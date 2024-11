IUC, Enrico Pieranunzi French Trio in Fauréver

Omaggio a Gabriel Fauré nel centenario della morte, il 12 novembre . ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza, Roma

Apre la lunga serie di star del pianoforte che impreziosiscono questa 80° stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, Enrico Pieranunzi, pianista italiano dalla decennale carriera internazionale, martedì 12 novembre alle 20.30 in Aula Magna, con Fauréver, omaggio a Gabriel Fauré nel centenario della morte, con il suo French Trio composto da Diego Imbert al contrabbasso e André Ceccarelli alla batteria, e due special guests: il rinomato clarinettista Gabriele Mirabassi e la cantante jazz Simona Severini.

“Nel corso degli anni, ho sviluppato un rapporto di silenziosa complicità con la musica di Fauré – racconta Enrico Pieranunzi – Ecco perché il giorno in cui Pierre Darmon, responsabile dell’etichetta francese Bonsai, ha accettato con entusiasmo di dare seguito al mio progetto onorando con un CD l’anniversario della morte del Maestro, è stato per me un giorno di festa. Ho iniziato subito a leggere e rileggere al pianoforte molta musica di Fauré, deliziandomi delle sue suggestive soluzioni melodiche e armoniche. E ho cominciato ad arrangiare i brani del Maestro francese per allestirli in maniera funzionale all’organico previsto: un trio jazz in cui accanto a me figuravano due grandi musicisti d’Oltralpe, Diego Imbert e André Ceccarelli. Abbiamo così registrato una decina di brani per alcuni dei quali il trio si è arricchito del prezioso contributo di Simona Severini alla voce e di Gabriele Mirabassi al clarinetto. Brani che sovente presentano la caratteristica di proporre, accanto a noti temi di Fauré, temi secondari originali da quelli “generati” (per esempio Prélude pour une berceuse o Valse pour une pavane). Sono felice di presentare questo progetto e questo CD a Roma, nell’ambito di una stagione di musica tra le più prestigiose d’Italia, e sono felice di farlo con questi straordinari compagni di viaggio. La musica di colui che Claude Debussy definì “il Maestro della grazia” lo merita. E le versioni dei suoi brani che si ascolteranno consentiranno di riscoprirla con molte piacevoli sorprese”.

Pianista, compositore, arrangiatore, nato a Roma nel 1949, Enrico Pieranunzi ha registrato più di 70 CD a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Pluripremiato come miglior musicista italiano nel “Top Jazz”, annualmente indetto dalla rivista “Musica Jazz” (1989, 2003, 2008) e come miglior musicista europeo (Django d’Or, 1997) Pieranunzi ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più importanti festival internazionali, da Montreal a Copenaghen, da Berlino e Madrid a Tokyo, da Rio de Janeiro a Pechino. A partire dal 1982 si è recato numerose volte negli Stati Uniti dando concerti in varie città tra cui New York, Boston, San Francisco. Di rilievo la sua partecipazione a Spoleto Festival Usa 2007 (Charleston, North Carolina) che ne ha voluto dare un ritratto completo proponendolo in concerti di piano solo, duo e trio. E’ l’unico musicista italiano di sempre ed uno dei pochissimi europei ad aver suonato e registrato più volte nello storico “Village Vanguard” di New York con Marc Johnson and Paul Motian (Camjazz, 2010). Proprio per il “Live at The Village Vanguard” con Marc Johnson e Paul Motian (Camjazz, 2010) gli è stato assegnato nel 2014 l’Echo Jazz Award – equivalente tedesco dello statunitense Grammy – come Best International Piano Player. La prestigiosa rivista americana “Down Beat” ha incluso il suo CD “Live in Paris”, in trio con Hein Van de Geyn e André Ceccarelli (Challenge), tra i migliori CD del decennio 2000/2010. Ha composto diverse centinaia di brani, alcuni dei quali sono ormai veri e propri standard suonati e incisi da musicisti di tutto il mondo (“Night bird”, “Don’t forget the poet”, “Fellini’s waltz”).

Martedì 12 novembre . ore 20.30 . Minerva

Fauréver

Omaggio a Gabriel Fauré nel centenario della morte

Enrico Pieranunzi French Trio

con

Diego Imbert contrabbasso

André Ceccarelli batteria

Special guests

Gabriele Mirabassi clarinetto

Simona Severini voce

Arrangiamenti di Enrico Pieranunzi

Media Partner

Per la stagione 2024-2025 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8