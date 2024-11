Romaeuropa Festival, al via la seconda settimana di Kids&Family

Al Mattatoio Venerdì 15 a domenica 17 novembre

Venerdì 15 a domenica 17 novembre KIDS & FAMILY torna negli spazi del Mattatoio per il secondo weekend dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

La compagnia catalana La Mècanica presenta The Little Things, in scena in più repliche per tutto il weekend: spettacolo tra teatro di figura, danza e musica; una performance irriverente che trascende la categorizzazione “per bambini” e raggiunge un pubblico di tutte le età. The Little Things racconta infatti le metamorfosi della crescita, la curiosità nel conoscere il mondo, ma anche la lotta di ciascun genitore nel riuscire a essere modello di comportamento pur mantenendo i piaceri e la libertà della giovinezza, il tutto attraverso una visione della realtà “all’altezza delle ginocchia”.

Sabato 16 e domenica 17 novembre 2024 approda invece al Romaeuropa Festival Kids K(-A-)O, una creazione di Kenji Shinohe prodotto da Fondazione Sipario Toscana– La Città del Teatro. Pensato per il pubblico giovane e per le famiglie, K(-A-)O, esplora con ironia e profondità il mondo degli emoji – le piccole faccine colorate che ormai occupano una parte centrale nella comunicazione digitale – e riflette su come il loro uso influenzi le emozioni autentiche. In K(-A-)O, Shinohe ci porta a interrogarci sul significato delle espressioni digitali e ci spinge a domandarci se, usando l’emoji di una risata o di un pianto, proviamo davvero quelle stesse emozioni. Lo spettacolo nato intorno ai principi del Tanz Theater di Pina Bausch, di cui Shinohe è allievo, ma pieno di riferimenti alla tradizione teatrale e al pop contemporaneo giapponese mette al centro dell’azione un tema attuale e universale: come possiamo recuperare i nostri veri sentimenti in un mondo sempre più condizionato dalla comunicazione digitale?

Per i più piccoli ritornano, dopo il successo del precedente weekend, Babelut Parcours, di Musica Impulscentrum, e Cosa pensano gli uccelli? di Johannes Schlosser e Roberto Abbiati. Il primo è un viaggio musicale alla scoperta dell’universo. Artisti e musicisti accompagnano i bambini (da 0 a 5 anni) e i loro genitori in un viaggio esperienziale ricco di interazioni musicali, teatro e installazioni e installazioni sonore. Un invito a esplorare il mormorio dell’universo, il fluttuare di rocce, polvere, gas, ghiaccio, lune e pianeti. Il secondo, una speciale installazione musicale dedicata al mondo dei volatili. Cosa pensano questi animali? “Dall’alto tutto si vede meglio e i pensieri risultano più profondi, curiosi e allegri”.

Infine, come gli scorsi anni, nella Galleria delle Vasche alla Pelanda è allestito il playground gratuito a cura di Tombs Creatius con Colors de Monstre, l’installazione ludica in legno con illustrazioni espressive e con Puck cinema Caravan, il microcinema con cortometraggi animati d’autore.

La rassegna è sostenuta dal supporto dell’Institut Ramon Llull, Ambasciata di Spagna, Performing Arts Fund NL, Ambasciata dei Paesi Bassi e Flanders State of the Arts.

Calendario

KIDS & FAMILY | Dall’15 al 17 novembre

MUSICA IMPULSCENTRUM

Babelut Parcours

15.11 – 17.11 orari vari |

Tombs Creatius

Playgroud

15.11 – 17.11 orari vari

La Mecanica

The Little Things

15.11 h 19|

16.11 h:11.30 + 18.30

17.11 h:11.30 + 17

Kenji Shinohe

K(-A-)O FACCINE

16.11 – h:16 e h:20|

17.11 – h:12.30 e h:16 e 19