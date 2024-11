9 novembre 2024 h 21

TRA SOGNO E REALTÀ

STAGIONE 2024-25

Teatro Comunale “Luciano Bonaparte” di Canino (VT)

TWAIN Centro Produzione Danza | Direzione artistica Loredana Parrella

Tourdedanse

di Egribianco Danza

La Stagione 2024-25 al Teatro Comunale “Luciano Bonaparte” di Canino a cura di Twain Centro Produzione Danza prende avvio al termine con un imperdibile appuntamento dedicato alla danza.

Sabato 9 novembre alle ore 21 assisteremo a Tourdedanse. Lo spettacolo propone due atti, dedicati alla cucina. Nel primo, “La mia vità per un bignè”, Riccardo Fusiello si concentra sul desiderio, su come si accende, su come agisce in noi. Il bolero di Ravel è la fonte di questa creazione. Il Bolero sembra l’unica musica possibile per tracciare il dirompente spirito vitale che il desiderio provoca in noi e quel movimento sottile e impertinente che porta con sé.

“Quel pensiero che si insinua nella tua testa o forse parte dallo stomaco e suadente come un bolero inizia a scavare e a farsi strada dentro di te…una tentazione che diventa sempre più inarrestabile ed irresistibile. Tu provi a scacciare quella tentazione ma tutto quello che ti gira in mente non fa altro che giustificare la tentazione stessa, giustificare e agevolare che tu la porti a compimento; in un vortice di accelerazione in cui ogni istante in più, ogni pensiero successivo è più forte, più seducente, più convincente di quello precedente. Le tue difese iniziano a cedere, semmai ce ne fossero mai state veramente, e come un corpo rotolante su un terreno inclinato, il tuo corpo e il tuo pensiero iniziano a rotolare, a farsi suggestionare sempre più dalla reale possibilità di portare a compimento quel pensiero che oramai è una visione e intanto sta già diventando un obiettivo, concreto, da raggiungere, sempre più vicino, sempre più allettante.“

Il secondo atto, firmato da Raphael Bianco è “Spezie e aromi”, un balletto ispirato ai contest fra chef dagli esiti imprevedibili, dove l’uso di spezie e aromi sono il valore aggiunto di ciascuna pietanza ma anche causa di equivoci e esilaranti colpi di scena.

Uno spettacolo che coniuga danza, prosa e musica dal vivo, con la consulenza gastronomica dello chef Stella Michelin Massimiliano Celeste.

La Stagione 2024-25, con la direzione artistica di Loredana Parrella, è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit e del Comune di Canino.

CREDITI

coreografia Raphael Bianco, Riccardo Fusiello

assistente alle coreografie e coreologa Elena Rolla

costumi Melissa Boltri

musiche Rossini, Maurice Ravel, Zbigniew Preisner

produzione Fondazione Egri per la Danza

con il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative

BIGLIETTI:

12€ intero – 10€ ridotto

CIAOTICKETS®

ABBONAMENTO

60€ per 6 spettacoli

INFO E PRENOTAZIONI:

(+39) 380 146 2962 (Whatsapp) | info@cietwain.com | cietwain.com

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

TEATRO COMUNALE LUCIANO BONAPARTE DI CANINO

Corso Giacomo Matteotti, 3 01011 Canino (VT)