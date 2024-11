Harry Potter, Il Principe Mezzosangue per la prima volta in concerto a Milano e Roma

La magia della musica dal vivo incontra la bacchetta più amata di sempre, per la prima volta il a Milano e Roma

L’Orchestra Italiana del Cinema presenta in prima italiana “Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto”, il sesto film della saga in arrivo al Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 13 e sabato 14 dicembre e all’Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2024.

Sul palco una straordinaria formazione di 80 musicisti che, sotto la direzione del Maestro Timothy Henty a Milano e del Maestro Caleb Young a Roma, eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano.

Le date italiane sono presentate in esclusiva nazionale da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani.

Un evento in anteprima assoluta per l’Italia, in attesa del Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore e ai suoi protagonisti che vedrà la sua quarta edizione a Roma dal 7 al 12 aprile 2025.

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts firmano la serie di concerti targati Harry Potter e l’unico tour ufficiale. Dal debutto mondiale di “Harry Potter e la Pietra Filosofale in Concerto” nel 2016, più di 3 milioni di fan hanno vissuto questa esperienza magica, con oltre 2.973 spettacoli programmati in più di 48 paesi fino al 2025.

“In un certo senso Harry Potter lo abbiamo visto crescere, e noi siamo cresciuti con lui”, ricorda Marco Patrignani, Founder e Presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e Direttore Artistico del Roma Film Music Festival. “La nostra orchestra è la prima realtà in assoluto specializzata in questo genere di concerti, dove sensibilità artistica e perizia tecnica si fondono per regalare emozioni uniche agli spettatori di tutte le età. È anche grazie al grande successo del format del cineconcerto – sperimentato nel tempo anche su altri blockbuster – che tre anni fa è nato il Roma Film Music Festival, di cui ad Aprile 2025 celebreremo la quarta edizione”.

SINOSSI

Mentre Lord Voldemort stringe la sua presa sia sul mondo dei Babbani che su quello dei maghi, Silente è sempre più determinato a preparare Harry alla battaglia imminente. Anche se lo scontro si avvicina, l’amore sboccia per Harry, Ron, Hermione e i loro compagni. L’amore è nell’aria, ma il pericolo è dietro l’angolo e Hogwarts potrebbe non essere mai più la stessa.

LA COLONNA SONORA

Nominata per il GrammyAward nel 2010, la colonna sonora di Nicholas Hooper ritorna in questo capitolo di Harry Potter debuttando al ventinovesimo posto nella classifica di Billboard 200, diventando così la colonna sonora più alta in classifica di tutta la saga di Hogwarts. Considerata “emotivamente travolgente” da Variety, presenta motivi unici e straordinari che ben rappresentano la grandezza e la portata del Mondo Magico.

Justin Freer, Presidente di CineConcerts e Produttore/Direttore della serie di concerti dei film di Harry Potter, spiega: “La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale unico nella vita che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che offriamo ai fan, per la prima volta, l’opportunità di sperimentare le colonne sonore premiate eseguite dal vivo da un’orchestra sinfonica, mentre il film viene proiettato simultaneamente su grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

Brady Beaubien di CineConcerts e Produttore di Concerti per la serie di concerti dei film di Harry Potter ha aggiunto: “Harry Potter è sinonimo di emozione in tutto il mondo e speriamo che, eseguendo questa incredibile musica insieme al film completo, il pubblico possa godere nel ritornare al Mondo Magico”.

***

Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) Twitter | Facebook| Instagram

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

L’Orchestra è nata nell’ambito dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov. Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film italiani e internazionali.

Impegnata su un vasto programma di colonne sonore, l’Orchestra presta una particolare attenzione al repertorio storico italiano, e grazie alla collaborazione di esperti del settore ha recuperato partiture di capolavori non pubblicati e/o mai registrati, con il sostegno di numerose associazioni, fondazioni e archivi pubblici e privati.

