Accademia di Santa Cecilia, Micheal Feinstein e Jean-Yves Thibaudet per l’omaggio a Gershwin

Martedì 3 dicembre ore 20.30 in Sala Santa Cecilia

Due pianoforti e quattro mani per omaggiare George Gershwin e la musica statunitense: martedì 3 dicembre alle ore 20.30, Micheal Feinstein e Jean-Yves Thibaudet si esibiranno sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) con un programma tanto innovativo quanto eccentrico, che alterna brani eseguiti a quattro mani, momenti solistici e duetti fra voce e pianoforte.

Feinstein, pianista e cantante, artista multiplatino vincitore del Tony Honor 2022, e Thibaudet, pianista di fama internazionale e vincitore di molteplici premi, hanno realizzato uno spettacolo in cui il mondo della musica classica si incontra e si intreccia con quello della tradizione popolare. Il risultato è Two Pianos: Who Could Ask for Anything More?, un programma che permetterà di ripensare e omaggiare il repertorio musicale statunitense, con particolare attenzione alla figura di George Gershwin e alcuni dei suoi brani più amati, come Rhapsody in Blue, affiancati da sue musiche meno note al grande pubblico, appositamente selezionate poiché composte originariamente proprio per due pianoforti. Accanto a Gershwin figureranno compositori quali Cole Porter, Leonard Bernstein, Richard Rodgers e Alec Wilder, intermezzati da standard jazz del ventesimo e ventunesimo secolo, provenienti dal noto Great American Songbook.

L’incontro tra Feinstein e Thibaudet, avvenuto durante il Festival Napa Valley del 2021, ha permesso loro di scoprire passioni e obiettivi comuni da cui partire per realizzare l’ambizioso e particolare progetto. La particolarità della serata – che fu definita dal Financial Times “uno spettacolo da cinque stelle”, dopo un’esecuzione alla Carnegie Hall di New York nel 2023 – sarà proprio l’elemento sorpresa del programma, che sarà rivelato nella sua interezza dai due pianisti solo il giorno stesso.

Pianoforte e voce Micheal Feinstein

pianoforte Jean-Yves Thibaudet

Two Pianos: Who Could Ask for Anything More?

Celebrazione della musica di Gershwin e del suo mondo

