TeatroBasilica, CA-NI-CI-NI-CA di Greta Tommesani

Dal 21 al 24 novembre 2024 a Roma

Sarà in scena al TeatroBasilica dal 21 al 24 novembre 2024, CA-NI-CI-NI-CA di Greta Tommesani, con Greta Tommesani e Federico Cicinelli, drammaturgia e messa in scena di Greta Tommesani e Federico Cicinelli con la collaborazione di Daniele Turconi; cura del movimento Beatrice Pozzi e Angela Piccinni.

CA-NI-CI-NI-CA è un progetto di ricerca e uno spettacolo sullo sfruttamento lavorativo e sulle modalità con cui si comunicano le cause sociali. Il progetto nasce dal desiderio di rappresentare lo sfruttamento lavorativo nelle filiere agro-alimentari – in particolare, in quella della salsa di pomodoro – non tanto come una situazione emergenziale, quanto come un fenomeno sistemico determinato dalle dinamiche di un sistema produttivo dominato dalla Grande Distribuzione Organizzata.

Note di Greta Tommesani

«Durante la ricerca, ho provato a mettere a fuoco elementi in comune a esperienze lavorative trasversali a diversi settori (oltre a quello agricolo, quello sociale e culturale) e caratterizzate da (auto)sfruttamento e precarietà: il potere di mercato di chi determina il prezzo (del lavoro o del prodotto stesso) in una filiera produttiva; l’ossessione alla produttività che, combinata con il senso di identificazione con il proprio lavoro, porta all’autocontrollo e all’autosfruttamento da parte del lavoratore; il senso di responsabilizzazione individuale per i propri (in)successi professionali collegato all’idea di merito; la concezione della salute mentale come funzionale alla propria produttività e alla resilienza come lavoratori; l’attitudine a trovare soddisfazione nel “fare bene un lavoro” (perché non è possibile spesso trarre soddisfazione dal lavoro che si fa in quanto degradante, ripetitivo, sfiancante o privo di senso). In questo tentativo, ho pensato di mettermi in scena e rappresentare il modo in cui mi percepisco e faccio esperienza del lavoro in ambito sociale/umanitario: c’è la sensazione di replicare dinamiche di oppressione e (auto)sfruttamento proprie di relazioni disfunzionali, nella misura in cui il rapporto lavorativo sembra l’unico a cui doverci/poterci dedicare in modo totalizzante e per cui non si è mai abbastanza».

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti, il regista Alessandro Di Murro. Organizzazione del collettivo Gruppo della Creta e un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Tutte le info sul TeatroBasilica a questo link:

https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Orari:

Dal martedì al sabato ore 21:00 – domenica 16:30

Prezzi: Biglietto intero € 18,00

Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26, operatori)

Biglietto online € 15,00

Carnet 4 spettacoli € 40,00

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

TeatroBasilica

21 | 24 novembre 2024

CA-NI-CI-NI-CA

di Greta Tommesani

con Greta Tommesani e Federico Cicinelli

drammaturgia e messa in scena Greta Tommesani e Federico Cicinelli con la

collaborazione di Daniele Turconi

cura del movimento Beatrice Pozzi e Angela Piccinni

scene Rosita Vallefuoco

luci Raffella Vitiello – suono Jacopo Ruben Dell’Abate

produzione Cranpi, 369gradi e Romaeuropa Festival

con il contributo di MiC- Ministero della Cultura

con il sostegno di Carrozzerie | n.o.t, Teatro Biblioteca Quarticciolo

con il supporto di Residenza IDRA e Teatro del Lemming nell’ambito del

progetto CURA 2023

si ringraziano Daria Deflorian per la partecipazione a Tüt, un progetto Index di tutoraggio, e Marta Montevecchi per la consulenza scene per lo studio presentato a Powered by Ref 2022 grazie a Salvatore Aronica; FuoriMercato Sicilia – Contadinazioni, in particolare a Martina Lo Cascio ed Emilio Caja; Sara Manisera, giornalista e autrice di “Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne”;

Marco Omizzolo; Maria Gallo; Francesco Panié; Alice Provenghi; Chiara Rauseo.

DEBUTTO: Romaeuropa Festival 2023

Progetto vincitore di “Animali Teatrali Fantastici & Dove Trovarli”

Progetto vincitore di Powered by REf 2022

Progetto vincitore Bando Cura 2023