Nel corso della sua attività, l’OIC ha avuto riconoscimenti da prestigiose istituzioni italiane, tra le quali Presidenza della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Unesco, Fondazione Federico Fellini, Fondazione Italia Cina, Fondazione Cultura e Arte, Ambasciata Britannica in Italia, Consolato Britannico a Milano, Cinecittà Luce e Centro Sperimentale di Cinematografia.

Grazie all’iniziativa charity del cineconcerto de Il Gladiatore all’interno del Colosseo nel 2018, l’Orchestra Italiana del Cinema ha sponsorizzato e realizzato, per il tramite del suo Presidente Marco Patrignani, la costruzione di un nuovo ascensore panoramico che consente oggi ai visitatori con difficoltà motorie di raggiungere l’anello più̀ alto dell’Anfiteatro Flavio.

Tra i lavori presentati, lo spettacolare concerto multimediale “Il Suono del Neorealismo” (Roma, Piazza del Campidoglio – 2010), “Cinematology” (Beijing, Inaugurazione dell’International Beijing Film Festival – 2011); Prima Mondiale di “The Artist” in CineConcerto (Ravello Festival, 2012); “Beyond la Dolce Vita” (UCLA Royce Hall – Los Angeles, 2013); “La Febbre dell’Oro” di Charlie Chaplin (Roma, Aula Magna della Sapienza – stagione IUC 2012; Auditorium Parco della Musica Roma – Sala Sinopoli 2015);

“Il GLADIATORE in Concerto” (prima italiana: Roma, Colosseo e Circo Massimo – Giugno 2018)

“TITANIC Live” (prima italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi 10-11 Maggio 2019 ) #HarryPotterinConcert

“Il Grande Cinema Italiano in Concerto” (Auditorium Conciliazione, Roma Film Music Festival Settembre 2022)

“Star Wars a New Hope in Concert” (Auditorium Conciliazione, Roma Film Music Festival, Ottobre 2022)

Harry Potter Film Concert Series & Orchestra Italiana del Cinema

“Harry Potter e la Pietra FilosofaleTM in Concerto”(prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione – 2016; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; Napoli, Arena Flegrea – 2017; CINA TOUR 2017 – Shanghai, Culture Square Theatre; Wuxi, Poly Theatre; Jiangyin, Grand Theatre; Nanjing inaugurazione del Jiangsu Grand Theater Art Center. CINA TOUR 2018: Guangzhou, Xiamen, Xi’an, Beijing; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e la Camera dei SegretiTM in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione – 2017; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; TOUR CINA 2018: Shanghai, Nanjing; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e il Prigioniero di AzkabanTM in Concerto” (prima Italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2018; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019. Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia, Dicembre 2019).

“Harry Potter e il Calice di FuocoTM in Concerto” (MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 ) (prima Italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi – Dicembre 2019).

“Harry Potter e il Calice di FuocoTM in Concerto” (Roma, Auditorium Conciliazione – Dicembre 2022).

Nel Settembre 2022 OIC è stata al centro della prima edizione del Roma Film Music Festival, la nuova manifestazione internazionale dedicata alla colonna sonora e ai suoi protagonisti. I due eventi clou, di cui l’Orchestra si è resa protagonista, sono stati il gala di apertura Il Grande Cinema Italiano in Concerto e la prima esecuzione assoluta a Roma di Star Wars A New Hope in Concert.

Per la seconda edizione del Festival, nel 2023 , l’OIC ha reso omaggio a un doppio e prestigioso anniversario: il centenario della Warner Bros con la prima europea di Bugs Bunny at the Symphony, e il tributo ai 100 anni della Walt Disney con la prima nazionale del cineconcerto Pirati dei Caraibi. La maledizione della prima luna – in concerto.

“Harry Potter e l’ordine della fenice” (Milano – Teatro Arcimboldi, Roma, Auditorium Conciliazione.

Ad aprile 2024, per la terza edizione del Roma Film Music Festival, l’OIC ha presentato in prima italiana Skyfall – in concerto all’auditorium Conciliazione e un omaggio a Henry Mancini nella cornice del nuovo teatro immersivo Forum Theatre di Roma.

