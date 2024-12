Accademia di Santa Cecilia, i Carmina Burana e la musica di Sibelius

Giovedì 12 dicembre ore 19.30, venerdì 13 dicembre ore 20.30, sabato 14 dicembre ore 18 in Sala Santa Cecilia a Roma

Nuovo debutto all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per una Direttrice venuta dal Nord che sta riscuotendo successi sui podi delle maggiori orchestre del mondo: giovedì 12 dicembre alle ore 19.30 (con repliche venerdì 13 dicembre alle 20.30 e sabato 14 dicembre alle ore 18, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia), Dalia Stasevska, nata in Ucraina nel 1984 ma trasferitasi giovanissima in Finlandia dove ha compiuto gli studi musicali, dirigerà per la prima volta l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia. Attualmente è Direttrice principale della Lahti Symphony Orchestra, Direttrice artistica dell’International Sibelius Festival e Principale direttrice ospite della BBC Symphony Orchestra. Nella passata stagione ha diretto rinomate orchestre quali la Cleveland Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Cincinnati Symphony Orchestra e Seattle Symphony Orchestra. L’artista finlandese verrà affiancata da un tris di cantanti italiani: Giuliana Gianfaldoni, Mattia Olivieri (che ha preso parte alla fortunata incisione di Turandot diretta da Antonio Pappano) e Marco Santarelli.

La prima parte del concerto sarà interamente dedicata a Jean Sibelius, lo “Schubert del Nord”. Aprirà l’impaginato, dalle quattro Leggende di Lemminkäinen che si ispirano all’epopea del poema epico di metà Ottocento Kalevala, Il cigno di Tuonela, il “vero fratello nordico del Fauno di Debussy”, un ritratto della terra della morte nella mitologia finnica, descritta in una nota della partitura come “circondata da un ampio fiume con nere acque e una rapida corrente sulla quale il Cigno di Tuonela scivola maestosamente cantando”. Seguirà il Ritorno di Lemminkäinen, che descrive il ritorno dell’eroe in patria. I due pannelli vengono considerati i primi capolavori del compositore finlandese, e rappresentano una vera e propria simbiosi tra cultura nordica e ricerca di nuovi stilemi espressivi. Chiude la prima parte il brano Finlandia del 1899, nella versione di rara esecuzione per coro e orchestra.

Nella seconda parte l’Orchestra, il Coro istruito da Andrea Secchi e il Coro di Voci bianche eseguiranno una delle composizioni più fortunate del Ventesimo secolo, i celeberrimi Carmina burana (1936) di Carl Orff, una cantata scenica di ispirazione medievale con testi in latino e tedesco antico che esaltano la gioventù e i piaceri dell’amore e della natura: musiche molto amate dal grande pubblico anche grazie all’utilizzo frequente nella pubblicità e nel cinema.

Dalia Stasevska

Dalia Stasevska (1984) è Direttrice principale dell’Orchestra Sinfonica di Lahti, Direttrice artistica del Festival Internazionale Sibelius e Direttrice ospite principale della BBC Symphony Orchestra. Nella stagione 23-24 ha diretto – tra le altre – la Cleveland Orchestra, la Pittsburgh Symphony Orchestra, la Danish National Symphony Orchestra, la hr-Sinfonieorchester, la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, la Cincinnati Symphony Orchestra, la Seattle Symphony Orchestra, mentre nelle scorse stagioni è salita sul podio, fra le altre, della New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Chicago Symphony, Philadelphia Orchestra. Il suo cd di debutto Dalia’s Mixtape alla guida della BBC Symphony Orchestra (Platoon 2024), contiene brani di compositori contemporanei quali Anna Meredith, Caroline Shaw, Andrea Tarrodi, Noriko Koide e Judith Weir. Nel 2023, insieme alla Lahti Symphony Orchestra e al pianista Olli Mustonen, ha registrato i Concerti per pianoforte di Rautavaara e Martinů.

Nata in Ucraina, ha studiato violino e composizione al Conservatorio di Tampere in Finlandia e direzione d’orchestra all’Accademia Sibelius con Jorma Panula e Leif Segerstam. Nel 2018 ha avuto l’onore di dirigere l’Orchestra Filarmonica Reale di Stoccolma in occasione della cerimonia di consegna del Premio Nobel a Stoccolma.

