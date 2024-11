XXIII Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra, la Messa in si minore di Bach

La Messa in si minore di Bach alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sabato 16 novembre ore 21

La Messa in si minore di Bach alla Basilica di Santa Maria Maggiore sabato 16 novembre ore 21 per il XXIII Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra.

Eberhard Metternich dirige i complessi tedeschi, entrambi dalla città di Colonia, Concerto Köln e Vokalensemble Kölner Dom con quattro voci soliste di richiamo internazionale.

Nella mattinata alle ore 12 nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio, la Santa Messa celebrata dal Cardinale Angelo Comastri accompagnata dalla Messa d’incoronazione di Mozart.

Secondo concerto di novembre per il XXIII Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra, che dopo le Basiliche di San Paolo fuori le Mura (con l’inaugurazione lo scorso 23 ottobre) e San Giovanni in Laterano, si sposta nella scenografica Basilica di Santa Maria Maggiore per il concerto di sabato 16 novembre (ore 21, ingresso libero, prenotazione sul sito della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra).

Due i complessi tedeschi chiamati a raccolta per eseguire uno dei capolavori sacri di tutti i tempi, la monumentale Messa in si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach. Sono l’orchestra Concerto Köln, prestigiosa formazione che da oltre 30 anni è fra gli ensemble di punta della prassi esecutiva storica, saldamente radicato nella vita musicale di Colonia e allo stesso tempo ospite regolare nelle capitali musicali del mondo e in rinomati festival, e, dalla stessa città, il Vokalensemble Kölner Dom, l’ensemble vocale della Cattedrale di Colonia fondato 27 anni fa, che affianca una vivace attività artistica anche in molti altri paesi europei. Guidati dal direttore tedesco Eberhard Metternich, eseguono quello che è considerata una delle più celebri composizioni di Bach, la Messa in si minore BWV 232, conclusa nel 1749, un anno prima della morte del Kantor di Lipsia, includendo precedenti sue composizioni fin dal 1724. Una partitura unica, che ha saputo raccogliere in sé le maggiori espressioni del pensiero cristiano, la teologia cattolica e quella luterana. Affiancano i complessi tedeschi le voci soliste di Johanna Winkel (soprano), Ingeborg Danz (contralto), Lukas Siebert (tenore) e Anton Kirchhoff (baritono).

Nell’ambito del festival, nella stessa giornata di sabato 16 novembre, alle ore 12 nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio, la Santa Messa celebrata da Sua Em.za Rev.ma Cardinale Angelo Comastri viene accompagnata dalla Messa d’incoronazione in do maggiore K 317 di Mozart, scritta a Salisburgo nel 1779. Tomomi Nishimoto dirige l’Orchestra di Roma e l’IlluminArt Chorus, cui si aggiunge il Vokalensemble Kölner Dom diretto Eberhard Metternich.