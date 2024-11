Centrale Preneste Teatro, la rassegna Infanzie in gioco 2024-25

Dal 17 novembre 2024 al 4 maggio 2025

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

presenta

INFANZIE IN GIOCO 2024-25

Rassegna teatrale per famiglie

Torna a Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 (zona Pigneto-Malatesta) la rassegna teatrale per famiglie Infanzie in gioco organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro per le nuove generazioni. Giunta al suo quattordicesimo anno la rassegna è diventata un appuntamento fisso del fine settimana al Pigneto: la scorsa edizione ha registrato più di 1500 presenze con una partecipazione sempre crescente da parte dei bambini, delle bambine e delle famiglie del quartiere, ma anche provenienti da altre parti della città. Infanzie in gioco 2024/25 è a Centrale Preneste Teatro dal 17 novembre 2024 al 4 maggio 2025.

Gli spettacoli sono in programma la domenica pomeriggio alle 16.30 per un totale di 21 appuntamenti con un cartellone che offre una proposta accurata sia per la scelta dei temi sia per la qualità degli artisti in scena: oltre alla compagnia residente Ruotalibera Teatro, infatti, ci sono alcune delle più importanti realtà di teatro per l’infanzia provenienti da tutta Italia. Sono attesi: I Teatrini in arrivo da Napoli (17 novembre e 9 marzo), Teatro Libero da Palermo (1 dicembre), La Bottega Teatrale da Vicenza (12 gennaio), il Teatro dei Colori da Avezzano (19 gennaio), Teatro Evento da Piacenza (2 febbraio), Crest da Taranto (23 febbraio), Koreja Teatro da Lecce (23 marzo), Giallo Mare Minimal Teatro da Empoli (30 marzo), Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale da Perugia (13 aprile).

I biglietti hanno un costo contenuto di 7 euro per tutti per consentire l’accesso agli spettacoli in programma a un maggior numero di persone possibile, nello spirito inclusivo e di accoglienza che da sempre contraddistingue Centrale Preneste Teatro.

Si comincia, dunque, domenica 17 novembre alle 16.30 con la compagnia I Teatrini in arrivo da Napoli con lo spettacolo “L’elefantino curioso!” liberamente ispirato a “Storie proprio così” di R. Kipling. Lo spettacolo che unisce teatro d’attore e musica dal vivo è di e con Fausta Manno, la sonorizzazione e i ritmi sono di Umberto Vitiello. La storia di Kipling è una Grande Avventura che l’Elefantino compie tra perché, momenti fantastici, conoscenze inaspettate. La Narrazione si fonde con le sonorizzazioni e i ritmi. Siete pronti? Si parte! Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto solo on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Pagina Instagram: www.instagram.com/centralepreneste/

Web site: www.centraleprenesteteatro.it