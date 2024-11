Un viaggio musicale negli anni d'oro del jazz

Giovedì 21 novembre 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Pime, via Mosè Bianchi 94 a Milano si terrà “Celebrating the Big Band Era”, un concerto che rende omaggio all’era dello Swing, periodo leggendario che ha rivoluzionato la storia della musica americana e mondiale.

L’evento fa parte della stagione teatrale 2024-2025 del Pime di Milano.

“Questo spettacolo è molto più di un concerto”, spiega Andrea Zaniboni, direttore artistico del Teatro Pime, “è un viaggio nel tempo, un’immersione totale nell’epoca d’oro dello swing e del jazz orchestrale. Con il talento giovane e vibrante di Lorenzo Baldasso e dei musicisti che compongono la Millennials Orchestra, riportiamo sul palco un repertorio che ha segnato la storia musicale mondiale”.

La Millennials Orchestra è pronta a far rivivere l’età d’oro del jazz con lo spettacolo “Celebrating the Big Band Era”, un tributo alle leggendarie orchestre jazz che hanno definito un’epoca e ispirato generazioni di appassionati. In un concerto dal vivo che abbraccia la grande tradizione delle big band, l’ensemble dirigerà il pubblico in un’esperienza senza tempo, ricreando l’energia e la raffinatezza degli anni ’30 e ’40.

Sotto la guida del clarinettista Lorenzo Baldasso, la Millennials Orchestra si esibirà con un repertorio che include brani iconici di grandi maestri del jazz come Duke Ellington, Count Basie, e Benny Goodman.

La Millennials Orchestra è composta da giovani talenti italiani che, ispirati dall’era delle big band, portano in scena una reinterpretazione moderna, energica e sofisticata del jazz tradizionale. Il loro entusiasmo e la loro perizia tecnica offrono un tributo rispettoso ma al contempo innovativo, pensato per coinvolgere spettatori di ogni età.

“Celebrating the Big Band Era” non è solo musica: il pubblico sarà immerso in un’atmosfera autentica che richiama gli ambienti sofisticati dei locali di New York e Chicago, grazie a scenografie curate, giochi di luci evocativi e un sound design studiato per esaltare l’esperienza. L’obiettivo è trasportare gli spettatori in un viaggio nel tempo, permettendo loro di scoprire o riscoprire le radici del jazz e il fascino ineguagliabile delle big band.

I biglietti da € 12 a € 17 sono disponibili online sul sito teatropime.it_celebratingthebigbandera

oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Per chi lo desidera, è anche possibile abbonarsi al Teatro Pime scegliendo una delle seguenti modalità:

5 ingressi : Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65

: Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65 3 ingressi: Abbonamento 3 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 40

L’abbonamento agli spettacoli, consigliabile per la sua convenienza, si può acquistare online: www.teatropime.it/biglietteria oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con culture. Il Teatro Pime è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

centropime.org

www.teatropime.it/cartellone

Per informazioni:

Ufficio Stampa Teatro Pime Milano

Chiara Dinoia

eventi@pimemilano.com tel. 366 2534075