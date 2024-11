Officina Pasolini, il Festival Futuro Presente

Gli eventi dall'8 novembre

Aperto appena ieri da un emozionante omaggio all’indimenticato musicista lucano Pino Mango, in occasione del suo 70° compleanno e in compagnia della moglie Laura Valente, il mese di novembre a Officina Pasolini prosegue con FUTURO PRESENTE.

Da venerdì 8 prende il via la terza edizione di uno degli appuntamenti più attesi nell’anno del Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca. Un festival dedicato alle nuove generazioni artistiche, una vera e propria scommessa sulle energie creative del domani: le nuove leve di artisti nei settori del teatro, della canzone e dell’audiovisivo.

Nel corso della manifestazione musicisti emergenti e promesse della canzone d’autore, attori in erba e nuovi volti del teatro, giovani videomakers, fotografi e creativi digitali, che concludono il loro biennio formativo a dicembre 2024, si alterneranno sul palco del Teatro Eduardo De Filippo per tutto il mese, mettendo in mostra il proprio talento ed entrando in contatto diretto con artisti, operatori e professionisti. Un’occasione unica per far emergere la loro creatività attraverso spettacoli, concerti, proiezioni, talk, speed date, showcase e confrontarsi direttamente con stakeholder del mondo della produzione artistica nazionale, musicale, dello spettacolo, del teatro, del cinema e della multimedialità, presenti a Officina Pasolini nelle varie giornate.

La prima sezione del Laboratorio artistico a “scendere in campo” per FUTURO PRESENTE, venerdì 8 e sabato 9, è quella di Multimediale, diretta da Simona Banchi. Dopo gli “speed date” al mattino, incontri one-to-one, a porte chiuse, con operatori e professionisti del cinema e dell’audiovisivo, con cui si interfacceranno i talenti emergenti di Officina Pasolini, il festival entra nel vivo con i talk “Costruzioni per l’uso”, aperti anche al pubblico alle 19, con ospiti i registi Marco Bechis e Leonardo Di Costanzo.

L’8 novembre, comincia Bechis sul tema “Filmare la violenza sotterranea, etica sociale dei film”, con la responsabile della sezione Multimediale Simona Banchi a moderare l’incontro. Docente, scrittore, regista, sceneggiatore e produttore nato a Santiago del Cile da madre cilena e padre italiano, Bechis è cresciuto tra San Paolo e Buenos Aires. A vent’anni viene sequestrato per motivi politici in un sotterraneo di Buenos Aires e rimane desaparecido per un breve periodo. Sopravvissuto, approda a Milano e frequenta la scuola di cinema Albedo. Dopo lunghi periodi a New York, Los Angeles e Parigi, nel 1982 a Milano realizza “Desaparecidos, dove sono?” videoinstallazione su un campo di concentramento argentino da cui, diversi anni più tardi, nel 1999, trae “Garage Olimpo”. I suoi film, tra i quali “Alambrado” (1991), “Hijos/Figli” (2001), “Birdwatchers – La terra degli uomini rossi” (2008), “Il sorriso del capo” (2011), “Il rumore della memoria” (2015), hanno vinto venticinque premi internazionali.

Sabato 9, sempre in compagnia di Simona Banchi, il protagonista del talk alle 19, dal titolo “Fare cinema con le nuove generazioni”, sarà Leonardo Di Costanzo. Regista, sceneggiatore e direttore della fotografia, Di Costanzo ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema documentario in Francia alla fine degli anni ’80. Nel 2012 ha realizzato la sua opera prima, ‘L’intervallo’ vincendo il David di Donatello come miglior regista esordiente, il Ciak d’oro per il miglior film e per la migliore opera prima e il Gran Premio della stampa estera ai Globi d’oro 2013. ‘L’intrusa’, secondo film di finzione è selezionato a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs. Con ‘Ariaferma’ nel 2022 vince il David di Donatello per la Miglior sceneggiatura originale. Quest’anno al Festival di Venezia ha portato il cortometraggio ‘Welcome to Paradise’, che sarà proiettato nel corso dell’incontro durante il quale parlerà sia di questa nuova esperienza che del suo lavoro con le scuole di cinema.

FUTURO PRESENTE si conclude alla sera sul palco del Teatro Edoardo De Filippo con una serie di appuntamenti a partire dalle ore 21 e dal titolo “Officina Aperta”. In queste due prime giornate del festival il pubblico potrà assistere a due proiezioni che evidenzieranno il talento dei videomaker della sezione Multimediale.

Venerdì 8, con il film collettivo a episodi ROMA TI AMO, in cui Roma e l’amore sono il tema comune che gli studenti hanno rappresentato in tante storie narrate in piccoli episodi, il progetto cinematografico internazionale “Cities of love” diventa una grande prova d’autore per i registi della sezione Multimediale.

Sabato 9, con MILLENNIALS@BIENNALS, sarà possibile vedere una selezione dei migliori lavori realizzati dalla sezione Multimediale in un “biennal” di percorso formativo. Tutti i generi esplorati nel percorso formativo diventano un’opera visiva dove apprendimento, creatività e passione, storie in immagini e sonoro, mostreranno il cuore e la mente visionaria dei giovani autori “millennials”.

Dopo questo primo “assaggio”, FUTURO PRESENTE si ferma qualche giorno, per ospitare un altro evento molto atteso. Si torna in Basilicata e l’ospite che arriva è un attore, regista, scrittore, da sempre amico di Officina Pasolini. Martedì 12, alle 21, Rocco Papaleo sarà il protagonista del format “Prospettive d’autore” di Valentina Farinaccio.

L’occasione è la presentazione del suo ultimo libro “Perdere tempo mi viene facile. Autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita” (Mondadori). Riflessioni, aneddoti, interi racconti, ma anche poesie e canzoni composte alla bisogna. Rocco Papaleo, in questo originalissimo rendiconto di sé, ci regala il libero accesso alla sua formidabile creatività. Ed è un universo di parole, scritte e recitate, a volte anche cantate, frutto di un estro eclettico e variegato che l’autore riesce a coltivare attraverso uno dei suoi talenti: la capacità di perdere tempo. «Devo ammettere che spesso m’ingarello in queste questioni futili, roba per chi ha tempo da perdere; e non tutti ce l’hanno, lo capisco, bisogna essere concreti e produttivi, altro che sogni. Ma io il mio tempo da perdere me lo sono guadagnato facendo sacrifici». Pare che porti con sé anche una chitarra: la qual cosa rende l’incontro ancora più intrigante.

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano, a pochi passi da Ponte Milvio.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

www.officinapasolini.it

Venerdì 8 novembre

Talk “Costruzioni per l’uso” | h 19:00

MARCO BECHIS “Filmare la violenza sotterranea, etica sociale dei film”

modera Simona Banchi

OFFICINA APERTA | ROMA TI AMO | h 21:00

film collettivo ad episodi realizzato dalla sezione Multimediale

Sabato 9 novembre

Talk “Costruzioni per l’uso” | h 19:00

LEONARDO DI COSTANZO “Fare cinema con le giovani generazioni”

modera Simona Banchi

proiezione del corto Welcome to Paradise

OFFICINA APERTA | MILLENNIALS@BIENNALS | h 21:00

autori e generi in una selezione dei migliori lavori realizzati dalla sezione Multimediale

Martedì 12 novembre – ore 21

Prospettive d’autore

Valentina Farinaccio incontra ROCCO PAPALEO

Presentazione del libro “PERDERE TEMPO MI VIENE FACILE”