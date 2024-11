Attesa domani la Verdi jazz orchestra e il sassofonista Cisi a Castellanza

Ultimo appuntamento con la big band del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il nome di punta della scena jazz internazionale

Si chiuderà con un appuntamento speciale la nuova edizione di “Eventi in Jazz”, la rassegna organizzata dall’associazione Area 101 APS con la direzione artistica di Mario Caccia e realizzata con il sostegno dei Comuni di Busto Arsizio e Castellanza, in provincia di Varese: venerdì 15 novembre (inizio live ore 21; ingresso 10-12 euro, gratuito per gli Under 20) il Cinema Teatro Dante di Castellanza ospiterà, infatti, l’esibizione della Verdi Jazz Orchestra, la big band composta dagli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e diretta dal M° Pino Jodice, che in questi anni ha maturato collaborazioni prestigiose con musicisti del calibro di Joe Locke, Dave Douglas, John Surman, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Elliot Mason, Marshall Gilkes e molti altri. A condividere il palco con la VJO ci sarà, in qualità di special guest, Emanuele Cisi, sassofonista di caratura internazionale, dotato di un suono personale e ricercato e di un approccio energico, uniti a una profonda conoscenza della tradizione e a uno spiccato senso della melodia e dello swing. Nel corso della sua brillante carriera Cisi ha suonato in tutto il mondo, collaborando con artisti quali Clark Terry, Nat Adderley, Jimmy Cobb, Sting, Benny Golson, Billy Cobham, Branford Marsalis, Joe Lovano, Aldo Romano, Enrico Rava, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, solo per citarne alcuni.

In occasione del concerto di Castellanza verrà presentato l’album “Flying over the clouds”, realizzato dalla Verdi Jazz Orchestra e appena pubblicato dall’etichetta Abeat Records con il contributo della Siae e del ministero della Cultura. Afferma Pino Jodice, che insegna Composizione Jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano: «In questo lavoro sono presenti, oltre a due miei pezzi (“Flying over the clouds” e “Swaying”), brani molto ispirati ed originali di Monique Chao, Francesco Spinazza e Marco Battigelli, miei studenti al Conservatorio di Milano e tutti e tre finalisti o vincitori di concorsi internazionali. Il linguaggio utilizzato in queste composizioni è il risultato degli studi che abbiamo fatto durante il percorso formativo attraverso l’analisi degli stili di grandi maestri del passato e contemporanei come Bob Brookmayer, Vince Mendoza, Claus Ogerman, Thad Jones, Maria Schneider e così via. Il tutto filtrato con la personalità di ciascuno. Il risultato è una musica davvero bella, ma anche molto complessa. Emanuele Cisi, l’ospite eccezionale del nostro cd e del concerto di Castellanza, ha interpretato questi brani originali con grande rispetto, professionalità, tensione emotiva e talento, lasciando impresse delle autentiche perle nei suoi fantastici assoli. Il suo è stato un contributo prezioso e appassionato e spero vivamente di continuare a collaborare con lui dal vivo e in studio con altri progetti».

