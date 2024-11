Teatro Sala Umberto, Simone Colombari e Max Paiella in Jannacci e dintorni

Dal 21 novembre al 1° dicembre 2024 a Roma

Sarò in scena dal 21 novembre al 1 dicembre a Roma, al Teatro Sala Umberto, lo spettacolo Jannacci e dintorni, con Simone Colombari e Max Paiella diretti da Lorenzo Gioielli.

Un concentrato di Jannacci in un’epoca non lontana, e di chi c’era nei dintorni Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Dario Fo.

Ma anche i pazzi artistoidi che hanno prodotto capolavori come “El purtava i scarp del tenis” oppure “Vengo anch’io no tu no”.

L’amore per il rock, per il jazz ma soprattutto per le persone e le loro storie raccontate nelle canzoni di Jannacci, qualcosa di indefinibile, leggere come aria e allo stesso tempo spesse e profonde, definitive.

Jannacci noi lo possiamo vedere in tanti modi diversi, nei dialoghi al bar nel rigore sbagliato, nella foto di un figlio senza motorino, in Cochi e Renato, in Paolo Conte, in Walter Chiari, in Dario Fo, nel Jazz in un locale fumoso, nel cielo grigio ma anche n un prato verde in una foto in bianco e nero di una donna davanti ad una fabbrica in inverno che si chiamava vincenzina.

La storia minima di Jannacci vista da un toscano e un romano, un po’ narrata, concentrata, un po’ cantata da Simone Colombari e Max Paiella.

SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

21 novembre – 1° dicembre giov. 21 novembre h 20.30 ven. 22 – sab. 23 novembre h 21 dom. 24 novembre h 17 giov. 28 novembre h 20.30 ven. 29 – sab. 30 novembre h 21 dom. 1° dicembre h 17

PREZZI BIGLIETTI

prezzo biglietto da 24 € a 22 € disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

