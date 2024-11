Gli appuntamenti dell’ORT a dicembre 2024

Si parte con un classico come “ll pupazzo di neve” dedicato ai bambini e alle loro famiglie per poi proseguire con i Concerti di Natale del direttore principale Diego Ceretta (sono cinque in tutta la Toscana) e quello di Capodanno con Gianna Fratta sul podio. Completano il programma due spettacoli dei nostri gruppi da camera: i Misteri di Casanova a Rapolano Terme ed un doppio Riccio/Puccini a Castagneto Carducci e Firenze.

La stagione concertistica 24_25 dell’Orchestra della Toscana prosegue al Teatro Verdi martedì 24 dicembre ore 17.00 con il Concerto di Natale diretto dal M° Diego Ceretta. Nella prima parte del programma verranno eseguite due partiture del repertorio wagneriano: Träume, per violino e orchestra e l’Idillio di Sigfrido, dono offerto da Wagneralla moglie Cosima Liszt il 25 dicembre 1870, giorno del suo trentatreesimo compleanno. Nella seconda parte del programma la Settima sinfonia di Beethoven, “apoteosi della danza”, come la definì Wagner, “la danza nella sua massima essenza, l’azione del corpo tradotta in suoni, per così dire, ideali”. Prima dell’appuntamento fiorentino repliche a Cortona (18), Poggibonsi (19), Figline (20) e Piombino (23).

La programmazione dell’Ort prosegue con due serate di musica da camera. Giovedì 12 dicembre presso il Teatro del Popolo di Rapolano Terme (SI), lo spettacolo dal titolo I misteri di Casanova, è realizzato dal gruppo degli Ottoni e percussioni dell’ORT. La voce recitante di Eleonora Cappelletti, accompagnata dalle musiche del Rondò Veneziano di Gian Piero Reverberi, darà vita a un ritratto intimo e sfaccettato di Casanova, uomo di grande ingegno e talento, ma anche di insaziabile curiosità e irrequietezza. Un’occasione imperdibile per conoscere uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti della storia. Uno spettacolo che unisce musica, teatro e letteratura per dar vita a un ritratto indimenticabile di un genio e del suo tempo.

Venerdì 13 dicembre (ore 21) al Teatro Roma di Castagneto Carducci (LI) e domenica 22 dicembre al Teatro Puccini di Firenze (ore 16,45), lo spettacolo teatral-musicale “Il mio amico Giacomo”, scritto e diretto da Alessandro Riccio con musiche di Giacomo Puccini, in collaborazione con l’Ensemble di archi e fiati dell’ORT. Il protagonista è il macchinista Giacomo, tecnico di palcoscenico esperto. Un uomo forte, pratico, introverso che però si emoziona al cospetto di quelle trascinanti arie che distraggono e portano lontano. Uno spettacolo nello stile di Riccio, forte della sua capacità di trasformista comico e di attore cantante, il quale riesce ogni volta a rendere la musica colta a portata di mano, udibile per tutti.

Riprende anche la programmazione per i più piccoli. Giovedì 12 dicembre presso il Teatro Verdi di Firenze (ore 16,30), Il pupazzo di neve, film animato che da più di quarant’anni fa sognare i più piccoli e commuovere i più grandi. L’orchestra della Toscana, diretta da Carlomoreno Volpini con voce recitante Annamaria Guerrini, propone questo cartone tratto dal libro “The Snowman” di Raymond Briggs. Le musiche dal vivo sono di Howard Blake. È l’emozionante storia di un bambino (Giacomino) che costruisce un pupazzo di neve durante una vigilia di Natale e dell’amicizia che si instaura tra i due quando – durante la notte – il pupazzo si anima e lo accompagna in un viaggio per incontrare Babbo Natale.

In apertura del nuovo anno, la direttrice Gianna Fratta dirige l’Orchestra della Toscana per il Concerto di Capodanno mercoledì 1 gennaio 2025 ore 17.00 al Teatro Verdi di Firenze. Il programma coniuga tradizione e innovazione, in un viaggio “dall’opera all’operetta, con bravura”. Il programma musicale è un mosaico di grandi nomi. Da Verdi ad Offenbach e Lehár, passndo per Čajkovskij, Boccherini/Berio e Bernstein.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

mercoledì 11 dicembre 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 9.30/10.45

Concerti per le scuole 2024/2025

“Il pupazzo di neve”

Carlomoreno Volpini direttore

Annamaria Guerrini voce recitante\

Orchestra della Toscana

Cartone animato con voce recitante e musica dal vivo dal libro “The Snowman” di Raymond Briggs.

Musiche di Howard Blake. Spettacolo per bambini da 4 a 12 anni

giovedì 12 dicembre 2024 – Rapolano Terme (SI), Teatro del Popolo ore 21.00

Gruppi da camera 2024

“I misteri di Casanova. Luci e ombre di un genio irrequieto”

Eleonora Cappelletti voce recitante

Gli Ottoni e Percussioni dell’Orchestra della Toscana

Musiche di Gian Piero Reverberi da “Rondò Veneziano”

venerdì 13 dicembre 2024 – Castagneto Carducci (LI), Teatro Roma ore 21.00

domenica 22 dicembre 2024 – Teatro Puccini, Firenze ore 16.45

Gruppi da camera 2024

“Il mio amico Giacomo”

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

Spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio. Musiche di Giacomo Puccini

mercoledì 18 dicembre 2024 ore 21:00 – Cortona (AR), Teatro Signorelli

giovedì 19 dicembre 2024 ore 21.00 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama

venerdì 20 dicembre 2024 ore 21.00 – Figline (FI), Teatro comunale Garibaldi

lunedì 23 dicembre 2024 ore 21.00 – Piombino (LI), Teatro Metropolitan

martedì 24 dicembre 2024 ore 17.00 – Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 2024/2025

Concerto di Natale

Diego Ceretta direttore

Orchestra della Toscana

WAGNER Träume, per violino e orchestra

WAGNER Idillio di Sigfrido

BEETHOVEN Sinfonia n.7 op.92

Mercoledì 1 gennaio 2025 ore 17.00 – Firenze, Teatro Verdi

Concerto di Capodanno

Gianna Fratta direttrice

Daniela Cappiello soprano

Reinaldo Droz tenore

Orchestra della Toscana

“Dall’opera all’operetta, con bravura”

musiche di Verdi, Offenbach, Čajkovskij, Bernstein, Boccherini/Berio