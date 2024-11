Teatro Regio di Parma, Enrico Onofri in concerto speciale alla Filarmonica Toscanini

Un concerto molto speciale attende Enrico Onofri sabato 30 novembre ore 20.30 al Teatro Regio di Parma: il Maestro torna sul podio della Filarmonica Toscanini come direttore ospite dopo la fine del suo mandato come direttore principale. Il programma include la prima mondiale di A Breath of Blue, a Veil of Ash di Terranova, la Sinfonia n. 8 di Schubert e il Concerto per pianoforte n. 4 di Beethoven con la pianista Marie-Ange Nguci.

«È con emozione che mi accingo al primo programma in veste di ospite della Filarmonica Toscanini anziché di suo direttore principale, dopo il termine dell’incarico ricoperto fino ad aprile scorso: sono grato che l’orchestra abbia scelto di mantenere vivo un legame a me caro – dichiara Onofri. Il programma non seguirà un preciso filo conduttore, se non la poetica stessa delle opere. In apertura la première di una commissione della Toscanini alla compositrice Daniela Terranova, fortemente legata alla poesia, ispirata ai versi eterei e toccanti di A slash of blue di Emily Dickinson. Debutterò poi il quarto concerto per pianoforte di Beethoven al fianco della brillante Marie-Ange Nguci – nel mio concerto inaugurale come direttore principale dell’orchestra debuttai il quinto, dunque una sorta di ricorso in questa rinata occasione sul podio della Filarmonica. Sarà un brano del mio repertorio invece a concludere in poesia la serata: la sinfonia cosiddetta “Incompiuta” di Franz Schubert, il cui lirismo interrotto lascerà aperta una porta al prossimo incontro con l’orchestra, il concerto di Pasqua 2025».