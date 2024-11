Roma Sinfonietta, Morricone & Friends

Omaggio a Morricone, e ai suoi amici Trovajoli, Bacalov, Piccioni e Piovani, il 13 novembre ore 18 all'Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata

“Morricone & Friends” è un omaggio a Morricone da parte di Roma Sinfonietta – con cui Maestro ha collaborato innumerevoli volte, dirigendola personalmente in tournée in tutto il mondo – nell’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata” in via Columbia 1: il concerto di mercoledì 13 novembre 2024 alle 18.00 è un appuntamento speciale e imperdibile.

Di Morricone si ascolteranno alcune delle più amate musica per il cinema e precisamente quelle per Nuovo Cinema Paradiso con il Love Theme composto dal figlio Andrea Morricone, C’era una volta in America con un’altra pagina stupenda qual è Deborah theme, Mission, Metti una sera a cena e per finire il trascinante Here’s to You da Sacco e Vanzetti, di cui Joan Baez è stata l’autrice del testo e la prima interprete e che ora sarà cantato da Ada Montellanico, un’altra cantante dalla voce e dalla personalità uniche: i titoli parlano da soli e non hanno bisogno di presentazione. Ma ci saranno anche alcune sue musiche destinate alla sala da concerto, alle quali il Maestro dava un’importanza pari se non superiore a quelle per il cinema: sono Rag in frantumi per pianoforte e Notturno e passacaglia per sax e pianoforte, nell’esecuzione di Gianni Oddi al sassofono e Antonello Maio al pianoforte.

Come dice il titolo del concerto, accanto a Morricone saranno idealmente presenti anche alcuni suoi amici, altri grandi autori di musica da film nati o vissuti a Roma, che lo conobbero, lo frequentarono e strinsero amicizia con lui. Sono Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Nicola Piovani e Piero Piccioni, di cui si ascolteranno rispettivamente le musiche di Sette uomini d’oro, Il postino, La vita è bella e Finché c’è guerra, c’è speranza. Inoltre Lalo Schifrin con un’altra celeberrima colonna sonora, quella di Mission Impossible. E George Gershwin, che ha scritto anche lui musica per varie pellicole, senza contare i film che ne hanno ripreso la musica dopo la sua morte, come Baciami, stupido: Ada Montellanico canterà il suo song Someone to watch over me, che è stato scritto per il musical Oh, Kay! ed è poi stato interpretato da cantanti mitiche come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Barbra Streisand, Sinéad O’Connor e in tempi più recenti da Amy Winehouse, senza dimenticare altrettanto mitiche voci maschili come Frank Sinatra, Ray Charles e Elton John.

Ada Montellanico è cantante tra le più importanti e innovative della scena jazz italiana. Ha collaborato con artisti di fama internazionale tra cui Jimmy Cobb, Lee Konitz, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Danilo Rea. Ha partecipato con successo di critica e di pubblico a numerosi e prestigiosi festival italiani ed esteri. Interprete straordinaria, dalla voce calda e sabbiosa, ha saputo come nessun’altra trovare una magica fusione tra lingua italiana, jazz e improvvisazione.

Lo Ialsax Quartet, fondato da Gianni Oddi nel 1991, ha registrato per vaie case discografiche e partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI e di importanti network stranieri. Tra i suoi concerti ricordiamo quelli al Festival Mondiale del Sassofono a Pesaro e a Montreal, al Concertgebouw di Amsterdam, all’ Euro Jazz Festival, al Millenium Stage del Kennedy Center di Washington e altri innumerevoli concerti letteralmente in tutto il mondo, dall’Europa all’Asia, America del Nord e del Sud, Africa e Australia.

Antonello Maio nel corso di una carriera venticinquennale ha affrontato in maniera multiforme il repertorio pianistico solistico, da camera, la musica per il cinema e la musica contemporanea. Ha al suo attivo centinaia di concerti, anche sotto la direzione di Antonio Pappano, Luis Bacalov, Riz Ortolani, Michael Nyman. Con Ennio Morricone ha effettuato concerti da solista a Santiago del Chile, Mosca, Dublino e altre importanti città.

Gli arrangiamenti sono di Filiberto Palermini, Marco Guidolotti e Franco Piana.

Biglietti € 12,00 intero

§ € 8,00 ridotti personale universitario, over 65 e titolari CartaEffe Feltrinelli

· € 5,00 studenti

I biglietti si possono prenotare telefonicamente (06 3236104) e ritirare il giorno del concerto oppure acquistare direttamente prima del concerto.