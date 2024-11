venerdì 29 novembre ore 21.00

Al via la stagione di prosa 2024/2025 presso il teatro Camillo De Nardis di Orsogna per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune di Orsogna. Primo appuntamento venerdì 29 novembre h 21.00 con “Nessuno è perfetto (il Lupo)” con Maurizio Micheli e Elisabetta Mandalari, una commedia brillante e tragicomica che ironizza sulle debolezze, le fobie e le paranoie del maschio medio italiano sempre più medio e sempre più italiano. E’ il 9 luglio 2006, una notte calda e magica e l’Italia sta per giocare la finale dei mondiali di calcio.

In un albergo di una città di provincia un attore di scarso successo incontra una giovane e bella ragazza cecoslovacca che si occupa di moda. Tra i due nasce una simpatia immediata, parlano un po’ di tutto, quindi decidono di salire in camera per continuare la conversazione e bere insieme un bicchiere di vino, lasciando perdere la partita. Le intenzioni dei due però sono molto diverse. La ragazza, infatti, vuole solo parlare con quello che considera un simpatico nuovo amico italiano, mentre lui ha mire ben precise e tenta in ogni modo di sedurla perché in realtà è un lupo o almeno crede di esserlo. Ma a volte la preda non è un agnello e i lupi sono costretti a battere in ritirata. Lo spettacolo fa ridere e al contempo riflettere sull’amore, le relazioni e la ricerca spasmodica della felicità. Tra equivoci e situazioni surreali e paradossali i difetti e le debolezze dei protagonisti vengono messi in luce perché nonostante nessuno è perfetto l’amore e la comprensione reciproca

possono superare difficoltà e imperfezioni. Vi aspettiamo!

Spettacolo di e con Maurizio Micheli

Con Elisabetta Mandalari

Costo biglietto

PLATEA INTERO € 25

PLATEA RIDOTTO € 21

GALLERIA POSTO UNICO € 16

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul

circuito ciaotickets http://bit.ly/4fuuUel

ORARI BIGLIETTERIA:

Dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 12.00

Mercoledì 16.00 – 18.00

E da1ora prima dello spettacolo