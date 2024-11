Malika Ayane in tour nei teatri

Un tour nei teatri per celebrare oltre quindici anni di carriera, ripercorrendo le tappe fondamentali di un percorso pieno di successi, ma non solo. Malika Ayane ha fatto tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna con un tutto esaurito.

Serata calda, pubblico partecipe, la cantautrice milanese manifesta fin da subito la sua voglia di divertirsi e di stare con i fan in un concerto che in due ore regala emozioni e fuori programma.

Atmosfera intima, la protagonista indiscussa è la musica: Malika si dona al suo pubblico con spontaneità e semplicità. Di bianco vestita, come tutti gli elementi della band che la accompagnano in questo viaggio. Ognuno degno di nota, grande sinergia ed entusiasmo. Jacopo Bertacco e Stefano Brandoni alle chitarre, Filippo Cornaglia alla batteria, Marco Guazzone al pianoforte e alle tastiere e Raffaele Trapasso al basso. Interessante e coraggiosa, soprattutto oggi come oggi, la scelta di suonare interamente dal vivo, senza suoni in sequenza, con un’attenzione molto particolare all’estetica musicale. La scaletta varia dai pezzi che hanno segnato la carriera della cantante come Ricomincio da qui, Ti piaci così, Feeling better, la bellissima Come foglie riarrangiata per l’occasione completamente diversa, a “perle” poco conosciute, vera goduria per i fan come Lentissimo, Tempesta, Medusa e l’ultimo brano inciso, Sottosopra. Sul finale, bis sempre a sorpresa, con un calice di vino e a “gentile richiesta” del pubblico, in pieno stile jam e per concludere in bellezza Senza fare sul serio, grande partecipazione con platea e galleria in piedi. La voce di Malika è ricca di sfumature, ora calda ora potente, modulata in maniera pressoché perfetta a seconda del brano. L’artista centra l’obiettivo manifesto di mettere la musica al centro, e con essa le canzoni e quello che esprimono. Con semplicità, savoir faire e un’eleganza innata che fanno della cantautrice un pezzo da novanta della musica italiana.

Erika Di Bennardo