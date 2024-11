L’ultima, epica fiaba d’amore e mistero di Giacomo Puccini

Domenica 24 novembre 2024, alle ore 17.00 presso il Teatro Pime, via Mosè Bianchi 94 a Milano si terrà “Turandot”, una fiaba in musica per celebrare il centenario della morte del grande compositore Giacomo Puccini.

L’evento fa parte della stagione teatrale 2024-2025 del Pime di Milano.

“Portare in scena Turandot di Giacomo Puccini è per noi un tributo sentito al genio del Maestro, soprattutto in quest’anno che segna il centenario della sua scomparsa”, osserva Andrea Zaniboni, direttore artistico del Teatro Pime, “è una ghiotta occasione per rivivere le arie più celebri di questa grande fiaba in musica, che continua a toccare le corde più profonde dell’animo umano. Siamo molto contenti anche della scenografia che è stata realizzata dai ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria di Milano nell’ambito del progetto Palla al Centro della Fondazione Francesca Rava.”

Turandot torna sulle scene con una speciale riduzione teatrale, che coniuga l’intensità della musica dal vivo a costumi e scenografie d’epoca. Questa produzione, realizzata da Opera Breve su ideazione e progetto di Altea Pivetta, offre un’occasione unica per rivivere le arie più emozionanti di questa intramontabile fiaba musicale.

La storia si svolge a Pechino in epoca fiabesca e racconta il viaggio di un principe ignoto, Calaf, deciso a conquistare l’amore della principessa Turandot. Il racconto, magico e crudele, si snoda tra tre enigmi da risolvere, pericoli da affrontare nell’oscurità della notte e la speranza che l’alba porti con sé la promessa di vita e amore. Attorno ai protagonisti si intrecciano le vicende di Timur, re spodestato e padre del principe e di Liù, la dolce schiava devota, simbolo di sacrificio e fedeltà.

Con Turandot Puccini ha consegnato al mondo un capolavoro incompiuto, completato poi da Franco Alfano sotto la guida di Toscanini.

Con il libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, la produzione Opera Breve si propone di avvicinare gli spettatori a questa fiaba senza tempo, mettendo in scena una versione suggestiva e accessibile della celebre opera, mantenendo intatta la potenza emozionale dell’originale.

I biglietti da € 12 a € 17 sono disponibili online sul sito teatropime.it_turandot oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Per chi lo desidera, è anche possibile abbonarsi al Teatro Pime scegliendo una delle seguenti modalità:

5 ingressi : Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65

: Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65 3 ingressi: Abbonamento 3 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 40

L’abbonamento agli spettacoli, consigliabile per la sua convenienza, si può acquistare online: www.teatropime.it/biglietteria oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con culture. Il Teatro Pime è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

centropime.org

www.teatropime.it/cartellone

Per informazioni:

Ufficio Stampa Teatro Pime Milano

Chiara Dinoia

eventi@pimemilano.com tel. 366 2534075