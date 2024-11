dal 14 dicembre 2024 al 10 maggio 2025 - ore 21:00

CAMALEONTIKA 2024/25.

IL TEATRO CHE RACCONTA IL PRESENTE

La rassegna di Almese giunge all’undicesima edizione tra impegno, riflessioni ed emozioni in collaborazione con Piemonte dal Vivo

dal 14 dicembre 2024 al 10 maggio 2025 – ore 21:00

Auditorium Magnetto, via Avigliana 17, ALMESE (TO)

Spettacolo del 10 maggio al Centro Sociale Milanere, via Della Chiesa 1

Biglietto unico di 12 euro con prenotazione consigliata

Giunge alla undicesima edizione la rassegna teatrale di Almese organizzata da M.O.V. e Fabula Rasa in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il sostegno del Comune di Almese.

Una stagione che spazia tra temi sociali, riflessioni contemporanee e linguaggi innovativi, con spettacoli premiati e artisti di grande talento, pronti a emozionare e coinvolgere il pubblico.

CAMALEONTIKA

è la rassegna teatrale organizzata dall’associazione M.O.V. – Moderne Officine Valsusa e dalla compagnia Fabula Rasa ad Almese (TO), comune della bassa Valle di Susa, in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del bando Corto Circuito e grazie al sostegno del Comune di Almese. La direzione artistica è a cura di Beppe Gromi, insieme a Katia Bolognesi, Francesca Zitti e Valeria Fioranti.

Con otto spettacoli tra il 14 dicembre 2024 e il 10 maggio 2025 all’Auditorium Magnetto e al Centro Sociale della frazione di Milanere, in cui si svolgerà l’ultimo appuntamento, la rassegna si conferma come uno spazio culturale che unisce comunità, cultura e presente, capace di far riflettere ed emozionare con spettacoli su tematiche attuali che abbracciano comicità, impegno sociale e narrazione del mondo contemporaneo in momenti di grande intensità.

“Era il 2014 quando abbiamo acceso le prime luci sui colori del Camaleonte”, racconta il direttore artistico Beppe Gromi, “e oggi, dopo oltre cento titoli ospitati, continuiamo a portare in scena proposte adatte ad ogni tipologia di pubblico ma con una particolare attenzione per le proposte di natura sociale. I temi affrontati sono decisamente attuali, con comicità e impegno civile che continuano ad attraversare i nostri appuntamenti. Aspettiamo un pubblico sempre più numeroso al teatro Magnetto che, grazie al continuo impegno dell’Amministrazione di Almese e alla preziosa collaborazione di Piemonte Dal Vivo, restituisce al territorio un’ennesima occasione di incontri e sguardi sul nostro presente. E non è poco, visto il panorama.”

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con M.O.V. – Moderne Officine Valsusa e compagnia Fabula Rasa per la stagione 24-25 nell’ambito del progetto Corto Circuito. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme alle compagnie l’offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l’espressione artistica e l’inclusione culturale” dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Produzioni pluripremiate e artisti di talento si alternano sul palco esplorando dinamiche sociali, politiche e umane con linguaggi innovativi e diversificati.

La stagione si apre il 14 dicembre 2024 con Resti Umani, spettacolo della compagnia torinese Onda Larsen, selezionato nell’ambito del progetto Fringe in Rete del Torino Fringe Festival. Una commedia satirica che immagina un grottesco riordinamento mondiale delle identità, raccontando con ironia le difficoltà della convivenza umana.

L’11 gennaio 2025 sarà il turno di Lapsus a schema libero, ft. Vincenzo Vasi, un concerto-spettacolo che mescola enigmistica, musica e parola, ispirandosi alla leggerezza di Calvino. Tra musiche palindrome e giochi enigmistici, il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza ludica e interattiva.

Con Afànisi, in programma il 1° febbraio 2025, si entra in un’esperienza teatrale innovativa e pluripremiata, vincitrice di riconoscimenti come In-Box 2024 e il Kilowatt Festival 2023. Lo spettacolo rovescia i ruoli tra pubblico e performer, trasformando gli spettatori in creatori attivi dell’opera, in un gioco sorprendente di libera associazione.

Il 15 febbraio 2025 arriva Fine pena ora, una produzione Tedacà e Teatro Stabile di Torino / Teatro Nazionale – in collaborazione con Festival delle Colline Torinesi, che porta in scena la commovente corrispondenza tra un giudice e un ergastolano. Un viaggio umano e letterario, capace di esplorare i temi del perdono e della rinascita.

L’ironia e la riflessione tornano protagoniste l’8 marzo 2025 con La malattia dell’ostrica, un monologo di Claudio Morici che riflette sulle contraddizioni del mondo degli scrittori e sulla instabilità che spesso si cela dietro la loro creatività, tra aneddoti e rapide incursioni nella vita di grandi autori.

Il 22 marzo 2025 sarà dedicato ad Antigone Web, uno spettacolo che rilegge il mito classico di Antigone attraverso la figura di Bradley Manning, l’analista militare che ha scosso il mondo con le sue rivelazioni a Wikileaks, con il coraggio di seguire la propria coscienza, sfidando leggi e sistemi. Prodotto da Tecnologia Filosofica e Morenica_Cantiere Canavesano con il patrocinio di Amnesty International, lo spettacolo unisce intensamente teatro, tecnologia e impegno civile.

Il 12 aprile 2025 sarà in scena Borsellino, di e con Giacomo Rossetto della compagnia Teatro Bresci. Un omaggio al magistrato Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia. Lo spettacolo, vincitore del premio Grotte della Gurfa per il teatro d’impegno civile, intreccia parole, musiche e immagini per raccontare la storia di un uomo di straordinario coraggio e rigore morale.

La stagione si chiude il 10 maggio 2025 con Don Chisciotte sulla luna che, prodotto da A.M.A. Factory e Elmo di Mambrino, propone una surreale rilettura del capolavoro di Cervantes. Vincitore del Premio Letterario del Torino Fringe Festival, lo spettacolo porta Don Chisciotte e Sancho sulla luna a causa di Bradamante, un personaggio dell’Orlando Furioso, tra poesia e ricerca di umanità.

