Domenica 17 novembre ore 20:30

La proiezione de I DIECI COMANDAMENTI

di Raffaele Viviani, regia Mario Martone

nella serata inaugurale al TK di Castellammare di Stabia

della rassegna “NEL SEGNO DI VIVIANI”

a cura di Casa del Contemporaneo

realizzata con il sostegno della fondazione Trianon Viviani.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a 08118247921

Nel segno di Viviani è la linea portante della stagione 2024/2025 del Teatro Karol di Castellammare di Stabia che Casa del Contemporaneo, con il patrocinio della fondazione Trianon Viviani, dedica al drammaturgo stabiese in occasione dei 75 anni dalla sua scomparsa. Domenica 17 novembre, alle ore 20:30 – con ingresso libero a prenotazione obbligatoria – si terrà il primo appuntamento con la visione filmica dell’ultimo spettacolo vivianeo “I dieci comandamenti”, per la regia di Mario Martone. La serata inaugurale ci fa entrare nel vivo del romanzo polifonico di Raffaele Viviani riportando sullo schermo la ripresa filmica del leggendario decalogo vivianeo realizzata nel 2001.

Martone ha ripreso e messo in scena lo spettacolo nella strada in cui abitò lo stesso drammaturgo stabiese, in Largo Ventaglieri di Napoli con uno speciale e imponente allestimento liberamente ispirato ai Gigli di Barra. Il pubblico, dai balconi o dalla strada, potete assistere ai 10 quadri costruiti dell’opera. I DIECI COMANDAMENTI possono essere considerati “il sogno di Viviani”, come ha riferito lo stesso Martone. L’opera, espressione del teatro sociale, non è mai rappresentata dall’autore per le sue precarie condizioni di salute ma lo stesso si augurava che potesse essere messa in scena come atto di contrasto alla cultura fascista.

Il cast vede in scena attori di primo ordine: Salvatore Cantalupo, Ciro Capano, Fulvia Carotenuto, Lucianna De Falco, Enza De Blasio, Gianfelice Imparato, Marco Manchisi, Graziella Marina, Nello Mascia, Anna Redi, Danilo Rovani, Emi Salvador, Teresa Saponangelo, Mario Scarpetta, Luciana Zazzera, Enzo Troise, Rosario Zazzera e – accanto ad essi – Daniele Sepe che scrisse e diresse le musiche.

La rassegna al TK proseguirà all’insegna del teatro napoletano, fra testi della tradizione e giovani talenti, con 10 titoli in abbonamento (spettacoli ore 20:30) da dicembre 2024 a marzo 2025 per rafforzare – in diversi modi – il legame che Casa del Contemporaneo ha con la città, da sempre luogo prodigo di artisti, fra attori, drammaturghi, registi e musicisti.

Prossimi appuntamenti il 22 novembre con “IL RESTO DELLA SETTIMANA” in cui ritroviamo la scrittura ironica e appassionata di Maurizio De Giovanni portata in scena da Peppe Servillo accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano, interpreti di un “teatro all’aperto”, che rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei Quartieri Spagnoli a Napoli prima e dopo l’appuntamento con la partita degli azzurri. In dicembre si comincia con un altro appuntamento in onore di Viviani, il 6 dicembre con “LA BOHÈME DEI COMICI” progetto e regia di Francesco Saponaro, produzione Officine San Carlo per proseguire con doppio appuntamento con la commedia: FACIMME ‘E CUNTI (il 20 dicembre) da “Lu Cunti de Li Cunti” di Giambattista Basile, produzione Teatro Insania, con Antimo Casertano (anche regista) e Daniela Ioia, e “TOMBOLATA SHOW” (il 27 dicembre) di e con Emilio Massa.

Nel foyer del teatro, inoltre, lo SPAZIO ARTE – sempre visitabile gratuitamente nel corso degli eventi e negli orari di apertura botteghino – ospita lo speciale allestimento a cura dell’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe “O vico d’’e guagliune”, scenografia di Antonio De Martino, con pastori di altro autore, che riprende Largo Pace e l’arco che dà su via Santa Caterina, ispirata ad un quadro del Maestro stabiese Umberto Cesino.

Ancora disponibili all’acquisto – online o al box office aperto il martedì e il sabato ore 17/19 e il giovedì ore 10/12 – l’abbonamento a 10 spettacoli (costo 90€) e CARD 5 INGRESSI a prezzo agevolato oltre la speciale CARD anche per gli UNDER 25. Maggiori info su www.teatrokarol.it o ai contatti 08118247921 o teatrotk@casadelcontemporaneo.it

proiezione del film: durata 134 minuti

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria a

081 18247921 (anche WhatsApp) e teatrotk@casadelcontemporaneo.it

BOTTEGHINO apertura il martedì e il sabato ore 17/19 e il giovedì ore 10/12

TEATRO KAROL Castellammare di Stabia

via Salvador Allende, 4 (adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova) >parcheggio convenzionato Garage Italia