Elisabetta Antonini e Alessandro Contini, il nuovo album è (R)Evolution

ispirato alla poetica rivoluzionaria di Fela Kuti, Sebastiao Salgado, Dino Buzzati, Charles Bukowski, David Sylvian e Pina Bausch

Concerto di presentazione il 13 novembre al Roma Jazz Festival

è il titolo del nuovo album firmato da Elisabetta Antonini e Alessandro Contini, in uscita l’8 novembre su cd, vinile e digitale, per MusicVox. L’album vede la partecipazione straordinaria del trombettista norvegese Nils Petter Molvaer, che sarà presente anche il 13 novembre al concerto di presentazione all’Auditorium Parco della Musica, in occasione del Roma Jazz Festival.

(R)Evolution è ispirato alla poetica “rEvoluzionaria” di alcuni artisti come l’attivista afrobeat Fela Kuti, il fotografo Sebastiao Salgado, i poeti Dino Buzzati e Charles Bukowski, il cantante David Sylvian e la coreografa Pina Bausch. Questo album è dedicato a loro e a tutti i rivoluzionari che attraverso la loro arte, propulsiva, salvifica e sovversiva hanno permesso di Evolvere attraverso una Rivoluzione.

“Il progetto – raccontano Elisabetta Antonini e Alessandro Contini – nasce come espressione della nostra unione personale ed artistica, da passioni comuni e curiosità intellettuali, dalle rivoluzioni che alcuni artisti hanno acceso nelle nostre coscienze, dall’evoluzione interiore che ne è derivata. Tutto questo è per noi una (R)Evolution ed è ciò che abbiamo voluto trasfigurare e tradurre in musica.”

Alle voci di Antonini e Contini, si uniscono il batterista Michele Rabbia e il pianista Alessandro Gwis. Special guest del progetto, il trombettista norvegese Nils Petter Molvaer, pioniere del cosiddetto Nu jazz, fusione del jazz con la musica elettronica, e indiscusso protagonista del panorama jazzistico nordeuropeo degli ultimi 30 anni.

Il disco è stato preceduto dall’uscita del singolo “For Fela”, dedicato a Fela Kuti, che alla fine del brano pronuncia: “La musica non è intrattenimento, la musica è Rivoluzione”. Una frase che suona come una perfetta introduzione a un album improntato su elementi minimalisti, elettronica, sofisticate architetture sonore e ampi spazi di improvvisazione, ispirati al binomio evoluzione-rivoluzione, che richiamano suggestioni proprie dell’ambient, del pop, del jazz e della musica sperimentale, a cui si aggiungono i testi evocativi di Michael Rosen.

Con questo album, Elisabetta Antonini, cantante e band leader, arrangiatrice e compositrice, torna a firmare un nuovo lavoro. Come leader ha inciso “Un minuto dopo” (2009), “Nuance” (2011) e l’acclamato “The beat goes on” (2014). Ha poi inanellato una serie di prestigiose collaborazioni con tutti i migliori musicisti della scena jazz internazionale. È docente di Canto Jazz presso il Conservatorio di Perugia, il Saint Louis College of Music di Roma e ha collaborato col Conservatorio di Brescia e di Trento. Romana d’adozione, Elisabetta è stata la prima artista italiana a siglare un contratto con la prestigiosa etichetta inglese Candid dello storico discografico Alan Bates. Ha vinto il Top Jazz 2014 della rivista Musica Jazz come “miglior nuovo talento”.

Alessandro Contini è cantante, attore, compositore, autore di testi e musiche, ideatore di spettacoli di teatro-canzone. Nella sua carriera affronta la musica antica quanto quella contemporanea, il jazz, la musica popolare e d’autore, passando gradualmente da esperienze corali a solistiche fino alla produzione di composizioni e spettacoli di propria creazione. Nella sua carriera ha fatto parte di formazioni quali il Kammeron vocal ensamble, la Marche jazz orchestra, vantando collaborazioni del calibro di Ennio Morricone, Luca Francesconi, Sylvano Bussotti, Bruno Tommaso. È autore dell’album ‘Piccola Mistica Quotidiana’ per il quale compone musica e testi.

Elisabetta Antonini | voice – music – live effects

Alessandro Contini | voice – music – live effects

Nils Petter Molvaer |trumpet – live effects

Alessandro Gwis | piano – electronics

Michele Rabbia |drums – percuss – electronics

Track list

1 Genesi (E.Antonini – A. Contini) 2.33

2 Suite for Pina Bausch (M.Rosen – E.Antonini – A. Contini) 6.12

3 For Fela (M.Rosen – E.Antonini – A. Contini) 6.57

4 Sebastiao (M.Rosen – E.Antonini – A. Contini) 7.05

5 Bluebird (M.Rosen – E.Antonini – A. Contini) 5.33

6 Paradox (E.Antonini – A. Contini) 2.25

7 Damned Old Moon (M.Rosen – E.Antonini – A. Contini) 6.33

8 I Now Recall (M.Rosen – E.Antonini – A. Contini) 6.37

9 Nostalgia (D. Sylvian) 6.48

(R)EVOLUTION | TEASER



ELISABETTA ANTONINI

ALESSANDRO CONTINI

Production: Elisabetta Antonini and Alessandro Contini

Original lyrics and English adaptations: Michael Rosen

All music and arrangements by Elisabetta Antonini and Alessandro Contini

Recording, mixing and mastering: Stefano Amerio, Artesuono

Photo Paolo Soriani Sorianasky

Artwork Nerina Fernandez