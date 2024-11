Mirkoeilcane, annunciati i primi concerti del 2025

Mirkoeilcane annuncia i primi appuntamenti del 2025 con cui prosegue la presentazione de “La musica contemporanea mi butta giù”, il suo ultimo album, accolto con entusiasmo dalla critica e testimone della sua particolare sensibilità artistica.

I suoi concerti offrono un’esperienza intima e avvolgente, in cui la musica si intreccia con la narrazione. Tra ironia e introspezione, Mirkoeilcane affronta con delicatezza i temi della vita quotidiana e le complessità della società contemporanea, arricchendo il tutto con un tocco di leggerezza e una raffinata armonia tra le molteplici sfumature della musica cantautorale.

“La musica contemporanea mi butta giù” è un album di cantautorato brillante e raffinato, dodici tracce in grado di mettere in risalto le capacità di scrittura di un artista che negli anni ha saputo fare della parola una delle sue armi migliori, ottenendo riconoscimenti importanti come il premio della critica “Mia Martini” e quello per il miglior testo assoluto “Sergio Bardotti” per il brano “Stiamo tutti bene”, presentato nella sezione Nuove Proposte del 68° Festival di Sanremo, a cui poi è seguita la Targa Tenco 2018 per la “Miglior canzone”.

Prodotto artisticamente da Daniele Mafio Tortora, noto per il suo lavoro con artisti come Afterhours, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Diodato e molti altri, il disco vede la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Giobbe Covatta, nel brano “Secondo Giobbe”, un monologo tagliente, divertente e al contempo serio sulla religione e le sue incoerenze, e Daniele Silvestri, che oltre a prendere parte al featuring nel brano “Serie B” ha collaborato attivamente agli arrangiamenti e alla co-produzione del brano “In equilibrio”.

L’album è stato presentato con diversi servizi nei maggiori telegiornali nazionali TG1, TG3 Fuori Linea, TGR Lazio, in programmi televisivi come “Riserva Indiana” in onda su Rai 3 , “Gli occhi del musicista” e “Radio 2 Social Club” in onda su Rai2, “Save The Date” in onda su Rai 5 e “Luce Social Club” in onda su Sky Arte, e con numerose interviste e minilive sulle principali emittenti radiofoniche come Rai Radio 1 (La nota del giorno, Un giorno da renna, Radio 1 Streaming), Rai Radio 2 (Radio 2 Social Club, GR2), Rai Radio 3 (La lingua batte), Rai Radio Techetè, Rai Isoradio, Radio24 e molte altre.

Inoltre, “La musica contemporanea mi butta giù” ha ricevuto anche molteplici articoli e recensioni su testate come Il Messaggero, L’Avvenire, Il Giorno, Rumore, Raropiù, Vinile, SkyTg24, Rockit, The Wom, Funweek e tantissime altre. Leggi l’estratto di rassegna stampa:

LA MUSICA CONTEMPORANEA MI BUTTA GIÙ – MIRKOEILCANE PARLA DEL DISCO

Le 12 tracce del disco sono state selezionate tra circa 50 (spesso incomprensibili) registrazioni vocali sul cellulare con sottofondo traffico, brusio, onde del mare, silenzio notturno, elettrodomestico in funzione.

Coadiuvate da un paio di quadernini, riempiti di segni a matita che poi (spesso) diventano i testi delle canzoni.

Il computer e la produzione musicale arrivano alla fine.

Le canzoni belle sono belle chitarra e voce, piano e voce.

Da musicista compulsivo quale sono, ho sempre gestito il processo creativo il più possibile da solo e per quanto riguarda “La musica contemporanea mi butta giù” ho scelto di arrivare in solitaria fino alla scrittura delle canzoni e poi condividerne la parte successiva.

L’arrangiamento e la produzione musicale sono stati affidati all’esperienza di Daniele Tortora che ha saputo ascoltare e comprendere le canzoni e le ha sapute trattare con i guanti.

Menzione d’onore per Michele Valente, assistente di studio, professionale, gentile, pieno di idee e di pazienza.

Le canzoni del disco raccontano la quotidianità di noi obbiettivi e realisti esseri umani, lasciando l’indispensabile spazio a quella percentuale di astratto che ci tiene vivi tramite i sogni, l’arte, l’amore e la speranza. L’ironia è lo strumento utilizzato per trattare alcuni temi più delicati quali la religione e la pochezza di certe relazioni ai tempi di TikTok.

TRACKLIST – “LA MUSICA CONTEMPORANEA MI BUTTA GIÙ”

01 – Venissero a cercarmi qui

02 – Circa una storia

03 – Non mi ricordo più

04 – In equilibrio

05 – Serie B

06 – Qui

07 – Secondo Giobbe

08 – Giovanni

09 – Gesù

10 – Il nipote di Giovanni

11 – Leggera

12 – Caro amico ti scrivo

MIRKOEILCANE – BIOGRAFIA

Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore romano.

Negli anni lavora come chitarrista sia in studio che dal vivo con diversi artisti. Impegnato nella scrittura di testi e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio.

Il disco ottiene il plauso della critica e diversi riconoscimenti, oltre ad essere tra i candidati al Premio Tenco.

Le tematiche sociali e i rapporti affettivi figurano spesso al centro delle sue canzoni.

Nel 2017 compone la colonna sonora del film “I Peggiori” di Vincenzo Alfieri e vince la 28° edizione di Musicultura con il brano “Per Fortuna”.

Nel 2018 partecipa alla 68° edizione del Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte con il brano “Stiamo tutti bene”, che gli vale il secondo posto e diversi altri premi, tra cui quello della critica “Mia Martini” e quello per il miglior Testo assoluto “Sergio Bardotti”.

Il brano vince in seguito anche la Targa Tenco per la “Miglior Canzone” nel 2018.

Nello stesso anno viene pubblicato il secondo album, “Secondo me”.

Nel 2019 firma la colonna sonora del film “A mano disarmata” di Claudio Bonivento e pubblica i due singoli “Povera me”, prodotto da 3D, e “Francesca e basta”.

Il 3 novembre 2023 esce “La musica contemporanea mi butta giù”, terzo album d’inediti anticipato dai singoli “Non mi ricordo più” e “In equilibrio”.

17 febbraio 2025 | MILANO – Arci Bellezza

Via Giovanni Bellezza, 16/A – Inizio ore 21:00. Ingresso con tessera Arci

Prevendite: https://dice.fm/event/xeqdrl-mirkoeilcane-17th-feb-arci-bellezza-milano-tickets?lng=it

24 marzo 2025 | ROMA – Auditorium Parco della musica, Teatro Studio Borgna

Via Pietro de Coubertin, 30 – Inizio ore 21:00

Prevendite: https://www.auditorium.com/it/event/mirkoeilcane-2/