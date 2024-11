Zoomarine, arriva la Nintendo Game Experience

A partire da marzo 2025 gli appassionati di Nintendo potranno immergersi nell’universo dei loro personaggi preferiti grazie a Nintendo Game Experience, un’area gioco interattiva dedicata ai mondi Nintendo. Situata nella piazza del Zoorassico all’interno del parco Zoomarine di Roma, l’area ospiterà 25 postazioni di gioco, con Nintendo Switch e l’intramontabile Super Mario tra i protagonisti.

L’iniziativa nasce per celebrare i 20 anni di attività di Zoomarine, grazie alla collaborazione con MATERIA Srl, società milanese che opera nel mondo delle Brand Experience e Nintendo, azienda che mira a creare esperienze d’intrattenimento uniche e intuitive adatte a tutti. In uno spazio di 300 mq interamente dedicato al divertimento, i visitatori potranno vivere un’esperienza videoludica immersiva tra postazioni di gioco Nintendo Switch pensate per tutta la famiglia. Tra i titoli disponibili:

– The Legend of Zelda: esplora il mondo di Link e della principessa Zelda per affrontare il malvagio Ganon in un’atmosfera fantasy unica! Bauli, rocce e renderanno l’avventura ancora più coinvolgente.

– Mario Kart 8 Deluxe: metti alla prova le tue abilità di pilota! scegli il tuo veicolo e sfida gli amici sui 48 circuiti disponibili.

– Super Mario: avventurati tra funghi, monete e stelle, e vivi le incredibili sfide di Super Mario per salvare la principessa Peach dalle grinfie del malvagio Bowser.

Nintendo Game Experience di Zoomarine offrirà anche un maxischermo per eventi e competizioni speciali, che renderanno l’esperienza ancora più interattiva. Al termine del percorso di gioco, i visitatori potranno completare la loro avventura nello shop di Zoomarine con prodotti e gadget Nintendo.

Inoltre, durante la stagione, i più piccoli avranno l’occasione di incontrare dal vivo Super Mario e i suoi amici.

Un investimento davvero importante che arricchisce la nostra formula di edutainment consolidata da 20 ANNI, che sarà al centro anche del nuovo progetto SEBI – Salvaguardia, Educazione, Biodiversità, Inclusione, protagonista nel periodo delle uscite didattiche. Zoomarine è pronto ad ospitare studenti di tutte le fasce scolastiche e docenti al fine di sensibilizzare tutti sui temi importanti e di grande attualità sociale.

Presso il Parco sarà allestita una mostra fotografica educativa ed interattiva con lo scopo di insegnare agli studenti in visita le buone abitudini da intraprendere ogni giorno per preservare l’ambiente, i mari e gli animali, un bene prezioso che ci garantisce benessere e vita. Parte del percorso educativo prevede anche l’inserimento del videogioco “Endless Ocean Luminous” alla Nintendo Game Experience. Gli studenti potranno cimentarsi in un’esperienza di esplorazione sottomarina immersiva, visitando i fondali oceanici scoprendo coralli e specie marine interagendo con diverse forme di vita; e raccogliendo oggetti perduti per assistere le creature marine in difficoltà. Questa attività unisce arte e tecnologia per sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela dell’ambiente.

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, Zoomarine è il primo Giardino Zoologico riconosciuto in Italia con oltre 400 animali; e nel 2025 festeggia due decenni dedicati alla ricerca, conservazione e salvaguardia dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere insieme alla sua Fondazione Zoomarine e il suo Centro di Primo Soccorso per le tartarughe marine. Oltre la sua componente educativa, Zoomarine si contraddistingue come l’unico Parco Divertimenti e Acquatico di Roma, con un’offerta di oltre 30 attrazioni e piscine. In occasione del suo 20° anniversario, si arricchisce di eventi, nuovi spettacoli, ospiti speciali e iniziative sociali.