi AI. Durante l’evento il comportamento delle AI viene influenzato dall’input sonoro e dalla presenza dei performer e del pubblico, rendendo ogni performance un’esperienza unica.

Appuntamento alle 18:00 al Sci-Fi Dome con l’incontro dedicato a “Il Dio elettrico”, uno dei romanzi finalisti della prima edizione del Premio letterario Mondofuturo con Federico Tamanini ed Emanuele Panizon (Area Science Park): nel 2130 un’AI quasi divina controlla il mondo per proteggere l’umanità da se stessa, ma un gruppo di ribelli cerca di riconquistare la libertà.

Proseguono, infine, gli appuntamenti di Italcon che, per la sua 50ª edizione, torna a “casa” a Trieste con un ricchissimo programma di panel e presentazioni letterarie: sabato 2 novembre appuntamento alle 11:00 in Sala Xenia con “Streghe: dal folklore al fantastico”, dedicato alla figura della strega e all’importanza del folklore italiano nella letteratura internazionale e italiana, e alle 15:45 sempre in sala Xenia con “L’attualità di Ursula K. Le Guin tra femminismo e queerness”, e alle 18:30 con la cerimonia di premiazione del Premio Italia per le molte categorie letterarie (e non solo) del genere fantastico.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA COMPLETO

DEL TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 2024

INFO

La Cappella Underground

Piazza Duca degli Abruzzi 3 – Trieste +39 040 3220551

www.sciencefictionfestival.org | info@sciencefictionfestival. org