Aspettando Le Cirque du Soleil

Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia:

IL CIRQUE DU SOLEIL ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA

ASSOLUTA A TRIESTE:

“Cirque du Soleil torna in Italia nel 2025 con Alegría – In A New Light, la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato a livello internazionale. “ C’è attesa e curiosità. La domanda inespressa, perché ben conosciuta, serpeggia tra gli Addetti ai Lavori. Dove? Dove sarà allestito il Villaggio che ospiterà la Grande struttura del Cirque du Soleil?

Il GRAND CHAPITEAU SORGERÀ NELL’AREA SCOPERTA DEL SILOS, DIRIMPETTO

AL PORTO FRANCO VECCHIO

“Trieste si prepara a vivere un evento senza precedenti, accogliendo per la prima volta in assoluto il Cirque du Soleil, la compagnia di intrattenimento più celebre al mondo, che porterà la sua magia nel cuore della città, nell’area scoperta del Silos, che affaccia sul Porto Franco Vecchio. Grazie alla collaborazione tra il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Coop Alleanza 3.0, Alveare Produzioni e Vivo Concerti, che hanno unito competenze e visione strategica, la location diventerà il punto di riferimento per questo evento di prestigio internazionale.” Il Cirque du Soleil, vera sinfonia di talento internazionale, riesce a ispirare e

connettere le persone attraverso la magia delle sue performance, amplificata dalla suggestiva venue del Grand Chapiteau. Quest’ultima non solo accoglierà il pubblico in un’atmosfera unica, ma illuminerà lo skyline di Trieste con la sua straordinaria presenza. Il Grand Chapiteau diventerà il fulcro di una rinascita urbana, attirando migliaia di spettatori e trasformando la zona in un polo dinamico e ricco di opportunità per la comunità locale, e non solo. Oltre al suo valore artistico e culturale, l’arrivo di Alegría rappresenta infatti un’operazione con previsioni di impatto considerevoli. L’evento contribuirà significativamente alla crescita del settore turistico e culturale, generando un effetto moltiplicatore sull’intero tessuto economico della città ed in particolare di un’area – quella appunto adiacente al Porto Vecchio – che è storica, inserita nel tessuto del centro cittadino e allo stesso tempo in posizione strategica sia dal punto di vista logistico sia da quello dei trasporti. Si trova infatti a pochi passi dalla

Stazione dei treni, dove arriva un efficace collegamento con Trieste Airport, in un luogo posto a breve distanza dai trasferimenti marittimi e perfettamente servito da bus, da taxi e dai servizi di micromobilità.

E se, normalmente, il Grand Chapiteau è solitamente ospitato nelle zone periferiche delle città che visita, grazie a questa location Trieste offrirà ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica, rendendo allo stesso tempo accessibili l’area della manifestazione e il cuore della città, il suo vicinissimo centro storico. Inoltre, la scelta di questo luogo – resa possibile dalla preziosa disponibilità di

Coop Alleanza 3.0 – traccia un ponte con le radici di Cirque du Soleil, che a Montreal ha operato proprio nel Porto, rendendolo un’area molto attrattiva e iconica. È dunque anche benaugurale che proprio il Cirque du Soleil sia protagonista del primo grande evento internazionale che si svolge in questa zona della città.

«Per Coop Alleanza 3.0, facilitare la realizzazione di questa iniziativa significa dimostrare con i fatti, oltre che con le parole, cosa intendiamo quando diciamo che il nostro compito è essere vicini alla nostra base sociale e alle comunità in cui operiamo – ha detto Milva Carletti, Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0 – Non a caso abbiamo stipulato un accordo con gli organizzatori, che tenteremo di estendere ulteriormente, che non prevede un canone di locazione ma che, invece, ci consentirà di trasferire ai nostri soci (che a Trieste sono quasi 51mila e 178mila nel solo FVG) vantaggi e agevolazioni per fruire di uno degli eventi più spettacolari

e suggestivi che il panorama degli eventi dal vivo possa offrire». «Sono molto grato alla proprietà dell’area, Coop Alleanza 3.0, per aver sposato questo progetto, attorno al quale – fin dall’annuncio dello scorso giugno – abbiamo registrato grandissimo entusiasmo», ha dichiarato Francesco Mario Granbassi, presidente del teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, «e ci auguriamo che aver identificato una location così inserita nel centro cittadino, moltiplichi ulteriormente l’attenzione e l’appeal di questa operazione. È infatti un privilegio unico poter allestire il Grand Chapiteau del Cirque du Soleil in una zona tanto strategica, la più “connessa” che esista a Trieste. Ci aspettiamo che ci raggiungano spettatori da tutto il centro Europa. A Trieste, Alegría – In A New Light andrà in scena con 40 repliche esclusive, segnando un traguardo eccezionale per la città. Questo spettacolo iconico,

reinterpretato in chiave contemporanea, non solo conferma il capoluogo giuliano come punto di riferimento per l’intrattenimento internazionale, ma ribadisce il suo ruolo di eccellenza nel panorama culturale europeo e mondiale. La produzione vedrà coinvolti oltre 350 addetti, tra cui 100 professionisti locali, evidenziando l’impegno di Cirque du Soleil, Alveare Produzioni e Vivo Concerti nel valorizzare il territorio e le sue risorse. La realizzazione dell’evento rappresenta un modello virtuoso, combinando creatività, innovazione e impatti concreti sul tessuto economico e sociale. La costruzione del Grand Chapiteau e il costante afflusso di

spettatori non solo renderanno vitale l’area antistante il Silos ma rafforzeranno le connessioni umane e trasformeranno questa zona in un polo vibrante e ricco di opportunità.

«Siamo entusiasti di portare Alegría – In A New Light a Trieste, una città dalla straordinaria vivacità culturale e dal grande prestigio internazionale, proprio in occasione del nostro 40° anniversario,» ha dichiarato Duncan Fisher, Presidente – Touring Shows at Cirque du Soleil Entertainment Group. «Trieste rappresenta per noi un traguardo speciale: è la prima volta che il Cirque du Soleil fa tappa qui, e siamo onorati di poter condividere la magia del nostro spettacolo con una comunità così attenta e appassionata all’arte e alla cultura. Dopo il successo di Alegría a Roma e Milano nel 2006 e di KURIOS – Cabinet of Curiosities nel 2023, siamo certi che Trieste e il Friuli Venezia Giulia accoglieranno con entusiasmo questo evento unico, consolidando il legamespeciale tra il Cirque du Soleil e il pubblico italiano».

Il pubblico è, dunque, invitato sotto il Grand Chapiteau a Roma presso Tor di Quinto (dall’1 marzo al 13 aprile 2025), a Milano (dal 25 aprile al 2 giugno 2025) e, per la prima volta assoluta, a Trieste (dal 13 giugno al 13 luglio 2025) per vivere la pura magia teatrale di un classico del Cirque du Soleil completamente ripensato.

Antonella Parisi