In attesa della XII Edizione del Premio “LiNUTILE del Teatro”, “La mia Opera Prima”, il Teatro de LiNUTILE di Padova insieme alla sua Compagnia Giovani ha organizzato numerosi eventi volti al finanziamento e alla realizzazione del premio stesso.

Anche quest’anno, Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi, fondatori e direttori del Teatro hanno voluto creare uno spazio di confronto con i giovani autori e autrici e con le giovani e giovanissime compagnie che stanno muovendo i primi passi nel mondo teatrale per avere l’opportunità di mettersi in gioco e di rappresentare le proprie opere inedite. Hanno quindi affidato alla Compagnia Giovani de LiNUTILE il pieno controllo e l’organizzazione del Premio, che prevede due bandi nazionali dedicati agli under 25, che potranno portare sul palco o vedere in scena la loro “Opera Prima”.

Se per gli spettacoli selezionati si dovrà aspettare il 2025, tra novembre 2024 e gennaio 2025 il Teatro di via Agordat ospiterà nel frattempo spettacoli dedicati al Teatro Classico, all’Arte, alla Commedia Musicale Italiana e laboratori teatrali che coinvolgeranno tutte le fasce di età.

Ad inaugurare gli eventi sarà venerdì 15 novembre alle 21.00, il primo dei due appuntamenti dedicati al Teatro Classico ideati da Niccolò Carpenteri. L’assunto da cui parte lo spettacolo è che il teatro rappresenti l’eterna sfida di ogni individuo con il mondo che ha intorno, la continua ricerca e analisi di sé. Il teatro greco, ad esempio, sfruttando l’universalità del mito, raccontava e racconta ancora oggi, l’essenza dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature. Attraverso le scene più note delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide, arrivando a pagine di Shakespeare, Ibsen e di altri autori classici, gli attori e le attrici della Compagnia Giovani affronteranno in questo primo incontro il tema della follia: dalla follia d’amore alla follia per gli ideali fino alla follia comica. Interagendo e discutendo costantemente con il pubblico, cercheranno di ricreare, quell’effetto catartico che il teatro produce negli spettatori dal V secolo a.C. (Ingresso € 10)

Sabato 30 novembre, sempre alle 21.00, sarà all’insegna di una delle produzioni del Teatro de LiNUTILE più amate dal pubblico: “Peggy”, dedicato alla vita di Peggy Guggenheim. Diretta da Stefano Eros Macchi e interpretata da Marta Bettolo la pièce si concentra sul suo percorso di crescita dall’infanzia fino al successo, come collezionista d’arte contemporanea. Una carrellata di video interattivi, realizzati da Marta Mancusi, accompagnano l’attrice e il pubblico nei primi 50 anni di storia sociale e culturale europea del ‘900, evidenziando le battaglie personali combattute da una giovane borghese, solo in apparenza privilegiata, smaniosa di dare un senso concreto alla sua vita, trovando proprio nell’arte contemporanea e nella sua promozione nel mondo, la sua missione. (Ingresso € 12)

Per i bambini e gli adulti, sabato 14 dicembre alle 15.00 apre “La palestra dell’Attore”, un pomeriggio dedicato alle famiglie in cui sarà possibile provare l’ebbrezza di calcare il palcoscenico mettendosi in gioco. Tra improvvisazioni e giochi di ruolo, scioglilingua e narrazione la Compagnia Giovani de LiNUTILE farà sperimentare le mille sfumature di questo antico mestiere. Iscrizione € 20 bambino (con accompagnatore adulto)

Da non perdere, domenica 15 dicembre i festeggiamenti per i 50 anni della commedia musicale più rappresentativa della ditta Garinei e Giovannini: “Aggiungi un posto a Tavola”. Un anniversario, che verrà celebrato in tutta Italia, al quale il Teatro vuole partecipare dato lo stretto legame che lega Stefano Eros Macchi alla ditta Garinei e Giovannini, essendo il nipote di Sandro Giovannini. Per l’occasione alle 16.00 il Teatro si trasformerà in un Cinema per ospitare la proiezione della versione originale del film, diretto nel 1978 da Gino Landi. Un’occasione per far rivedere a chi lo ha visto e far conoscere a chi non c’era questo splendido spettacolo con un cast stellare: Johnny Dorelli, Bice Valori, Paolo Panelli, Ugo Maria Morosi, Daniela Goggi e tanti altri bravissimi attori e ballerini. (Ingresso € 10)

Per iniziare l’anno nuovo, al Teatro de LiNUTILE venerdì 10 gennaio si terrà il secondo appuntamento con il Teatro Classico, mentre venerdì 17 gennaio si potrà assistere ad una nuova produzione firmata Teatro de LiNUTILE: “Emma e i cattivi compagni”, tratto dall’omonima opera di Stefano Betti. Il racconto, portato in scena dalla Compagnia Giovani de LiNUTILE ci parla di prigionia. Essere prigionieri di una generazione, di un tempo, di uno spirito, una limitazione naturale e profondamente sentita. Oggi, si odia, tanto per fare qualcosa. E l’odio, invece di tracciare un campo di differenze, nella vita vera e vivida, tra il buono e il cattivo, si contorce e si ritorce come un boomerang sull’individuo. Anche l’amore non ha una direzione precisa. Come, genericamente, si odia, oggi, altrettanto superficialmente, si ama. (Ingresso € 10)

La XII Edizione del Premio LiNUTILE del Teatro inizierà ufficialmente venerdì 7 febbraio. Le compagnie e gli autori che si volessero iscrivere potranno effettuarlo entro il 31 dicembre attraverso il modulo disponibile sul sito www.teatrodelinutile.com

Per informazioni e prenotazioni

www.teatrodelinutile.com