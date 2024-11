Campo Teatrale

I ritardatari

Esito performativo di ARTI LIBERE, laboratorio di teatro integrato per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 16 anni.

Da giovedì 28 a sabato 30 novembre

Campo Teatrale, Milano

Ognuno ha il proprio bagaglio di sogni, paure, speranze. A volte questo bagaglio può essere così pesante da impedire l’imbarco, da fermare il volo. Il nuovo esito del laboratorio di teatro integrato di Campo Teatrale pone ancora una volta domande universali attraverso le vite particolari di un gruppo di giovanissimi attori, con e senza disabilità.

Dopo il successo di In stato di grazia al Teatro Franco Parenti dello scorso dicembre, il gruppo di Teatro Integrato di Campo Teatrale presenta un nuovo spettacolo, questa volta dedicato ai più giovani. I ritardatari, l’esito performativo di ARTI LIBERE, un laboratorio di teatro integrato in cui i ragazzi e le ragazze con e senza disabilità hanno attraversato esperienze immersive nel mondo delle arti performative,

accompagnati dalla regista Francesca Merli, l’attrice Laura Serena, la drammaturga Martina Folena e Federica Furlani, sound designer, sarà in scena da giovedì 28 a sabato 30 novembre (giovedì e venerdì matinée ore 10,30 e serale ore 21, sabato ore 19,30). Grazie al contributo del Municipio 3, è attiva una collaborazione con l’Associazione Culturale Fedora per rendere lo spettacolo più accessibile alle persone con

disabilità. L’intervento prevede la presentazione del progetto in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), un approccio di lettura utile per le persone che hanno necessità comunicative complesse e difficoltà a verbalizzare. – dicono le responsabili – Inoltre, le repliche in matinée del 28 e 29 novembre includeranno un’introduzione accompagnata da un interprete in LIS (Lingua dei Segni Italiana), e lo spettacolo sarà sovra titolato per facilitare la fruizione da parte delle persone sorde.

Nello spettacolo gli interpreti adolescenti mettono in scena una proiezione di sé stessi, una versione del loro futuro, dei loro desideri – chi punta a una carriera scientifica, chi artistica, chi sportiva, chi manageriale, chi viaggiando cerca di trovare una soluzione alle proprie angosce – in una varietà dei personaggi che è un invito alla meraviglia, alla scoperta. Un progetto prezioso, grazie al quale nasce una riflessione sulla reale possibilità di ciascuno di raggiungere i propri sogni, in un contesto sociale dove essere “in ritardo” non è solo una semplice etichetta o una diagnosi, ma un vero proprio limite. Non essere al passo con gli altri significa essere esclusi dal mondo, e la paura di non tenere il passo genera mostri, disturbi, deficit ma, forse, esiste un modo per uscire da questa competizione perversa, che pone standard così alti.

Non esiste una vera e propria certezza su quale sarà il destino dei Ritardatari, come non esiste neanche nel mondo del reale, ma esiste però il pensiero creativo, che se non ci può salvare, perlomeno può essere strumento d’aiuto. Forse tutto sta nel modo in cui scegliamo di guardare le cose, in come ci apriamo al mondo, anziché chiuderci.

I ritardatari

Campo Teatrale

ideazione Francesca Merli e Laura Serena

regia Francesca Merli

con Laura Serena e Artur, Carlotta, Chiara, Emma, Folco, Matilde, Matteo, Raffaele, Sofia

musiche Federica Furlani

drammaturgia Martina Folena

assistente al progetto Federica Berrobianchi

Da giovedì 28 a sabato 30 novembre

giovedì e venerdì ore 21

sabato ore 19,30

giovedì e sabato matinée ore 10,30

ORARI BIGLIETTERIA

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a

Dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi, 10

Solo nei giorni di spettacolo, da mezz'ora prima dell'inizio della replica.

INGRESSO

via Cambiasi, 10 (MM2 Udine / Linee bus 55-62)

CAMPO TEATRALE

Via Cambiasi 10 – 20131, Milano

Tel 02 26 11 31 33

www.campoteatrale.it

Metro MM2 Udine-Lambrate

Linee di superficie 55-62