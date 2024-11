Sempre più Fuori, ultimi due appuntamenti

Ultimi due appuntamenti giovedì 28 e sabato 30 novembre per il festival Sempre più Fuori nel suo spin-off autunnale intitolato AUTO(RITRATTI), tra il Goethe-Institut, l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, la Biblioteca Europea, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, la Sapienza Università di Roma e l’Università degli Studi Link.

Giovedì 28 alle 19 al Goethe-Institut Antonella Lattanzi dialoga con Chiara Tagliaferri a partire dai temi contenuti nel libro Morgana. Il corpo della madre, terzo e ultimo volume firmato insieme dalla scrittrice piacentina e Michela Murgia. Un testo che esplora le varie forme di maternità, un libro sulla vita che, come dice Tagliaferri, non devi per forza partorire, perché madre è chi cresce i figli, non chi li fa. In un viaggio attraverso le vite di donne straordinarie, incontriamo Maria di Nazaret, la madre per eccellenza, Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa, e Sylvia Plath, la poetessa tormentata. Ognuna di loro, a modo suo, ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura e sulla società. E poi la stessa Michela Murgia, considerata una madre dalla sua comunità queer, ritratta attraverso gli occhi di coloro che l’hanno amata. Le autrici ci invitano a ripensare il concetto di maternità, a liberarci dai condizionamenti sociali e a celebrare la diversità delle esperienze femminili. Affrontano, inoltre, il tema del corpo, raccontando di quelle donne che lo hanno trasformato in una potente arma per realizzare i propri obiettivi. Il libro Morgana. Il corpo della madre si rivolge a tutte le donne, offrendo un invito a riflettere sul proprio ruolo e a immaginare un futuro più libero e autentico.

Sabato 30 alle 21.30 all’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo il festival chiude la sua seconda edizione con la live performance Hanne Lippard & Eva Geist dj set. Classe 1984 la prima, insignita di recente del Preis der Nationalgalerie 2024, vive e lavora a Berlino, ma attualmente è di stanza a Roma come vincitrice del premio Roma Villa Massimo 2024/25. La pratica artistica di Lippard si colloca al crocevia tra parola scritta e parola parlata e il suo lavoro viene trasmesso attraverso una varietà di discipline, prevalentemente installazioni sonore e performance. Compositrice elettronica che ha dedicato la sua vita alla poesia, è invece Eva Geist. Dopo un’educazione classica in pianoforte e canto, ha intrapreso un percorso di ricerca e sperimentazione come live performer e sound designer, trovando importanti riferimenti nell’underground romano e berlinese. Geist pubblica per diverse etichette internazionali e ha condiviso numerose collaborazioni. Le sue influenze principali sono state la new age, le pioniere dell’elettronica, il synth pop e il krautrock, l’italo disco, la musica elettronica sperimentale e il pop psichedelico. Dopo essere uscita su Hivern Discs con l’EP Urban Monogamy, nel 2020 ha formato con Donato Dozzy e Pietro Micioni l’acclamato progetto Il quadro di Troisi.

Sotto la direzione di Antonino Pirillo e Giorgio Andriani Sempre più fuori è un progetto di Cranpi in collaborazione con Goethe-Institut, l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, la Biblioteca Europea, l’Università Sapienza e l’Università degli Studi Link, con il patrocinio del Municipio II – Roma Capitale. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con S.I.A.E.

28 novembre ore 19 | Goethe-Institut, Via Savoia 13/15, ingresso libero

Morgana. Il corpo della madre / Chiara Tagliaferri in dialogo con Antonella Lattanzi

incontro con traduttore in lingua dei segni del Servizio di Interpretariato LIS a cura del Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona realizzato dalla Cooperativa Segni di Integrazione

30 novembre ore 21:30 | Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, Largo di Villa Massimo, 1-2, ingresso libero su prenotazione

Hanne Lippard & Eva Geist dj set

