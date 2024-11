Chiara Civello, 10 Years – Gold Tour

Dal 27/11 fuori la ristampa di Canzoni in doppio vinile e in versione digitale con bonus e alternative track

A dieci anni esatti dalla pubblicazione di Canzoni, album che ha segnato un momento significativo nella sua carriera artistica, Chiara Civello torna sul palco tra novembre e dicembre 2024 per una serie di concerti, Canzoni – 10 Years – Gold Tour, in diverse città italiane e oltre i confini nazionali, accompagnata da una nuova edizione deluxe dell’album, disponibile dal 27 novembre. Un doppio vinile (gatefold 180gr), pubblicato da Quarter Moon / Space is the Place, e una nuova edizione digitale CANZONI – 10 years anniversary che vede la presenza di due bonus-track e sei alternative tracks e versioni inglesi con nuovi arrangiamenti.

Canzoni – 10 Years – Gold Tour è dunque un’occasione per riascoltare in una nuova veste gli indimenticabili brani di cui l’album è composto: un repertorio che spazia da Sergio Endrigo a Umberto Bindi, da Pino Daniele fino a Paolo Conte, Vinicio Capossela e Vasco Rossi. Un insieme di registri che abbraccia la musica italiana in molte delle sue sfaccettature e a cui la cantautrice e polistrumentista, interprete tra le più apprezzate dei nostri tempi, dà voce con una delicatezza spensierata anche nei brani più intensi.

Contraddistinta da una versatilità che spazia dalla bossa nova al jazz, dalla canzone d’autore al pop o al soul, Chiara Civello per questa occasione dividerà il palcoscenico con alcuni ospiti speciali, ogni volta diversi per ciascuna delle date in programma: il primo è Nicola Conte, storico produttore dell’album, che sarà presente sul palco di Bari e Roma, e poi l’Orchestra Medit diretta da Angelo Valori, che accompagnerà l’artista nella date di Roma e Putignano. I nomi degli altri ospiti saranno annunciati nelle prossime settimane.

«Dopo tanto girovagare per il mondo – racconta Chiara Civello – dopo i primi album da cantautrice e dopo aver frequentato per anni il repertorio delle canzoni standard jazz, ho sentito il bisogno di rendere omaggio ad alcuni grandi “standard” della musica italiana. Dieci anni fa queste canzoni mi hanno aperto il cuore. E ancora oggi che sono diversa, mi si è spezzato il cuore un paio di volte, ho perduto qualche amico, ma ne ho incontrati di nuovi, e guardo con arrendevolezza alla verità mutevole delle cose, queste canzoni continuano a ispirarmi e a regalarmi le stesse emozioni».

Canzoni, album registrato nel 2014 in analogico tra Bari, New York e Rio de Janeiro e arricchito dalla partecipazione di ospiti straordinari, tra cui Gilberto Gil, Chico Buarque, Ana Carolina ed Esperanza Spalding, con gli arrangiamenti orchestrali curati dal leggendario Eumir Deodato, ha venduto migliaia di copie e fatto registrare milioni di ascolti in tutto il mondo. È un disco d’amore, ricco di sfumature, capace di muoversi attraverso il Northern Soul, la Bossa Nova, il Blue Eyed Soul, il Jazz e il Pop, un lavoro che ha attestato sui palcoscenici internazionali la versatilità artistica di Chiara Civello.

Nella nuova versione del disco, tra le tracce bonus presenti – e che faranno capolino nei concerti – ci sono Estate di Bruno Martino, Roma nun fa la stupida stasera, entrambe con gli arrangiamenti d’archi di Mario Adnet registrati dall’Orchestra di San Pietroburgo, mentre tra le versioni alternative dei brani troviamo quelle inglesi di Senza fine (sempre con gli arrangiamenti di Mario Adnet) e Metti una sera a cena (Hurry to me), ri-arrangiata da Nicola Conte con Magnus Lindren e suonata dall’Orchestra di San Pietroburgo, Arrivederci, mai incisa prima se non in una versione video di Chet Baker per un Musicarello, sempre con gli arrangiamenti di Magnus Lindgren, e infine You Don’t Have To Say You Love Me in inglese, già incisa da Elvis Presley e Dusty Springfield. Ci sono anche le versioni italiane di Grande grande grande e Che m’importa del mondo, incise rispettivamente in inglese e spagnolo nella versione originale dell’album.

Canzoni – 10 Years – Gold partirà il 6 novembre fuori dai confini nazionali, a Doha in Qatar (Katara Drama Theatre), e attraverserà l’Italia facendo tappa il 28 novembre a Putignano, in provincia di Bari (Teatro Comunale Laterza); il 29 e 30 novembre a Milano (con un doppio set per entrambe le date al Blue Note), il 4 dicembre ad Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso), il 5 dicembre a Bari (Showville Teatro), il 13 dicembre a Napoli (Complesso Monumentale S. Maria La Nova), il 20 dicembre a Roma (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone). Sul palco, tutte le sere l’artista sarà accompagnata dalla sua band composta da: Domenico Sanna al pianoforte, Marco Acquarelli alle chitarre, Ameen Saleem al contrabbasso e Stefano Costanzo alla batteria.

6.11 | Doha (Qatar) – Katara Drama Theatre

LIVE QUARTET

28.11 | Putignano (BA) – Teatro Comunale Laterza

con ORCHESTRA MEDIT diretta da Angelo Valori

29.11 – 30.11 (doppio set)| Milano – Blue Note

04.12 | Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso

05.12 | Bari – Showville Teatro

con NICOLA CONTE

13.12 | Napoli – Complesso Monumentale S. Maria La Nova

20.12 | Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

con NICOLA CONTE, ORCHESTRA MEDIT diretta da Angelo Valori