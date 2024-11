Musica Arte Danza al Mattatoio

Dal 4 al 29 novembre 2024

alla Città dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo, 1 – Roma)

l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva

presenta

MAD

Musica Arte Danza al Mattatoio

INGRESSO LIBERO

Dl 4 al 29 novembre l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta MAD Musica Arte Danza al Mattatoio, un progetto che prevede residenze artistiche di musica, teatro e arte contemporanea alcune delle quali aperte al pubblico per la presentazione finale del lavoro svolto. L’appuntamento è alla CAE, la Città dell’Altra Economia in Largo Dino Frisullo, 1 a Roma. Per informazioni: comunicazionezipzone@gmail.com

Le residenze selezionate indagano il tema del femminile, della maternità in particolare, ma anche quello della cura e della ricerca di senso personale e collettivo in un mondo sempre più complesso e sfaccettato. I lavori in residenza sono stati scelti per la loro capacità di rappresentare una “cura” intesa come attenzione verso le persone, come itinerario di crescita e scambio culturale. Cura di sé, consapevolezza della propria unicità, ottenuta grazie alla relazione con gli altri. Molte delle residenze artistiche, dopo le giornate di lavoro e di creazione, terminano con una dimostrazione aperta al pubblico del percorso svolto.

Si comincia, dunque, dal 4 all’8 novembre, con la residenza teatrale Meh2ter- madre con la regia di Roberto Di Maio, il riadattamento e la presentazione a cura di Manuela Parodi e con Manuela Parodi, Tiziana Avarista E Elena Radonicich. Un viaggio febbrile nella complessità della mente materna, nelle sue ombre e contraddizioni, senza censure. la residenza è un secondo studio che terminerà venerdì ’8 novembre alle 19.00 con una presentazione/dibattito sul tema della maternità aperta a tutti. Si prosegue dal 12 al 24 novembre (dalle 10.30 alle 19.00) con l’installazione artistica, a ingresso libero, Mater a cura di Francesco Bonomo e Astrid Meloni per il Collettivo Amori Difficili. Esito di una ricerca e collezione di testimonianze e storie delle donne e madri il lavoro restituisce una mappatura emotiva mediante lettere, citazioni e fotografie collezionate ed esposte. Altro lavoro è Moving Agorà a cura di Elena Tsili in collaborazione con la scuola “Elsa Morante”. Un progetto di creazione collettiva artistica ed educativa in cui si scelgono i temi e concetti da indagare e analizzare, si identificano i luoghi da percorrere nello spazio pubblico, si costruisce una coreografia di movimenti e interazioni attraverso cui le riflessioni diventano esperienza somatica. Si scrivono testi, indicazioni che poi si registrano in un audio-file che diventa il prodotto finale che verrà utilizzato per la performance aperta al pubblico il 23 novembre alle ore 16.30. Dal 18 al 24 novembre è in programma la residenza di danza chiusa al pubblico Seni, Segni, Sogni con Delfina Stella. Tracce in terra e in aria creano un’architettura trasparente da abitare giocando e il movimento nasce dal cercare e dal trovare tracce di sé. La danza si fa soglia tra l’osservare e il partecipare: segnare è iniziare un mondo di significati che ci portano al sogno. Si prosegue il 22 e 23 novembre con La Furia Delle Sirenette con Lydia Giordano, Barbara Giordano e Graziano Sirressi, regia Maria Vittoria Bellingeri. Uno studio su un testo musicale per bambini e adulti tratto dall’opera francese di Thomas Quillardet La rage des petites sirène ambientato nel fondo dell’oceano. Un’Odissea di due simbiotiche sorelle sirene che le porterà alla scoperta del sè e alla necessità di dirsi addio. Un viaggio iniziatico verso il centro della propria identità sviluppato con ironia e musica. L’esito della residenza è presentato al pubblico il 23 novembre alle 20.30. Il 23 novembre dalle 10.30 alle 17.30 c’è Cartoni Animali a cura di Roberto Capone con l’Associazione Perfareungioco. Un’installazione realizzata con sculture di cartone riciclato di animali di varia natura e dimensioni che i bambini potranno dipingere liberamente ad accesso libero. Il 27 e 28 novembre in programma la residenza musicale Sweet Georgia Brown con Andrea Bruno alla voce, Luca Costantini alla chitarra e Daniele Basirico al contrabbasso. Il trio propone un repertorio americano di musica swing jazz che va dagli anni ’20 agli anni ’50; anni dello swing, delle grandi orchestre e di voci memorabili. Il 28 novembre alle 18.30 presso Spazio Giallo (Piazza De Ricci,126 – Roma) in programma un concerto aperto al pubblico per presentare il lavoro svolto. Il 24 novembre (dalle 17.30 alle 19.30) un evento per i più piccoli: Sphera a cura di Marco Vergati e Chiara Carlorosi, Teatro di Carta. In un piccolo chapiteau, ombre luci e colori creano un viaggio suggestivo, un presentatore cerca Gioppy, piccolo esserino di cui si prende cura, conducendo i partecipanti attraverso meraviglie come fiori che sbocciano e creature marine. Per 25 partecipanti alla volta, 3 repliche con una durata di 30 minuti. Adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Accesso libero con prenotazione obbligatoria alla mail comunicazionezipzone@gmail.com Dall’11 al 26 novembre è la volta della residenza teatrale Mindpolis con la regia Nenad Glavan, la drammaturgia Emilia Agnesa, e gli interpreti Francesco Bonomo E Giorgia Salari. Mindpolis è un progetto cross-mediale che unisce storytelling, arte digitale, realtà aumentata, giochi di ruolo, interazioni via chat, intelligenza artificiale, arte site-specific, video e teatro.I due protagonisti, Marco Polo e Kublai Khan, si inseguono in un mondo virtuale per sfuggire a una realtà mediocre e densa di frustrazione.Il 26 novembre alle 20.00 presentazione finale aperta al pubblico. Infine dal 20 al 29 novembre è la volta della residenza teatrale Conatus Essendi con Regina Orioli: il racconto tragicomico di un percorso di guarigione da un tumore al seno. Inizia con la diagnosi e le terapie per estendersi dalla materia vivente allo spirito umano.

MAD Musica Arte Danza al Mattatoio è alla Città dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo, 1) dal 4 al 29 novembre. Per informazioni: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com

Tutti gli eventi si svolgono nell’area del Cortile della Città dell’altra Economia e all’interno dove è possibile fruire gratuitamente di installazioni artistiche, espressioni di nuove drammaturgie, musica, azioni di arte partecipata e laboratori. Gli eventi aperti al pubblico sono a ingresso gratuito. Il programma al link: www.zipzone.it/portfolio/mad/2

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Dal 4 al 29 novembre 2024 – MAD Musica Arte Danza al Mattatoio

Città dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo, 1)

Percorso sostenibile Dalla Stazione Termini: Metro linea B, scendere a Piramide

Autobus: linea 719, scendere alla fermata davanti Macro

INGRESSO LIBERO solo per gli eventi aperti al pubblico

Per info: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

Pagina Instagram: www.instagram.com/zipzoneroma/

Web Site: www.zipzone.it