Teatro Brancaccio, Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini compie 50 anni

Il mitico musical italiano festeggia 50 anni in una nuova edizione con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, dal 29 novembre a Roma

Aggiungi un posto a tavola

, una delle più amate commedie musicali italiane firmata da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le indimenticabili musiche composte da Armando Trovajoli, festeggia l’8 dicembre i suoi primi 50 anni. Per la serata d’onore verrà appositamente allestita presso il teatro una mostra per poter celebrare l’importante traguardo anniversario ripercorrendo la storia dello spettacolo non solo Italia, ma anche nel mondo.



L’ottava edizione del musical italiano più applaudito nel mondo, prodotta da Alessandro Longobardi per Viola produzioni – Centro di Produzione Teatrale, debutta dal 29 novembre (fino al 6 gennaio) al Teatro Brancaccio di Roma con Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro e Lorella Cuccarini, special guest nel ruolo di Consolazione.

E solo al Brancaccio, per festeggiare l’evento del cinquantenario il pubblico potrà apprezzare l’orchestra dal vivo composta da 13 elementi diretta dal maestro Maurizio Abeni, già assistente del Maestro Trovajoli.

Liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, Aggiungi un posto a tavola racconta le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata inaspettata da Dio in persona che lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale. Ma le cose non saranno semplici per Don Silvestro che verrà aiutato dai compaesani, ma dovrà vedersela con l’avido Sindaco del paese e Consolazione, donna di facili costumi. Ma quando arriva il vero diluvio, il gesto di solidarietà compiuto da Don Silvestro, apparirà risolutorio.

Giovanni Scifoni, volto amato dal pubblico debutta nel ruolo di Don Silvestro. “Un desiderio che diviene realtà! È la prima volta che partecipo a una grossa produzione musical. Mio padre mi fece vedere Aggiungi un posto a tavola in televisione che avevo 6 anni, mi ricordo ogni gesto. Sono entusiasta e terrorizzato”.



Nel ruolo di Consolazione, Lorella Cuccarini in versione special guest che corona un sogno personale. “Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli”.

“La voce di lassù”, sarò ancora interpretata da Enzo Garinei, nel ruolo di Clementina debutta Sofia Panizzi, mentre Toto sarà interpretato da Francesco Zaccaro e Francesca Nunzi sarà Ortensia, ma in alcune repliche tornerà ad interpretare anche il ruolo di Consolazione già affrontato in diverse edizioni del musical.

“Dopo quasi 800 repliche eseguite nei ruoli di Toto e poi del Sindaco, che manterrò in questa nuova edizione, sono davvero emozionato per questo incarico – il commento di Marco Simeoli cui è affidata la ripresa della regia teatrale originale di Garinei e Giovannini – Ringrazio la produzione e gli autori per la fiducia accordatami; una grande responsabilità che affronto con entusiasmo e impegno. Voglio fare un’edizione indimenticabile che onori gli autori che nel 1974 concepirono una delle più belle Commedie Musicali italiane dal successo inossidabile.”

Per la nuova edizione dello spettacolo il pubblico potrà ammirare le scene di Gabriele Moreschi, che ha adattato il progetto originale di Giulio Coltellacci della celebre scenografia con il doppio girevole e la grande arca e i raffinati costumi di Francesca Grossi che ha adattato i disegni originali i disegni di Coltellacci. Spazio alle coreografie originali di Gino Landi riprese da Cristina Arrò animati dai 16 performer impegnati sul palco. Dopo le date romane lo spettacolo parte in tour toccando numerose città italiane, tra cui Genova, Vicenza, Firenze, Bologna, Ancora. Info e dettagli su www.teatrobrancaccio.it

Fabiana Raponi