A maggio 2024 l’OIC presenta in prima italiana Star Wars l’impero colpisce ancora – in concerto al Teatro Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Conciliazione di Roma.

Per maggiori informazioni:

CineConcerts è uno dei principali produttori di esperienze musicali dal vivo e digitali eseguite con media visivi e continua a ridefinire l’intrattenimento. Fondata dal Produttore/Direttore Justin Freer e dal Produttore/Scrittore Brady Beaubien, CineConcerts coinvolgerà oltre 4,8 milioni di persone in tutto il mondo in presentazioni di concerti con più di 3.000 spettacoli in 48 paesi entro il 2025. Ha recentemente lanciato CineConcerts +PLUS, una rete digitale globale e suite di app con centinaia di episodi di podcast esclusivi e contenuti prodotti. CineConcerts continua a collaborare con alcune delle orchestre e dei luoghi più prestigiosi del mondo, tra cui la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la London Philharmonic, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Philharmonia Orchestra e molte altre. Le recenti e attuali esperienze di concerti dal vivo e digitali includono **Elf in Concert**, **The Pinball Concert (Digital)**, **The Polar Express in Concert**, **Rudy in Concert**, **The Passion of the Christ in Concert**, **The Da Vinci Code in Concert**, **The Harry Potter Film Concert Series**, **Gladiator Live**, **The Godfather Live**, **It’s a Wonderful Life in Concert**, **DreamWorks Animation In Concert**, **Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour**, **Breakfast at Tiffany’s in Concert** e **A Christmas Dream Live**.

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE)

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE), parte di Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences, è leader mondiale nella creazione, sviluppo e concessione di licenze per intrattenimento basato su location, eventi dal vivo, mostre ed esperienze nei parchi a tema basate sui più grandi franchise, storie e personaggi degli studi cinematografici, televisivi, di animazione e di giochi di Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network e altro ancora. WBDGTE è la sede delle straordinarie location di **The Wizarding World of Harry Potter** nei parchi a tema Universal di tutto il mondo, Warner Bros. World Abu Dhabi, The WB Abu Dhabi, **The FRIENDS Experience**, **The Game of Thrones Studio Tour** e innumerevoli altre esperienze ispirate al Mondo Magico, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS e altro ancora. Grazie a partner di altissimo livello, WBDGTE consente ai fan di tutto il mondo di immergersi fisicamente nei loro marchi e franchise preferiti.

Wizarding World

Negli anni trascorsi da quando Harry Potter è stato portato dalla stazione di King’s Cross al binario nove e tre quarti, le sue incredibili avventure hanno lasciato un segno unico e duraturo sulla cultura popolare. Gli otto film campioni d’incassi di Harry Potter, basati sulle storie originali di J.K. Rowling, hanno portato in vita queste storie magiche e oggi il Mondo Magico è riconosciuto come uno dei marchi più amati al mondo.

Rappresentando un vasto universo interconnesso, include anche i tre epici film di **Animali Fantastici**, **Harry Potter e la Maledizione dell’Erede** – il pluripremiato spettacolo teatrale, giochi video e mobili all’avanguardia di Portkey Games, prodotti di consumo innovativi, intrattenimento dal vivo emozionante (inclusi quattro parchi a tema), mostre affascinanti, oltre a una prossima serie televisiva di Harry Potter.

Questo portafoglio in espansione, di proprietà di Warner Bros. Discovery, include anche l’ammiraglia **Harry Potter New York**, il **Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter**, il **Warner Bros. Studio Tour Tokyo** e i negozi al dettaglio di **Platform 9¾**.

Il Mondo Magico continua a evolversi per offrire ai fan di Harry Potter nuovi ed entusiasmanti modi di interagire. Per la comunità globale dei fan e per le generazioni future, invita tutti a esplorare e scoprire la magia.

Per maggiori informazioni:

Teatro Arcimboldi

Viale dell’Innovazione n. 20, 20126 Milano

Auditorium Conciliazione

Via della Conciliazione 4, 00193 Roma

Biglietteria Milano

Biglietteria Roma

Box Office Forum Studios

