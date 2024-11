18 novembre 2024, ore 20 - Teatro alla Scala di Milano

Puccini da camera con i virtuosi del Teatro alla Scala

Serata a sostegno di Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, il primo hospice pediatrico della Lombardia

che in 5 anni ha assistito circa 180 bambini con patologie gravissime

È un tributo all’opera di Giacomo Puccini, nel centenario della sua scomparsa, e al tempo stesso un’importante occasione di solidarietà in favore di VIDAS il concerto che si terrà lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20 al Teatro alla Scala di Milano.

Protagonisti della serata saranno i Virtuosi del Teatro alla Scala, insieme alla soprano Mariangela Sicilia, diretti dal Maestro Massimiliano Caldi.

L’ensemble, formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, si esibirà in un ricco programma che prevede una selezione dei brani da camera del compositore lucchese, dal Quartetto per archi in Re maggiore ai Tre Minuetti per quartetto d’archi e Crisantemi passando per le bellissime romanze per voce e pianoforte come A te, Sogno d’or, Avanti Urania!, Terra e mare, Sole e amore, Inno a Diana e Morire? fino alla ninna nanna E l’uccellino.

Una serata unica che offrirà al pubblico l’opportunità di sostenere in particolare Casa Sollievo Bimbi,

struttura d’eccellenza interamente dedicata ai minori con malattie inguaribili che ha da poco compiuto cinque anni. Inaugurata da VIDAS nel 2019, è stata la prima in Lombardia ed è tutt’oggi una tra le pochissime a livello nazionale. Situato in via Ojetti 66, l’edificio è dotato di sei mini appartamenti, ambulatori medici e spazi comuni per attività di svago e gioco.

Grazie a un’équipe multidisciplinare e al prezioso contributo dei volontari, Casa Sollievo Bimbi accoglie gratuitamente bambini con patologie gravissime insieme alle loro famiglie, non solo quando il tempo per stare insieme è breve, ma anche quando l’accudimento richiede un supporto qualificato, grazie a ricoveri di abilitazione e di sollievo.

Dal 2019 in Casa Sollievo Bimbi sono stati assistiti circa 180 bambini, sono stati effettuati 325 ricoveri, tra sollievo e abilitazione, e sono stati garantiti 168 percorsi di assistenza domiciliare pediatrica.

Per info e prenotazioni visita il sito aragorn.vivaticket.it o scrivi a biglietteria@aragorn.it

Biglietti da 15 a 260 euro (esclusi diritti di prevendita)

Il pubblico può scegliere di effettuare una donazione aggiuntiva al biglietto, per sostenere le attività di VIDAS.