sabato 30 novembre (ore 21:00) e domenica 1° dicembre (ore 17:00)

“Puccini Dance Circus Opera”: prosegue la stagione dell’ORT con lo spettacolo della Compagnia blucinQue, in occasione del centenario della morte di Puccini. Sul podio la direttrice Gianna Fratta.

Una prima assoluta dal titolo “Puccini Dance Circus Opera, per coro di corpi e strumenti”. Uno spettacolo dove magicamente si incontrano teatro, danza, musica dal vivo, opera lirica e circo contemporaneo. Un mix inconsueto ed affascinante realizzato nel centenario della morte di Giacomo Puccini. La Compagnia blucinQue porta in scena il ritratto di cinque icone femminili dalle opere del compositore lucchese. Sul podio, la direttrice Gianna Fratta. Al Verdi di Firenze sabato 30 novembre (ore 21:00) e domenica 1° dicembre (ore 17:00).

Una prima assoluta: uno spettacolo in cui teatro, danza, musica dal vivo, opera lirica e circo contemporaneo dialogano e si intrecciano sulla scena, per creare una nuova opera in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, tra i più grandi compositori musicali di sempre.

Puccini Dance Circus Opera – per coro di corpi e strumenti – ideato, diretto e coreografato da Caterina Mochi Sismondi, è un progetto che nasce da una co-produzione tra Orchestra della Toscana, Compagnia blucinQue, Teatro del Giglio di Lucca e Teatro Regio di Parma.

Porta in scena 12 artisti (7 performer, un trio d’archi, una musicista di elettronica diretti dalla regista, una direttrice d’orchestra), un’orchestra di 37 musicisti, facendo emergere le caratteristiche di cinque icone femminili delle opere del compositore: Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot.

Lo spettacolo – che è andato in scena il 24 e 25 giugno al Caracalla Festival in una versione ridotta senza orchestra – fa il suo debutto nella versione orchestrale con musiche appositamente arrangiate da Francesco Oliveto, ed eseguite dall’Orchestra della Toscana diretta da Gianna Fratta.

L’uso dello spazio in questo “coro di corpi” trascende il canto, dando priorità alle partiture musicali che si intrecciano con suoni ambientali, frammenti di testo e arie inaspettate.

Si costruisce una trama coreografica, sospesa tra cielo e terra, in un atto liberatorio in cui il corpo si manifesta senza costrizioni, danzando con piena libertà. Le donne si sostengono, cadono e si rialzano, si preparano e viaggiano nel tempo, tra passato, presente e futuro.

La compagnia blucinQue è stata fondata dalla coreografa Caterina Mochi Sismondi, autrice, regista e coreografa di tutti i lavori di creazione e direttrice artistica del Teatro Café Müller di Torino, residenza della Compagnia.

Gianna Fratta ha deciso di dedicare la sua vita alla direzione all’età di nove anni, la prima volta che ha ascoltato un’orchestra dal vivo mentre studiava pianoforte al Conservatorio di Milano. Si è poi diplomata giovanissima in pianoforte, composizione, musica corale, direzione di coro e direzione d’orchestra. Nel corso della sua carriera, ha diretto in molti prestigiosi teatri internazionali.

Foto al link: https://bit.ly/Puccini_ foto

Sabato 30 novembre 2024 ore 21.00 – Firenze, Teatro Verdi

Domenica 1 dicembre 2024 ore 17.00 – Firenze, Teatro Verdi

Mercoledì 4 dicembre 2024 ore 21.00 – Lucca, Teatro del Giglio

Venerdì 6 dicembre 2024 ore 20.30 – Parma, Teatro Regio

Stagione concertistica 2024/2025

Puccini Dance Circus Opera – per coro di corpi e strumenti

Compagnia blucinQue

Gianna Fratta direttrice

Orchestra della Toscana

musiche da GIACOMO PUCCINI Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot

Prezzi di Firenze: Intero €22,00 – Ridotto €18,00 + €2,00 se acquistati in prevendita – Under 30 €10,00 – Studenti €5,00 (under 30 e studenti acquistabile solo presso la biglietteria del Verdi). Solo per lo spettacolo del 1° dicembre Promozione famiglie €20,00 (1 adulto + 1 bambino; acquistabile solo presso la Biglietteria del Teatro Verdi). Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone, e alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – da lunedì a venerdì ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00). Per informazioni tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana. it