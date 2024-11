www.cinemalacompagnia.it Festival dei Popoli ma stiamo già studiando il programma de Lo schermo dell’arte Film Festival. Cose normali durante la 50 Giorni di Cinema a Firenze. Siamo in pienoma stiamo già studiando il programma de. Cose normali durante la Tra i due festival trovate il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata ad Antonioni (Zabriskie Point, lunedì 11) e la nuova, disarmante, critica sociale firmata Radu Jude: tra incastri e contraddizioni arriva in anteprima a La Compagnia Do not expect too much from the end of the world. Buttatevi che ne vale la pena! FESTIVAL | da sabato 2 a domenica 10 65° Festival dei Popoli Le democrazie a rischio nel mondo, il coraggio delle donne combattenti e i sogni di un altro futuro possibile in 90 film. Il quarto festival della 50 Giorni di Cinema 2024 è dedicato al meglio del cinema documentario internazionale. Sempre sul pezzo da 65 anni! Al Festival dei Popoli quest’anno ci trovate ospiti, tra gli altri, Albert Serra, Pietro Marcello, Alice Rohwacher, Vinicio Capossela. Ci sarà racconto in presa diretta di ciò che sta accadendo a Gaza, con la prima mondiale di To Gaza, e quello di coloro che hanno attentato la democrazia statunitense, a Capitol Hill nel gennaio 2021, in Homegrown. Sabaro sera, nella serata inaugurale, Paolo Cognetti con il suo Fiore mio ci porterà invece sulle cime del Monte Rosa (con le musiche di Vasco Brondi) per capire dove stiamo andando davvero e con quali persone al nostro fianco. PROGRAMMA DEL FESTIVAL FILM | dall’11 novembre Do not expect too much from the end of the word La nuova commedia esplosiva e scorretta diretta da Radu Jude. Una “commedia senza regime” che affronta (fra le tante) la questione della produzione delle immagini. Un film anarchico come il suo autore, sul lavoro, lo sfruttamento, la morte e la nuova gig economy. Premio Speciale della Giuria a Locarno 2023. INFO, TRAILER E BIGLIETTI RASSEGNA | Lunedì 11 novembre, ore 21.00 [Michelangelo Antonioni – Fratture nella modernità] Blow Up Antonioni si interroga sulla natura della realtà e della fantasia, ponendo in evidenza il fatto che entrambe sono spesso definite dallo stesso linguaggio. Ne deriva quindi che sia a volte quasi impossibile dividerle e distinguerle. PROGRAMMA DELLA RASSEGNA FESTIVAL | Dal 13 al 17 novembre Lo schermo dell’arte 2024 La migliore e più recente produzione internazionale di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea che affrontano temi politici, sociali, ambientali, identitari attraverso finzione, documentario e uso delle nuove tecnologie. In sala e in streaming. Prime mondiali, europee e italiane, nuove produzioni, eventi speciali, incontri con autori e autrici, talks. Tra i protagonisti gli artisti Timoteus Anggawan Kusno, Garrett Bradley, Sergio Caballero, Andro Eradze, Lina Lapelytė, Diego Marcon, Lukas Marxt, John Menick, Rosalind Nashashibi, Valentin Noujaïm, Agnieszka Polska, Vanja Smiljanic, Maryam Tafakory. PROGRAMMA DEL FESTIVAL FESTIVAL | dal 20 al 24 novembre Aspettando il 45° Festival di Cinema e Donne: “La locandiera” al Teatro della Pergola Accesso ridotto per gli iscritti alla newsletter del Cinema La Compagnia in occasione dello spettacolo La Locandiera (5 – 10 novembre) che vedrà in scena Sonia Bergamasco al Teatro della Pergola di Firenze*. L’attrice sarà poi protagonista della prossima edizione del Festival con la sua opera prima Duse, the greatest (22 nov, ore 19.00), un documentario che si interroga sul mestiere dell’attrice oggi. Biglietto ridottissimo** per la proiezione per tutti i possessori dell’abbonamento del Teatro della Toscana o del biglietto per lo spettacolo de La Locandiera.