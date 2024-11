Teatro Furio Camillo, Battiti – rassegna internazionale di circo – teatro

Dall'8 novembre al 1 dicembre a Roma

Al Teatro Furio Camillo proseguono gli appuntamenti di BATTITI, la rassegna di teatro di contaminazione, frutto dell’incontro tra le più alte tecniche circensi ed il lavoro d’attore.

Apre il secondo fine settimana di programmazione La Compagnia Teatro nelle Foglie con lo spettacolo La Dolce Follia ( venerdì 15 novembre ore 21), una storia di amore e di guerra, dove il circo incontra la narrazione orale, portando in scena la malinconia del teatro viaggiante di altri tempi e l’allegria della vita del circo. Una trapezista, erede di un’antica famiglia di circo, ha dovuto abbandonare tutto per scappare dalla guerra. Nel suo peregrinare, con l’obiettivo di ricostruire il circo perduto, trova un musicista strampalato in cerca di lavoro. Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prende vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che fa sbellicare dalle risate grandi e piccini mentre genera riflessioni sul tema dell’identità.

Sabato 16 novembre (ore 21) è la volta della Compagnia blucinQue con Mission Priscilla. Il vero e il falso, l’interiore e l’esteriore, naturale e costruito, maschile e femminile, improvvisato e coreografato, privato e pubblico. Concetti opposti si incontrano, incrociano e intrecciano in uno spazio artistico unico chiamato Missione Priscilla dell’artista croato Vladimir Ježić, membro della Compagnia blucinQue. Prendendo ispirazione dall’iconica opera cinematografica Priscilla la regina del deserto, questo spettacolo esplora la complessa natura dell’identità dell’artista, che parte da ciò che è nella vita quotidiana per arrivare alla sua versione più spettacolare e favolosa presentata sul palcoscenico. Quello che è, che vorrebbe e che potrebbe essere, come anche quello che è negli occhi degli spettatori. Missione Priscilla, una stravagante, pomposa sfilata haute couture sul confine tra il volto e la maschera, piena di colori, emozioni, sarcasmo, commedia, poesia visiva, bellezza e meraviglia che vanno oltre le etichette e gli stereotipi di genere.

Segue, domenica 17 novembre (ore 18) De retours chez les vivants di Barbara Cerrato e Marianna Cifarelli, uno spettacolo di marionetta, danza e clown ispirato a “A’livella” di Antonio De Curtis, progetto vincitore del bando BATTITI OFF. É il 2 novembre, nel cimitero di Perpète les Oies, due personaggi si ritrovano a far ritorno nel mondo dei vivi per mano di una simpatica creatura. Un nobile e un netturbino, vicini di tomba, hanno 24 ore di tempo e un curioso dibattito in sospeso. La bacchetta é stata brandita e la formula per risvegliare i morti decantata, una notte piena di bizzarie può cominciare…

PICCOLI BATTITI

La sezione Piccoli Battiti è dedicata ai bambini e alle loro famiglie con spettacoli che, attraverso le tecniche di circo, entusiasmino i bimbi e gli raccontino loro un mondo teatrale dinamico e gioioso.

Tutte le mattine alle ore 11:00 il Teatro Furio Camillo offre, durante tutto l’anno, una programmazione di spettacoli per bambini. Nel mese della rassegna Battiti, la proposta si fa ancora più ricca e con ospiti straordinari provenienti dall’Italia e dall’estero.

La mattina del 17 novembre va in scena Ghirigoro…Il Circo piu’ piccolo del Mondo!!! della Compagnia Endaxi.. “ScannaMago, clown dalle molteplici doti di acrobata, prestigiatore e giocoliere, vuole presentare al pubblico il suo spettacolo ricco di musica, magie e fantasia. Ad aiutarlo c’è Tipota, la sua fida “collaboratrice clown” che, con la sua esuberanza ed allegria, trasforma le esibizioni di ScannaMago in pasticci di tutti i colori….” Un piccolo circo in cui sono presenti tutti gli elementi dell’arte circense immersi in un’atmosfera comica e rocambolesca per travolgere di ilarità tutti gli spettatori.

Teatro Furio Camillo

via Camilla, 44 – 00181 Roma (Metro ‘A’ Furio Camillo)

8 novembre – 1 dicembre

venerdì e sabato alle 21,00 – domenica alle 11,00 e alle 18,00

INFO E BIGLIETTI

Biglietto per singolo spettacolo € 15,00

Biglietto Ridotto (under 12, over 65, studenti scuole di teatro o circo) € 13,00

Abbonamento a 3 spettacoli € 40,00

Abbonamento a 6 spettacoli € 75,00

Lo spettacolo C.A.B.A.R.E’ ha un costo di 5 € e non rientra nell’abbonamento

Domenica mattina: Bambini 8€ – Adulti 10€

Abbonamento piccoli battiti (per 1 adulto e 1 bambino per 5 spettacoli della domenica mattina ore 11:00) € 80,00

I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati il giorno stesso presso il botteghino del teatro. La prenotazione è consigliata.

Info e prenotazioni: info@teatrofuriocamillo.com – 0697616026

www.rassegnabattiti.it